Etagen-Elend: Unten Musiker Beppe Costa und Pauline Piperkarcka (Gina Haller), oben (v.l.) Pastor Spitta (Martin Baum) und Familie Hassenreuter (Verena Reichhardt, Mirjam Rast, Guido Gallmann). (Jörg Landsberg)

Bremen. Zugleich massiv und baufällig wirkt es, vor allem aber unheimlich, dieses klotzige Haus, das Thomas Rupert auf der Bühne des Theaters am Goetheplatz steil gen Schnürboden ragen lässt. In jeder Hinsicht schräg mutet das gräuliche Bauwerk, vor dem sich Umzugskartons türmen, zudem an; die vier durch eine Stiege separierten Zimmer bergen schiefe Böden, die den Akteuren in den kommenden drei Stunden mühsame Gangarten abverlangen werden. Überall blättern Wandverkleidungen. Das Deckenlicht ist kalt, grell und virtuos deprimierend (Mark Van Denesse). Ächzende Türen sind zu hören und Tierlaute, die nicht unbedingt von den Käfigvögeln in der abgewrackten Beletage rühren müssen. Ratten, heißt es, seien die Herren dieser Stätte.

Einrichtungsgegenstände (wie materielle Habseligkeiten überhaupt) sind rar an diesem Ort, durch den wortlos ein Hausmeister schleicht wie ein Agent des Leibhaftigen (verhalten dämonisch: Martin Baum). Hie steht eine Heizung, da ein Miniaturherd. Opulenter ist das Inventar bloß in der Stube oben rechts. Dort hat ein früherer Theatermacher an Kleiderbügeln seinen verfilzten Fundus ausgebreitet. Zu ihm zählen neben konventioneller Kledage ein Affenkostüm sowie eine Wolfsmaske, die das Publikum über weite Strecken der Produktion lauernd zu beobachten scheint. Merke: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und sei es, weil in diesem grausamen Spiel sogar die Armen den Ärmsten eine Form von Gewalt antun.

Jenes verkommene Haus, in dem sich Alize Zandwijks intensiv geratene Inszenierung von Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" (1911) zuträgt, mag eine vorwilhelminische Mietskaserne des Jahres 1886 vorstellen, wie von der literarischen Vorlage in Gestalt der historisch verbürgten "Wanzenburg" unweit des Berliner Alexanderplatzes präzisiert. Doch die Bewohner, deren Glücksstreben (und Käuflichkeit) dieses zeitlos aktuelle Stück zwischen Gasse und Gosse verhandelt, können ebenso aus Duisburg-Marxloh oder Bremen-Lüssum stammen.

Objekt des Begehrens

Untermalt von sehnsuchtsvollen Elegien, die der fabelhafte Cantautore Beppe Costa unten links im Kartonmeer mit Gesang und Gitarre intoniert, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Die Zuschauer begegnen den Mietern des Horrorhauses, zuvörderst der Putzfrau Jette John (in ihrer Gebrochenheit großartig: Nadine Geyersbach), die gebückt und verhärmt im Arbeitskittel durch die Zimmer streift wie ein auf ewige Unrast verpflichtetes Gespenst – und erst dann menschliche Regungen zeigt, als sie ihr Objekt des Begehrens gewärtigt und in einer besitzergreifenden Geste umfasst: das Kind des hochschwangeren polnischen Dienstmädchens Pauline (eindringlich: Gina Haller).

Für 123 Mark wird sie, die einst ein Kind verlor, der jungen Frau das Baby abkaufen und es als ihr eigenes ausgeben. Dem andauernden Zweifel der eigentlichen Mutter zum Trotz. "Die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen", heißt es in Bert Brechts Stück "Der kaukasische Kreidekreis". Aber wer weiß schon, was es bedeutet, wenn sich jemand auf Gedeih und Verderb ein Kind wünscht? Und wer weiß, was geschieht, wenn Jette ihren brutalen Bruder Bruno (starke Präsenz: Denis Geyersbach) dingt, die Mutter einzuschüchtern?

Auf den heimlichen Kindeshandel, der das Vorspiel auf dem Theater abgibt, folgen Auftritte der anderen Hausbewohner, denen Regine Standfuss Stand wie Standesdünkel pointiert auf den Leib geschneidert hat: Jettes Mann, der Maurerpolier John (trefflich leutselig: Alexander Swoboda) war monatelang in Hamburg auf Montage und ist jetzt – plötzlich Vater. Perplex und selig legt er die Hand an die Wiege. Und wirkt dabei wie seine Frau ungeachtet aller Zärtlichkeit so übergriffig, dass es schmerzt, weil Unrecht Gut nur bedingt gedeiht.

Grandios großsprecherisch

Mit den sogenannten Eltern feiern die Vertreter der oberen Etage: Ex-Theaterdirektor Hassenreuter (grandios großsprecherisch: Guido Gallmann), der eben noch – heimlich – mit seiner Gespielin Alice (wunderbar willig und billig: Susanne Schrader) im Fundus gefummelt hat, seine Gemahlin (herrlich überkandidelt: Verena Reichhardt) und deren Tochter Walburga (akrobatisch und temperamentvoll: Mirjam Rast), die ihrerseits ein – heimliches – Verhältnis mit dem Pastorensohn Erich (kraftvoll: Simon Zigah) eingegangen ist, der seinerseits gern Schauspieler werden würde. "Die Lüge ist ein Egel", heißt es in Max Frischs Stück "Andorra", weil sie die Wahrheit aussauge.

Zumal in diesem ehrenwerten Haus, in dem sozial randständige Charaktere einander kannibalisieren. Für Sozialromantik bleibt kein Zimmer frei. Und doch trotzt Alize Zandwijk dem geballten Elend viel Poesie ab, weil sie das Haus wie einen Setzkasten nutzt – mal für einen Brunfttanz Erichs und Walburgas, mal für eine Kindbeschau in Zeitlupe. Obwohl sie dem als Tragikomödie deklarierten Drama um zwei Babys fast die Komik austreibt, stellen die Szenen, in denen launig Nutzen und Nachteil des Theaters für die Gesellschaft verhandelt werden, wohltuende Brechungen dar. Sehr herzlicher Beifall; Bravos für Nadine Geyersbach.