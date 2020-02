Die Kustodin und stellvertretende Museumsdirektorin Dorothee Hansen arbeitet seit 25 Jahren in der Kunsthalle. Ihre Aufgaben im Haus sind vielseitig und abwechslungsreich. Am meisten Spaß macht es ihr aber, zu sehen, wie Bilder für neue Ausstellungen ihren Platz im Museum einnehmen. Genauso gerne steckt sie bei Führungen und Vorträgen andere Menschen mit ihrer Begeisterung für Kunst an. (Kuhaupt)

Wenn die einzelnen Bilder im Museum ankommen, vorsichtig aus ihren Kartons geholt werden und nach und nach ihre Plätze an der Wand einnehmen, ist das der Moment, der Dorothee Hansen besonders viel Freude bereitet. Wenn die Werke ein großes Ganzes ergeben, in Beziehung zueinander treten, wirken. Wenn sie endlich das Ergebnis ihrer zum Teil jahrelangen Arbeit sieht.

Seit 25 Jahren arbeitet Hansen als Kustodin in der Kunsthalle Bremen und ist als solche für die wissenschaftliche Betreuung des Museums zuständig. Seit 2008 ist sie außerdem stellvertretende Direktorin. Beim Gang durch das Gebäude wird schnell klar: Dorothee Hansen kennt hier jeder. Kaum jemand anders ist so lange im Haus tätig wie sie. Alle paar Meter wird sie angesprochen, schüttelt Hände, wechselt ein paar Sätze und klärt offene Fragen. Gestresst wirkt sie dabei nicht. Alles Routine.

Hansen studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Mittelalterliche Geschichte an der Universität München. Sie promovierte und machte ein wissenschaftliches Volontariat an der Kunsthalle Hamburg. Seit einem Vierteljahrhundert ist Bremen ihr Lebensmittelpunkt. An ihren ersten Besuch in der Bremer Kunsthalle erinnert sie sich noch genau: Um sich auf ihr Vorstellungsgespräch vorzubereiten, fuhr sie im Herbst 1994 nach Bremen und sah sich ihren potenziellen neuen Arbeitsplatz an. Richtig glamourös war der damals nicht. „Das sah alles ziemlich schrammelig aus“, sagt sie. Das Linoleum auf dem Fußboden sei fleckig gewesen, die Decken zum Teil feucht. Hansen störte das nicht. Im Gegenteil. „Es herrschte Aufbruchstimmung, und man merkte: Wenn man jetzt hier mitmachen darf, kann man die Kunsthalle total neu gestalten.“ Sie sollte recht behalten. Zwei Jahre, nachdem sie in der Kunsthalle angefangen hatte, wurde das Museum komplett saniert. Während der Sanierung kuratierte Hansen die Ausstellung „Die Kunsthalle Bremen zu Gast in Bonn“.

Wie der Tagesablauf einer Kustodin aussieht? „Es ist kein Job, bei dem man um neun kommt und um fünf geht“, sagt die 56-Jährige. „Mein Tag besteht aus einer Fülle von Tätigkeiten, die man nie alle ganz schaffen kann.“ Ihre Hauptaufgabe ist es, Ausstellungen vorzubereiten. Ihr Schwerpunkt liegt auf Gemälden des 15. bis 19. Jahrhunderts. „Ich habe vier Ideen in der Warteschleife und könnte bis 2025/26 Projekte aneinanderreihen“, sagt sie. Und es ist wichtig, so weit vorauszudenken: Für Ausstellungen internationaler Großkünstler brauche man mindestens drei Jahre Vorlauf, um an die Werke zu kommen. „Und es wird immer schwieriger“, sagt Hansen.

