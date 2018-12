Dickie (Oliver Mommsen; links) duelliert sich mit Jim Cooper (Simon Zigah). Effi (Susanne Schrader) sekundiert. (Jörg Landsberg)

Bremen. Irgendwo zwischen Hard-boiled-Thriller und Genreparodie ist dieses schräge Schauspiel – mit aparten akustischen Akzenten! – zu verorten, für das Bremens Theater mit dem bewährt kunstsinnigen Sender Bremen Zwei, vormals Nordwestradio, kooperiert. Schon der Titel des zunächst für nur eine Vorstellung auf die Bühne am Goetheplatz gehievten Spektakels ist eine drollige Delikatesse: „Dickie Dick Dickens“ heißt der denkbar indezente Spaß um einen Kleinkriminellen, der binnen einer guten Aufführungsstunde einen schier unaufhaltsamen Aufstieg zur Unterweltgröße hinlegt.

Nicht ohne Ironie ist die Besetzung dieser nominellen Hauptrolle, die in der Radioserie als „Bannerträger des amerikanischen Verbrechertums“ bezeichnet wird: Oliver Mommsen, in der Rolle des Bremer Kommissars Nils Stedefreund scheidender Ermittler auf dem ARD-Krimiflaggschiff „Tatort“, gibt ihn als sonore Knallcharge, deren Abenteuer von Ensemblemitgliedern der Schauspielsparte flankiert werden. Gut gestimmt und bestens bei Stimme wirken sie allesamt. Müssen sie wohl auch. Denn es ist zuallererst der Ton, der bei dieser nostalgischen Show, die der Sender mitschneidet, die qualitative Stimmigkeit ausmacht. Dies insofern, als das sogenannte Live-Hörspiel im kommenden Jahr auf Bremen Zwei zu erleben sein wird, wie der für literarisches Lauschgift zuständige Radio-Bremen-Redakteur Holger Rink auf der Bühne ankündigte.

Ironisch besonders wertvoll

Zudem führte Rink das Publikum in die Geschichte des Straßenfeger-Phänomens „Dickie Dick Dickens“ ein. Deutlich wurde dabei für Uneingeweihte, dass es sich bei dem Abend um die kompakte Reprise einer ironisch besonders wertvollen Hörspielserie von Rolf und Alexandra Becker handelt. Das Autorenpaar produzierte sie von 1957 bis 1960 für den Bayerischen Rundfunk, bevor Radio Bremen und so manches europäische Ausland in den 60er-Jahren zu Trittbrettfahrern des großen Erfolges wurden. Allein der hiesige Sender kam auf 37 Formatfolgen.

Allerdings galten die Archivbänder bereits kurze Zeit nach den Ursendungen als verschollen. Eingeworbene Tonbandmitschnitte von Hörern ermöglichten die Restauration von immerhin 25 Folgen des Materials, sodass der Sender in den Jahren 2004 und 2005 immerhin zwei von drei Staffeln ausstrahlen konnte. Weil aber die Folgen der ersten Staffel unauffindbar blieben, setzte Radio Bremen eine Neuproduktion an, die 2009 über den, nun ja, Äther ging.

Zwei personelle Clous barg diese Rekonstruktionsarbeit: Zum einen die Mitwirkung des Komödianten Bastian Pastewka, der ein Liebhaber historischer Hörspiele ist – und vor drei Jahren (auch in Bremen) ein vergleichbares Projekt realisierte: ein Hörspiel mit üppig ausgeschöpften Mitteln der Geräusch-Requisite auf die Bühne zu bringen – den lange als verschollen geltenden Francis-Durbridge-Krimi „Paul Temple und der Fall Gregory“ aus den 1940er-Jahren. Zum anderen lieh bereits vor einem Jahrzehnt die Bremer Schauspielerin Susanne Schrader der Freundin von Dickie Dick Dickens, Effi Marconi, ihre wunderbar variable Stimme, die zwischen kieksender Hysterie und piksender Insistenz so ziemlich alle Herausforderungen bravourös meistert.

Ihr Kollegium schließt sich dem hohen Stimmniveau an – und sorgt auch szenisch ein ums andere Mal für Heiterkeit, wenn Hintereingänge geräuschvoll durchschritten und Automobile brummend bewegt werden. In der findigen Regie von Hans Helge Ott und musikalisch zeitgemäß untermalt von Jan Christoph mimen Martin Baum, Alexander Angeletta und Simon Zigah in rasanten Rollenwechseln jeweils vier bis fünf Charaktere; Gabriele Möller-Lukasz und Guido Gallmann rahmen die historisch ansprechend gestaltete Szenerie (Ausstattung: Gabrielle Marie Servane Renard) als Sprecher, dürfen aber auch mal mittenmang ins abstruse Getümmel, das sich vor einer detailgenauen Sündenbabel-Illustration von Til Mette abspielt. Das sporadisch eingebundene Publikum spart nicht an Beifallskundgebungen für diese Archäologie eines verdienstvollen Medienformats.