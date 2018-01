Jorge Gonzalez kennen viele vor allem durch seinen Auftritt als Juror bei "Germanys Next Topmodel". (Philipp Rathmer, Sundance Communications)

Herr González, eigentlich kennt man Sie als humorvollen TV-Spaßvogel. Sie haben aber auch ein Diplom in Nuklearökologie.

Jorge González: Richtig. Der Name klingt kompliziert, sagt aber eigentlich alles. Wir haben mit allem zu tun, was Radioaktivität betrifft. Nicht nur wenn Katastrophen passieren, wie in Fukushima. Überall in unserem Leben gibt es radioaktive Produkte. Diese messen und untersuchen wir, um zu gucken, was gefährlich werden könnte für Menschen, Tiere und die gesamte Ökologie.

Studiert haben Sie in Bratislava. Sie sind gebürtiger Kubaner. Warum haben Sie als junger Mann ihre Heimat verlassen?

Es war mein großer Traum, nach Europa zu gehen. Ich wollte die Welt entdecken, und weil ich sehr gut in der Schule war, habe ich meine Chance genutzt, in Bratislava zu studieren. Damals, als ich noch ein Jugendlicher war, war Homosexualität außerdem ein absolutes Tabuthema auf Kuba. Man wurde stark diskriminiert. Das Studium war meine Chance, mich zu befreien und meine innere Freiheit zu finden.

Bekannt wurden Sie dann aber nicht als Wissenschaftler, sondern als Laufstegtrainer bei „Germanys Next Topmodel“. Wie wird ein Nuklearökologe zum Laufstegtrainer?

So spielt das Leben. Mode, Tanz und Entertainment waren immer schon große Leidenschaften von mir. Ich habe selbst gemodelt und früher schon anderen Models geholfen, sich auf dem Laufsteg zu verbessern. Ich hatte also Erfahrung in dem Bereich. Als ich gehört habe, dass jemand für die Show gesucht wird, habe ich mein Foto und meine Biografie eingeschickt, hatte ein Casting, und dann meinte Heidi Klum: Ich will ihn. Und ich dachte mir, warum nicht?

Nervt es Sie, dass Sie immer das Image des aufgedrehten Paradiesvogels haben und viele Leute die andere Seite von Ihnen gar nicht kennen?

Nein. Ich versuche, gerade jungen Leuten klar zu machen, dass Klicks und Kommentare in der Welt der sozialen Netzwerke total unwichtig sind und dass nur zählt, zu wissen, wer man selber ist. Ich bin wie ich bin, und versuche diese Einstellung auch anderen zu vermitteln. Wichtig ist, dass man glücklich mit sich selbst ist. Was andere denken kommt an zweiter Stelle.

Kann mehr als nur anmutig laufen: Das Allround-Talent Jorge Gonzalez hat unter anderem die Kostüme für "Ballet Revolucion" entworfen, das am 2. und 3. Februar im Bremer Metropol-Theater (Musical-Theater) gastiert. (DAVIDS/Sven Darmer)

Das ist auch eine Botschaft, die Sie in Hamburg an Ihrer „Chicas Walk Academy“ vermitteln. Was können Frauen dort noch von Ihnen lernen?

Ich bin eine Art Motivator, höre zu. Ich versuche Blockaden und Unsicherheiten, die die Leute haben, zu lösen, helfe Ihnen, eine eigene Balance und Haltung zu finden. All das mit ein bisschen Spaß à la Jorge. Vielen Frauen habe ich geholfen, und das macht mich stolz. Meine zentrale Botschaft ist immer: Du bist gut, so wie du bist.

Aber vermitteln Fernsehsendungen wie „Germanys Next Topmodel“ jungen Frauen nicht eine völlig andere Botschaft?

„Germanys Next Topmodel“ ist eine Sendung. Modeln ist ein Job, und ein Model muss nun einmal bestimmte Voraussetzungen mitbringen, genau wie ein Ingenieur, ein Journalist und alle anderen auch. Nicht jeder kann alles. Wenn ich Model sein will, reicht es nicht, nur hübsch zu sein. Auch mentale Aspekte wie Willen und Disziplin gehören zu diesem Job. Aber, wie gesagt: Model sein ist ein Beruf. Die normale Frau auf der Straße braucht all diese Voraussetzungen nicht. Sie sollte einfach nur Frau sein, ohne irgendwelchen Schönheitsidealen nachzueifern.

Sie sind unter anderem auch noch Modedesigner und haben die Kostüme für die Tanzshow „Ballet Revolución“ entworfen, die im Februar auch nach Bremen kommt.

Das stimmt. Die Show tourt schon lange durch die Welt. Nun kommt sie mit neuen Choreografien nach Deutschland. Die Zusammenarbeit war ein Zufall. Ich war in Kuba in einem Restaurant und habe zu Mittag gegessen. Dort traf ich auf die Produzenten von Ballet Revolución, Mark Brady und Ralf Kokemüller. Wir kannten uns schon länger. Ich hatte damals gerade meine eigene Modekollektion herausgebracht, und da fragten sie mich, ob ich nicht die Kostüme für die Show designen will – Mode und Tanzen sind zwei meiner größten Hobbies, hinzu kam die Mischung aus deutsch und kubanisch – das fand ich super. Ich habe mir dann die Proben in Zürich angeguckt und war begeistert von der Energie, der Modernität und der Freude, die „Ballet Revolución“ vermittelt.

Was genau macht die Mode, die Sie für die Show entworfen haben, aus?

Die Kostüme zu entwerfen, ist eine schöne Aufgabe, zu der auch viel Teamwork gehört. Die Mode unterstützt die Bewegungen der Tänzer und die Ideen der Choreografen. Die Choreografien sind wirklich sehr intensiv. Die Chicos und Chicas auf der Bühne schwitzen ohne Ende, dazu muss natürlich auch das Material der Kostüme passen. Es muss resistent sein, denn es wird jeden Tag gewaschen. Da muss einfach vieles zusammenpassen.

Wir haben bereits über den Coach, den Wissenschaftler, den Spaßvogel und den Designer gesprochen: Welche Facetten hat Jorge González noch?

Ich bin ein Genussmensch. Sehr familiär und bodenständig. Alles, was ich mache, mache ich zu 150 Prozent. Ich genieße das Leben und bin immer offen für neue Erfahrungen. Ich habe schon viel gemacht, im März bin ich sogar zum ersten Mal als Schauspieler im deutschen Kino im Film „Allein unter Schwestern“ zu sehen. Ich versuche, mich in verschiedenen Facetten zu realisieren. Es ist für mich wichtig, die Chancen, die das Leben mir bietet, zu nutzen. Dabei versuche ich immer, Spaß zu haben und dazuzulernen.

Das Interview führte Alexandra Knief.

Zur Person:

Jorge González wurde 1967 auf Kuba geboren. Mit 20 Jahren ging er nach Bratislava, wo er Nuklearökologie studierte. Statt für eine wissenschaftliche entschied er sich dann allerdings für eine Fernsehkarriere. Heute arbeitet er unter anderem als Modedesigner, Choreograf, Model und Juror in der Fernsehshow „Let’s Dance“. Außerdem entwirft er Kostüme für die Tanzshow „Ballet Revolución“, die im Februar auch in Bremen zu Gast ist.

Die Tanzshow „Ballet Revolución“ gastiert am 2. und 3. Februar am Bremer Metropol-Theater (ehemals Musical-Theater). Tickets gibt es unter anderem an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Nordwestticket.