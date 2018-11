Satanische Verve: Jahrelang haben sich Eugen Drewermann (links) und Jörg-Dieter Kogel im Radio über das Böse ausgetauscht. Am Dienstag ziehen sie in der Kulturkirche Bilanz. (fr)

Eugen Drewermann: Was da geschehen ist, ist furchtbar und das Leid unendlich. Doch umso wichtiger ist es zu fragen: Was geht in Menschen vor sich, wenn sie derart handeln? Auf der Ebene der Verurteilungen scheint alles klar, gerecht und eindeutig, doch das ist nur die Oberfläche. Verbrechen sind wie Vulkane, in denen unter hohem Druck aus dem Erdinneren das Magma aufsteigt. Was wirklich weiter führt, ist eine Geologie der Seele, ein tiefenpsychologisch geleitetes Verstehen.

In ihnen sind Ideen mächtig, die eine selbsthypnotische Wirkung entfalten. Nicht ein Teufel ist da am Werke, wohl aber schwere Komplexbildungen, die sich unter gegebenen Bedingungen in Allmachtsfantasien und Aufträgen von Weltbedeutsamkeit geltend machen können. Doch Vorsicht: Wir reden von Menschen, die wir nur vom Gerede der Öffentlichkeit zu kennen meinen. Alles Reden über Menschen verbleibt im Umfeld projektiver Vorurteile; ergründen muss man Fall für Fall die Bedeutung, die das Verbrechen für den Täter hat.

Weil die Idee des Teufels in personifizierter Form all das Unverständliche und Ängstigende in der Natur wie in der menschlichen Seele zu deuten versucht, es dadurch aber erst recht verselbständigt und abspaltet; in moralischer Bewertung, als eine Manifestation absoluter Böswilligkeit, werden die Übel der Welt nur noch unheimlicher, schrecklicher und übermächtiger.

Wer an die Wirksamkeit von Teufeln glaubt, fühlt sich wie unter fremdem Einfluss, ganze Teile seiner Seele sind ihm unzugänglich und entwickeln eine Eigendynamik. Doch um das so sehen zu können, müsste das Ich wieder die Verfügungsgewalt über Mechanismen seines Unbewussten zurückgewinnen, und das setzt in der Regel einen langwierigen Prozess therapeutischer Begleitung, Bewusstwerdung und Durcharbeitung voraus.

Projektionen verlegen Anteile der eigenen Psyche nach außen; sie sind eine Form der Angstabwehr, in der die Angstinhalte verschoben und damit zugleich verewigt werden. Das Ich wird dadurch enger, unfreier und kleiner. In einem Teufel kondensiert sich all das, was ein Mensch nicht sein darf und sein will und was von außen her dann dazu nötigt, all das Verdrängte doch zu werden und zu tun. Der Teufel ist das Produkt einer Moral der Angst; ihn hinter sich zu lassen ist entscheidend, um in Vertrauen Selbstvertrauen zu erwerben.

Kierkegaard nennt das Dämonische das Plötzliche, das Nicht-Mitteilbare, das Resultat eines Nicht-selbst-Seins in Verzweiflung. Wie führt man Menschen zu sich selbst? Einzig indem man mehr an sie glaubt, als sie je an sich zu glauben vermocht haben, indem man ihnen Worte für all das Unsagbare und Unsägliche in ihrem Leben und Erleben schenkt, indem man ihnen geduldig eine Kontinuität und Kohärenz ihrer Art des Umgangs mit sich selbst ermöglicht.

Kein Mensch wird Priester, um später kleine Kinder zu verführen; doch manche Moralvorstellungen von Unschuld und Reinheit halten Menschen klein und kindlich, und dann tun sie manchmal als Erwachsene genau das, was sie stets gefürchtet haben.

Es ging uns um Fragen, die jeder Aufmerksame, dem an Religion gelegen ist, im Gespräch mit Menschen heraushört, und wir haben darüber gesprochen in der Rollenverteilung der „Redefreiheit“, die sechs Jahre lang unter Leitung von Herrn Kogel im Nordwestradio monatlich drei Stunden lang unter Zuschaltung von Hörern ausgestrahlt wurde. Unser Buch möchte die Angst vor Teufel und Hölle überwinden durch ein vertieftes Vertrauen und Verstehen.

Der Kapitalismus, der Menschen nur zur Renditesteigerung zwischen Produktion und Konsumtion zulässt, verwandelt das Leben vieler in eine Hölle auf Erden. Das macht kein Teufel, das machen wir, wenn wir uns blenden lassen von der Ideologie des Wachstums, als wäre Glück identisch mit der Steigerung des individuellen Energieverbrauchs. An diesem Wahnsinn gehen täglich 150 Tier- und Pflanzenarten zugrunde, sterben jährlich Millionen Menschen, werden wir selber immer gefühlsärmer und seelenloser. „Die Hölle ist kalt“, heißt es in Georg Büchners Drama „Woyzeck“. Einzig die Wärme wirklichen Mitgefühls vermag daraus zu befreien.

Zur Person

Eugen Drewermann (78)

ist Theologe, Psychoanalytiker und Schriftsteller. Für sein friedenspolitisches Engagement wurde er 2007 mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet, 2011 erhielt er den erstmals verliehenen Albert-Schweitzer-Preis.

Weitere Informationen

Zum Thema „Woher das Böse?“ unterhält sich Eugen Drewermann am 4. Dezember um 19 Uhr in der Kulturkirche mit Jörg-Dieter Kogel.