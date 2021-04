Paavo Järvi ist ein Fan von Joseph Strauss. (JULIA BAIER)

Herr Järvi, wenn man sich anschaut, welche Musik Sie am 2. Mai mit der Deutschen Kammerphilharmonie streamen, könnte die Überschrift dazu „In the Mood“ lauten. Wie kommt es, dass Sie im Mai launige, champagner-selige Stücke von Strauss und Léhar spielen - die stehen ja traditionell zum Jahreswechsel auf dem Programm?

Paavo Järvi: Die Musik von Johann Strauss passt in jede Jahreszeit, auch wenn sie natürlich verknüpft ist mit den Neujahrskonzerten der Wiener Philharmoniker. Sie sorgt für gute Laune, und die benötigen wir in diesen Zeiten doch sehr. Es ist großartig, diese Werke mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen aufzuführen, weil die Musiker sie mit viel Freude gespielt haben. Außerdem bin ich diesem Repertoire sehr nahe, seit ich ein kleiner Junge war. Meine Familie und ich haben die mit viel Vorfreude erwarteten Neujahrskonzerte aus Wien etwas umständlich über einen privaten Fernsehsender aus Finnland sehen müssen - die Übertragung in Estland war zu Zeiten der Sowjetunion verboten. Die fernsehtechnische Qualität war beklagenswert, aber ich habe damals davon geträumt, Strauss einmal selbst zu dirigieren.

Ich habe zwei: „Wein, Weib und Gesang“ von Johann Strauss und den „Delirium-Walzer“ von Joseph Strauss. Sie sind beide unglaublich feinsinnig, nicht nur Walzer, sondern kleine symphonische Gedichte. Joseph ist sowieso mein Liebling, was die Strauss-Dynastie angeht. Er ist der Poet der Familie.

Das ist im Moment der einzige Weg, unser Publikum zu erreichen, von daher muss man nehmen, was geht. Es ist natürlich nur die zweitbeste Variante, aber immerhin können uns so Menschen aus der ganzen Welt zuschauen, und das macht uns Mut.

Der Livebetrieb wird sich sicher langsam aber stetig wieder so präsentieren wie vor der Krise. Trotzdem wird es auf Dauer sicher mehr Online-Konzerte als zuvor geben. Die Pandemie war dafür der Türöffner. Ich persönlich hoffe darauf, dass sich das Verhältnis zwischen live und online in einer Mitte einpegelt.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Paavo Järvi

wurde 1962 im estnischen Tallinn geboren und stammt aus einer Musikerfamilie. Seit 2004 ist er Chefdirigent der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Järvi ist ein weltweit gefragter Dirigent.

Weitere Informationen

Das Konzert mit Werken der Strauss-Dynastie und von Franz Léhar wurde am 26. und 27. April in der Glocke aufgezeichnet. Solistin ist die Sopranistin Golda Schultz. Der Stream ist ab 2. Mai, 20 Uhr, für 48 Stunden in der Klassik Cloud der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen zu sehen (Ticket: 9,90 Euro). Der Link dazu: www.kammerphilharmonie.com/erleben/klassik-cloud/jaervi-schultz/