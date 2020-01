Der dänische Schauspieler Claes Bang in seiner Rolle als Graf Dracula. (Netflix)

Mark Gatiss und Steven Moffat haben mit ihren gewitzten Drehbüchern zur Serie „Sherlock“ bewiesen, dass man abgenutzten Ikonen noch ganz schön viel Glanz abgewinnen kann. Benedict Cumberbatch ist durch seine Darstellung des genialen Detektivs gar zum internationalen Star aufgestiegen. Nun hat das Autorenduo erneut zugeschlagen oder, besser gesagt, zugebissen. Gatiss und Moffat haben für die BBC eine Mini-Serie über den blutsaugenden Grafen Dracula geschrieben, die jetzt bei Netflix zu sehen ist.

Erneut ist den beiden eine sehr sehenswerte und mit geschickt dazu erfundenen Anteilen verwobene Adaption gelungen. Die drei Teile nehmen jeweils Schauplätze des Romans von Bram Stoker auf: der erste spielt auf Draculas Schloss in Transsylvanien (und in einem ungarischen Kloster), der zweite auf dem Schiff, mit dem der Vampir nach London übersetzt. Dem dritten gelingt elegant den Sprung von 1897 ins London der Gegenwart.

Der dänische Schauspieler Claes Bang spielt den Grafen als smarten wie grausamen Überlebenskünstler. Er absorbiere seine Opfer, erzählt er dem unglückseligen Jonathan Harker beim Abendessen: Mit dem Blut, das er trinke, nehme er ein Stück der Identität seiner Opfer an – ihr Wissen, aber auch ihre Ängste, Träume, Hoffnungen. Seine beinahe symbiotisch mit ihm verbundene Gegenspielerin (!) ist die furchtlose Agatha van Helsing, eine Nonne, die ihren Glauben verloren hat und vom Bösen gleichzeitig fasziniert und abgestoßen ist. In der dritten Folge ist es ihre Großnichte Zoe van Helsing; eine Wissenschaftlerlin, die dem Grafen Paroli bietet. In beiden Rollen hat die britische Schauspielerin Dolly Wells starke und gleichzeitig komische Auftritte. Denn „Dracula“ ist ähnlich wie Sherlock nicht nur spannend inszeniert, sondern mit brillantem Wortwitz ausgestattet, den man möglichst im Original genießen sollte. Horrorfans kommen zudem bei den vielen Splattereffekten voll auf ihre Kosten. Zum Schluss weiß man außerdem, warum man einem Vampir nie das Wlan-Passwort verraten sollte.

Weitere Informationen

Dracula. Erste Staffel, drei Folgen à 90 Minuten. Anbieter: Netflix.