Recherchieren und Kontakte pflegen

Welches Thema ist interessant? Welche Werke können gezeigt werden? Woher bekomme ich sie? Wie präsentiere ich sie? Diese und weitere Fragen muss Hansen nicht nur stellen, sondern auch beantworten. Nicht umsonst liegt ihr Büro in unmittelbarer Nähe zur Bibliothek und dem Archiv der Kunsthalle. Auch Hansens Computer läuft den ganzen Tag. Sie pflegt den Kontakt zu Museumskollegen anderer Häuser, arbeitet aber auch mit allen internen Abteilungen eng zusammen. Mal will die Presseabteilung einen Text, dann klopft das Marketing oder die Museumspädagogik an. „Langweilig ist mir hier noch nie geworden“, sagt Hansen.

Zu ihren persönlichen beruflichen Höhepunkten zählt bis heute die Vincent van Gogh-Ausstellung 2002/03, mit der das Museum einen Besucherrekord aufstellte. „Die Überraschung, von so vielen Besuchern überrollt zu werden, das war ein enormes Erlebnis“, sagt Hansen. Doch auch die Ausstellung „Monet und Camille – Frauenportraits im Impressionismus“ 2005 war für Hansen sehr wichtig. „Im Falle von van Gogh hatte der Direktor gesagt: Wir machen van Gogh. Bei Monet habe ich gesagt, wir machen jetzt Monet. Das war von A bis Z mein Projekt.“ Einen Lieblingskünstler hat Hansen nicht. Édouard Manet findet sie aber schon „hervorragend“. Manchmal gibt es dann aber auch Ausstellungen, die „müssen halt gemacht werden“. Natürlich gefällt ihr nicht jeder Künstler gut. „Aber je mehr man sich mit jemandem beschäftigt, desto mehr beginnt man, ihn zu verstehen und interessant zu finden. Man muss den Leuten eine Chance geben.“

Mit Euphorie anstecken

Auch die Vermittlung, zum Beispiel in Form von Führungen oder Vorträgen, macht Hansen Spaß. Hier sieht sie auch eine ihrer Hauptaufgaben. „Ich versuche, den Leuten zu vermitteln, was mich selbst an einer Sache fasziniert.“ Ihr Plan: Mit der eigenen Euphorie die anderen anstecken. Darum sei es für sie als Historikerin nicht immer leicht, dass in vielen Museen eine Tendenz erkennbar sei, die Dinge weniger komplex zu gestalten, kurze Botschaften zu vermitteln und mehr auf den Unterhaltungswert zu setzen. „Ich hatte schon immer den Anspruch, eine inhaltliche Botschaft zu vermitteln“, sagt die Kuratorin. „Nur schöne Bilder an die Wand zu hängen, ist für mich nicht ausreichend.“ Ihre Erfahrung zeige aber, das ein Großteil der Museumsbesucher durchaus ein Bedürfnis nach Wissen und Information habe. „Im Moment sind das zwei Strömungen, die nebeneinanderstehen“, sagt Hansen „und ich bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln.“

In ihrer Freizeit treibt Hansen viel Sport. Sie spielt Tennis, geht laufen und tanzt. „Sonst würde ich das alles nicht hinkriegen. Das ist mein Ausgleich.“ Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, war der Mutter von zwei erwachsenen Söhnen immer wichtig. Aber selbst wenn sie frei hat, kann sie das mit der Kunst nicht ganz lassen. „Im Urlaub fahren wir oft dahin, wo es interessante Ausstellungen gibt“, sagt sie. Nur einmal im Jahr macht sie Urlaub am Strand – ohne Kunst.

Urlaub muss gut geplant werden, denn es stehen schon wieder diverse Projekte auf Hansens Agenda. Gerade arbeitet sie an der neuen Sammlungspräsentation, die im Mai eröffnet. 2021 soll es eine Sonderausstellung zur Künstlerfreundschaft von Manet und Astruc geben, und 2023 steht der 200. Geburtstag des Kunstvereins an. Dass sie irgendwann genug von ihrem Job hat, glaubt Hansen nicht. „Die Kunsthalle ist einfach ein guter Ort für mich.“