Der Bremer Sujet-Verlag hat vor drei Jahren einen Coup gelandet, als er das Interview-Buch „Islam und Gewalt“ von Adonis auf Deutsch veröffentlichte. Jetzt ist bei Sujet ein ähnlich bedeutendes Werk erschienen: „Madonnas letzter Traum“ von Doğan Akhanlı. Der 1957 in der Türkei geborene Autor, der seit 1991 in Deutschland lebt, ist einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, als er 2017 drei Monate wegen eines türkischen Haftbefehls in Spanien inhaftiert wurde. Dem Erdoğan-Regime gilt der Autor als politisch missliebig, immer wieder befasst er sich mit den Völkermorden des 20. Jahrhunderts. In Deutschland erhielt er bereits mehrere Preise, erst am Mittwoch die Goethe-Medaille.

Akhanlıs Roman „Madonnas letzter Traum“ ist keine leichte Lektüre. Er ist ein so kühner wie monumentaler und vielschichtiger Wurf, der den Leser in diverse Erzählebenen wie Denkweisen entführt und, vor allem, ständig zwischen Fiktion und Fakten hin- und hertreibt. Sicher sein kann man sich niemals in diesem Buch, denn auch der Ich-Erzähler nimmt wechselnde Identitäten an, schweift immer wieder ab auf der sehnsuchtsvollen Suche nach Maria Puder.

Maria Puder? Die Basis dieses kunstvoll konstruierten und anspielungsreichen Romans ist eine Novelle des türkischen Dichters Sabahattin Ali, „Madonna im Pelzmantel“, über die Liebesgeschichte eines Türken mit einer Jüdin namens Maria Puder im Berlin der 1920er-Jahre. Die Erzählung, die als wegweisendes Prosawerk der türkischen Literatur des 20. Jahrhunderts gilt, endet tragisch: Maria stirbt, als das gemeinsame Kind geboren wird. Akhanlı erzählt die Geschichte auf seine Art. Er macht Sabahattin Ali zum Helden von dessen eigener Geschichte, in der er das Verschwinden der Jüdin im nationalsozialistischen Deutschland zu ergründen versucht. War sie wirklich auf dem Flüchtlingsschiff „Struma“, das von einem Torpedo versenkt wurde? Und dann ist da noch ein türkischstämmiger Schriftsteller aus Köln im Hier und Heute, der ebenfalls von der Novelle fasziniert ist. Er befasst sich auf ihrer Grundlage mit der NS-Geschichte des Landes, in dem er jetzt lebt, gleichzeitig ringt er mit den Erinnerungen an seine verlorene Heimat.

Die Suche nach Identität, sie kann fast so große Schmerzen bereiten wie die Suche nach einem sicheren Ort zum leben. Auf jeder der Romanseiten ist unten der Name eines der ertrunkenen jüdischen Flüchtlinge der „Struma“ gedruckt. Auch das lässt eine umfassende Wehmut durch dieses formidable Buch wehen.

Doğan Akhanlı: Madonnas letzter Traum. A. d. Trk. v. Recai Hallaç. Sujet, Bremen. 464 Seiten, 24,80 €. Doğan Akhanlı liest am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr im Foyer des Theaters Bremen aus seinem Buch.