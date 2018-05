Konzerte und Kino

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Drei Tipps für das Wochenende in Bremen

Sarah Haferkamp

Open-Air-Kino am Schlachthof, ein ehemaliger TV-Moderator auf musikalischen Wegen und Lieder mit Aussicht – auch an diesem Wochenende ist wieder viel los in Bremen. Wir geben drei Tipps.