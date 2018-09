Der Maikäfer Sumsemann hat nur fünf Beinchen, das sechste ist aus Versehen auf dem Mond gelandet – Grund genug, um „Peterchens Mondfahrt“ bei „Mensch! Puppe“ zu starten. (Claudia Grabowski)

Bremen. Das Figurentheater Mensch, Puppe! startet in die neue Spielzeit. Los geht es vom 24. bis zum 26. August mit dem Theaterlust Open-Air-Festival im Bremer Licht-Luft-Bad. Hier zeigt das Figurentheater eine Auswahl seiner Stücke: am Nachmittag für Kinder und im Abendprogramm für Erwachsene.

An den Septemberwochenenden stehen im Theater selbst insgesamt sieben verschiedene Aufführungen von Stücken auf dem Spielplan, die bereits in der Vergangenheit gezeigt wurden. So zeigt das Theater unter anderem am ersten Septemberwochenende das Abendstück „Die Physiker“ (Sonnabend, 20 Uhr) sowie das Familienstück „Peter und der Wolf“ (Sonntag, 15 Uhr). Am 9. September (15 Uhr) ist Janosch‘ „Oh, wie schön ist Panama“ zu sehen; am Freitag, 14. September, steht „Gift – Der Fall Gesche Gottfried“ im Abendprogramm. Auf die kleineren Zuschauer wartet zwei Tage später (15 Uhr) „Die Prinzessin auf der Erbse“.

Mit „Tricks“ (Sonnabend, 22. September, 20 Uhr) behält Mensch, Puppe außerdem eine berührende Erzählung der kanadischen Autorin Alice Munro auf dem Spielplan. Das Stück handelt von einer Frau, die in Kanada ein relativ unspektakuläres Leben führt und darauf wartet, dass sich dies ändert. Zum Abschluss des Monats gibt es am 23. September (15 Uhr) noch „Die kleine Raupe“ zu sehen. Das Stück erzählt von einer überforderten Babysitterin, die sich mit einer Geschichte zu helfen weiß. All diese sowie weitere Stücke werden im Laufe der Spielzeit noch an weiteren Terminen gezeigt.

Die erste Premiere steht am 6. Oktober mit dem neuen Abendstück „Dracula“ nach dem Roman von Bram Stoker auf dem Programm. Die Regisseure Leo Mosler und Philip Stemann nehmen die Zuschauer per Live-Musik mit in eine bizarre Welt der Düsterkeit und der Romantik.

Ab November reist das Publikum gemeinsam mit Herrn Sumsemann, Peterchen und Anneliese in „Peterchens Mondfahrt“ zum Mond, um das verschwundene Beinchen des geigespielenden Maikäfers Sumsemann zurückzuholen. Das Stück nach der Geschichte von Gerdt von Bassewitz ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und feiert am 17. November, um 15 Uhr, seine Premiere. Im Dezember (6. 13. und 20.) können Theaterbesucher sich bei der szenischen Lesung mit Musik „Was leg ich meinem Liebsten unters Bäumchen“ auf Weihnachten einstimmen und thematischen Geschichten und Gedichten lauschen.

Die letzte Premiere der Spielzeit ist am 1. Februar 2019 die Figurentheater-Version von Hans Falladas Bestseller „Kleiner Mann – was nun?“. Die Spielfassung von Regisseur Thomas Weber-Schallauers beruht auf dem erst 2016 veröffentlichten Urmanuskript der Geschichte und erzählt auf einfühlsame Weise von den berührenden Schicksalen von Hans und Lämmchen Pinneberg – mit Live-Musik und aus heutiger Sicht.

Das Bremer Figurentheater Mensch, Puppe! gibt es seit 2011. Das Theater zeigt ein breit gefächertes Programm für Kinder (auch für Gruppen aus Kindergärten und für Schulklassen), aber auch für Erwachsene. Dies beinhaltet Figuren-, Bilder- und Objekttheater genauso wie Schauspiel, Lesungen und Konzerte. Das Theater ist mit seinen Produktionen auch überregional auf Festivals zu erleben und gewann 2015 bei den Privattheatertagen in Hamburg mit der Produktion „Anton Tschechow: Einakter“ den Publikumspreis. Mit den „kleinen Schulkonzerten“ unterstützt Mensch, Puppe! die Musikvermittlung der Bremer Philharmoniker in den Grundschulen.

Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater, Schildstraße 21. Tickets und weitere Informationen unter www.menschpuppe.de