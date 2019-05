In seinem Element: DJ Bobo (nordbuzz.de/Christina Klinghagen)

Als DJ Bobo spricht, ist die ÖVB-Arena sofort still. Es ist 20 Uhr, die pinken und blauen Scheinwerfer, die einige Zeit über das Publikum schwenkten, sind pünktlich erloschen. DJ Bobos Stimme begrüßt die nun im Dunkeln sitzenden Gäste und fordert sie auf, sich vor dem Konzert sämtlichen Sitznachbarn doch einmal vorzustellen, „nicht schüchtern“ zu sein. Und: während der Show aufeinander Rücksicht zu nehmen, man kenne sich ja jetzt. Aufgeregt sieht man die bunten Leuchtwedel hin und her wackeln, die man hier vorher kaufen konnte. Kollektives Lachen und Gewinke im Publikum sind die Vorboten von dem, was DJ Bobo-Konzertgänger in den nächsten zwei Stunden und 22 Minuten erwarten wird: Gute Laune, Heiterkeit.

Noch bevor das Konzert so richtig begonnen hat, wird deutlich: DJ Bobo ist ein Phänomen. Auf eine Vorband verzichtet er ganz – er braucht sie auch gar nicht. Schon beim zweiten Song springen die Menschen begeistert von ihren Plätzen auf: Rentner, Mittvierziger, Kinder. Sie hüpfen, pumpen rechte und linke Hände mit ausgestreckten Zeigefingern abwechselnd in die Luft, während goldene Luftschlangen aus der Bühneninstallation schießen und auf sie herabrieseln. DJ Bobos Song „There's a Party“ (zu deutsch: hier ist eine Party) wird erst am Ende gespielt werden, die Party ist hier aber trotzdem schon längst im Gange.

DJ Bobo, der eigentlich René Baumann heißt, wurde in den 1990er-Jahren mit dem Song „Somebody Dance with Me“ berühmt. Seine letzte Tour ist erst zwei Jahre her: 2017 feierte er 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ans Aufhören denkt der 51-Jährige noch längst nicht. Noch während seines Konzerts am Sonnabend kündigt er seine nächste Tour an: 2022, zum 30-jährigen Jubiläum.

DJ Bobo ist das letzte Überbleibsel einer Eurodance-Szene, die in den 1990er-Jahren boomte, aber schon mit Beginn der 2000er-Jahre vom Mainstream beerdigt wurde. Trotzdem füllt der Schweizer DJ, Musikproduzent, Sänger und Tänzer bis heute große Hallen. Ein Grund dafür ist, dass Baumann sich nicht bloß auf seine Musik verlässt. Seine Konzerte sind Shows. Und er ist ihr Dirigent, Moderator, Vollblut-Entertainer. Dafür ist DJ Bobo bekannt, schon immer.

Allein seine aktuelle Tour stellt zwölf Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne. Dazu kommen die drei zusätzlichen Sängerinnen und Sänger, ein Schlagzeuger, ein Gitarrist und Keyboarder. Das Bühnenbild wechselt vier Mal, die Kostüme drei Mal. Am Anfang und Ende steht Baumann auf dem Dach eines großen Raumschiffs, das sich langsam aus der Wand ausgeklappt hat. Dabei trägt er einen blauen Wrack, der ihn ein bisschen wie ein futuristischer Zirkusdirektor aussehen lässt. Eingeleitet wurde diese Show mit einem Video von DJ Bobo im Raumanzug – auf dem Weg zur Erde, nach Bremen.

Zwischen den Songs nimmt sich Baumann viel Zeit, um mit seinem Publikum zu interagieren. Dann übt er mit knapp 7000 Zuschauern eine einfache Choreografie oder spricht über seine Anfänge als DJ: den Moment, als er zum ersten Mal einen eigenen Song auflegte – und sich die Tanzfläche schlagartig leerte. Oder über eine seiner ersten Platten, von der er 1000 Stück pressen lassen und von der er immer noch 950 im Keller habe. Er strahlt, wenn er das erzählt. Sowieso tut er das eigentlich die ganze Zeit, selbst wenn die Lichter ausgehen und er nicht mehr auf dem großen Bildschirm neben der Bühne zu sehen ist, sieht man DJ Bobo noch breit grinsen. Jedem hier im Saal ist klar: René Baumann liebt, was er tut. Da ist es dann auch egal, dass DJ Bobo nicht mehr der große Tänzer ist von einst, stattdessen meistens nur noch die Arme in auswendig gelernten Bewegungen vor dem Körper auf- und zuklappt oder kreisförmig öffnet, während Tänzer und Lichtshow für den Rest sorgen.

Auch ein großer Sänger ist DJ Bobo nicht, das war er aber noch nie. Die schwierigen Parts übernehmen deshalb andere. Darunter seine Frau Nancy, die er dem Publikum als „die große Liebe meines Lebens“ vorstellt.

"Kaleido Luna" nennt DJ Bobo seine Tour. Ein Fantasiewort. Das ist wahnsinnig kitschig, wie alles an diesem Abend. Aber es passt perfekt zu dieser bunten, lauten und heilen Eurodance-Welt, die DJ Bobo so ehrlich verkörpert wie kein anderer. Wenn er singt "Respect yourself" ("respektiere dich selbst") oder "Believe in freedom in love and fortune" (Glaube an Freiheit, an Liebe und Glück"), dann möchte man das wirklich. Und am Ende macht diese Show nicht nur eingefleischte DJ Bobo-Fans vor allem eins: glücklich.