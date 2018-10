Sie essen nicht, sie schlafen nicht: Die Kinder, die in die Kinderklinik Gelsenkirchen kommen, leiden unter chronischem Stress. Die Doku "Elternschule" begleitet ihren Weg. (Kinofreund)

Laura schreit den halben Tag. Anna schlägt und beißt ihre Mutter. Joshua wird schnell wütend und beruhigt sich nicht mehr. Felix trinkt nur Milch, die er gleich wieder erbricht. Zahra isst nichts außer Pommes und Chicken Nuggets. All diese Kinder lernt der Zuschauer im Film „Elternschule“ kennen, der aktuell einen regelrechten Shitstorm über sich ergehen lassen muss.

Die rund zweistündige Dokumentation spielt in der Kinderklinik Gelsenkirchen. Jörg Adolph und Ralf Bücheler haben die Kinder, Eltern und Psychologen über mehrere Wochen während einer stationären Therapie in der Abteilung Psychosomatik begleitet und ihren Alltag aufgezeichnet. Einige Eltern in der Doku können ihre Kinder nur schweren Herzens zwei Minuten alleine lassen, andere erzählen, dass sie ihr Kind ins Heim geben, wenn die Therapie nicht funktioniert. Doch sie alle haben eines gemeinsam: Sie sehen einfach keinen Ausweg mehr. Und sie alle sind – zumindest auf den ersten Blick – ganz normale Eltern. Gezeigt werden Probleme, die wohl alle Eltern bis zu einem gewissen Maß kennen, die hier aber zu dauerhaften, unlösbaren Problemen geworden sind.

Der Psychologe Dietmar Langer untersucht seit 30 Jahren die Zusammenhänge zwischen Stress, Erziehung und chronischer Krankheit bei Kindern. Seine Methoden werden im FIlm "Elternschule" vorgestellt. (Kinofreund)

In der Klinik werden nicht nur die Symptome der Kinder behandelt, es wird auch das Verhalten der Eltern unter die Lupe genommen. Schlaftraining, Esstraining, Psychotherapie, Verhaltenstraining – all das gehört dazu. Entwickelt wurde das Programm von dem Psychologen Dietmar Langer, der seit 30 Jahren die Zusammenhänge zwischen Stress, Erziehung und chronischer Krankheit erforscht. In der Doku begegnet er sowohl den Kindern als auch den Eltern auf Augenhöhe, gibt den Kindern Raum zu verstehen, dass nicht immer alles nach ihrer Pfeife tanzen kann, und erklärt den Eltern gleichzeitig, wie chronischer Stress und andere Probleme zwischen Eltern und Kindern entstehen und gelöst werden können. Die Schuld an der Situation wird hier niemandem zugewiesen. Vielmehr wird klargemacht: Erziehung ist eine komplexe Sache, und Probleme wie diese können in der heutigen Leistungsgesellschaft jeden treffen.

Was ist nun gute Erziehung?

Was ist nun gute Erziehung? Grenzen setzen oder laufen lassen? Dies scheint ein zentrales Konfliktfeld zu sein, denn die Reaktionen auf den Dokumentarfilm (Start: 11. Oktober) sind zum Teil bösartig. Der Film polarisiert. Dem Klinikpersonal wird Gewalt vorgeworfen, die Filmemacher stark kritisiert, die gezeigten Eltern beleidigt. Die Facebook-Seite zum Film gibt es nicht mehr, zu krass waren die Kommentare. Sogar Vergleiche mit Erziehungsmethoden im Nationalsozialismus soll es dort gegeben haben, wie unter anderem der WDR oder die „Süddeutsche Zeitung“ berichten. „Elternschule zeigt mal wieder: Es ist keine Misshandlung, wenn du es als Therapie bezeichnest“, heißt es unter #Elternschule bei Twitter. „Kleine Kinderseelen“ würden „in dieser Einrichtung systematisch kaputtgemacht“ werden, heißt es an anderer Stelle. Mit einer Petition versuchen die empörten Doku-Gegner, die weitere Vorführung des Films zu stoppen und eine Überprüfung der Klinik zu erreichen – mehr als 13.300 Menschen haben (Stand Donnerstagnachmittag) bereits unterschrieben.

Sind die Einwände begründet? Von Fachleuten finden sich im Netz positive wie negative Kommentare. Es sind Verhaltenstherapien, die die Kinder und ihre Eltern in Gelsenkirchen wieder in normale Bahnen lenken sollen. Und Therapien machen nun mal nicht immer Spaß – egal ob Kind oder Erwachsener. Sicher ist die Doku nicht immer leicht mit anzusehen, denn sie beschönigt nichts: Kleinere Kinder werden beim Essen festgehalten, auch wenn sie Widerwillen zeigen, ältere Kinder gehen auch mal ohne Essen ins Bett, wenn sie während der Essenszeit nur vor ihrem unberührten Teller sitzen. Und Kinder mit Schlafproblemen lernen, alleine zu schlafen, in einem hohen Gitterbett in einem dunklen Raum – auch ohne, dass Mama oder Papa bei jedem Geräusch, das sie machen, angerannt kommen. Der Film zeigt weinende Kinder, bockige Kinder, die Dinge tun müssen, die sie nicht wollen, und die einsehen müssen, dass die Tricks von zuhause einfach nicht mehr funktionieren. Die Kinder lernen, Dingen wie Ruhe oder Trennung auszuhalten, sie lernen, Grenzen zu akzeptieren. Dazu gehört eben auch eine gewisse Konsequenz, anders ist Erziehung kaum möglich. Liebe und Fürsorge kommen in der Doku trotzdem nie zu kurz.

Für viele empörte Eltern ist all das dennoch zu viel: Veraltete Methoden, Unterdrückung des Kindes, Missachtung von Menschenrechten lauten die Vorwürfe. Nicht jedem müssen die Methoden der Verhaltenstherapie gefallen. All die empörten Stimmen vergessen aber eins: Wenn die Eltern sich unwohl fühlen, kann die Therapie jederzeit abgebrochen werden. Genauso wenig wird sie von Langer und seinen Kollegen als einzig richtige Maßnahme verkauft. Der Film schneidet ein Thema an, bei dem definitiv Diskussionsbedarf besteht. Ein Grund mehr, warum dieser Film gesehen werden sollte. Nur so kann sich jeder selbst eine Meinung bilden.

Weitere Informationen

Am Sonntag, 21. Oktober, um 15 Uhr, läuft „Elternschule“ im Cinema Ostertor. Der Diplom-Psychologe Dietmar Langer (Kinder-Jugendklinik Gelsenkirchen) wird vor Ort sein.