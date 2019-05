DJ Bobo bei einem Auftritt in Bremen im Jahr 2017. (Christina Kuhaupt)

Die Musik in den 90er-Jahren war geprägt von Techno, Grunge und Eurodance. Für letzteres Genre war vor allem einer DAS Gesicht: DJ Bobo. Mit Songs wie "Everbody", "Pray" oder "Somebody Dance with Me" brachte er die Menschen auf die Tanzfläche. Erstaunlicherweise auch heute noch. Denn nicht nur seit der großen 90er-Revival-Welle ist DJ Bobo wieder präsent. Vielmehr: Er war nie weg. Aus der Eurodance-Zeit ist er einer der wenigen Künstler, die weiter erfolgreich Alben veröffentlichen. Und während sich viele Künstler aus der besagten Zeit auf Revival-Events verdingen, füllt DJ Bobo Arenen mit seinen Shows. Vor zwei Jahren feierte der Schweizer Musiker, Tänzer und Komponist sein 25-jähriges Bühnenjubiläum - auch mit einer Show in Bremen. Nun führt ihn seine "Kaleidoluna"-Tour erneut in die Hansestadt. Am 18. Mai ist er in der ÖVB-Arena zu Gast. Karten für das Konzert sind noch erhältlich.

Mehr zum Thema Interview mit DJ Bobo „In mir steckt ein Weltverbesserer“ Mit seiner „Kaleidoluna“-Show kommt DJ Bobo im Mai auch in die Bremer ÖVB-Arena. Im Interview ... mehr »

Verlosung

An dieser Stelle hatten wir Tickets für das Konzert am 18. Mai in der ÖVB-Arena verlost. Die Verlosung ist mittlerweile abgelaufen.

++ Dieser Text wurde am 15. Mai, um 13.30 Uhr aktualisiert. ++