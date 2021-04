DJ Bobo bei einem Konzert im Jahr 2017 in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Viele Menschen warten sehnsüchtig darauf endlich wieder ein Konzert besuchen zu dürfen. Und auch, wenn es noch einige Zeit dauern dürfte, kündigt das Bremer Konzertveranstaltungsbüro Revue bereits einen Höhepunkt für den 9. Juni 2023 an. Der Schweizer Musiker DJ Bobo, der mit Songs wie wie „Everbody“, „Pray“ oder „Somebody Dance with Me“ in den 90er-Jahren große Erfolge feierte, feiert 2023 sein 30-jähriges Bühnenjubiläum - unter anderem mit einer Show in der ÖVB-Arena. DJ Bobo, der für seine fulminanten Shows bekannt ist, plant für die Tournee „eine Show der Superlative“. So soll es drei Bühnen in der Konzertarena geben, damit die Zuschauer unabhängig von ihrem Sitzplatz die Show hautnah erleben können.

Der Vorverkauf startet am 20. April 2021 an den bekannten Vorverkaufsstellen.