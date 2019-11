Das Radio-Bremen-Regionalmagazin „buten un binnen" wurde am Freitagabend mit drei Preisen ausgezeichnet. (imago / Eckhard Stengel)

Bei der Vergabe des Bremer Fernsehpreises ist das Radio-Bremen-Regionalmagazin „buten un binnen“ am Freitagabend mit drei Auszeichnungen bedacht worden. Der Bremer Fernsehpreis kürt alljährlich seit 1974 die von einer Jury für herausragend befundenen Beiträge und Leistungen im Regionalfernsehen deutschsprachiger Fernsehprogramme. Vorsitzender der Jury ist „Hart-aber-fair“-Moderator Frank Plasberg. Der Fernsehpreis wird jeweils von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.

In der Kategorie „Beste Moderatorin/Bester Moderator“ wurde Felix Krömer für seine „buten un binnen“-Sendung am 7. Juni dieses Jahres ausgezeichnet. Einer der Gewinner für „Die beste Recherche“ ist der Beitrag des Magazins über den Burgerbrater McDonald‘s, der am 22. Januar gesendet wurde. Der Sonderpreis der Jury ging zudem an die „buten und binnen“-Sendung zum Weltfrauentag am 8. März. In der Hauptkategorie „Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag“ gewann der Beitrag des SWR Stuttgart „Wintermenschen“, ausgestrahlt in der „Landesschau Baden-Württemberg“ am 8. Januar. Als „beste Sendung“ wurde die „Abendschau“ des rbb aus Berlin vom 13. Oktober ausgewählt.