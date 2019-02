Das Tanzstück "Scudorama" wurde 1972 von Paul Taylor choreografiert. Im März führt seine Kompanie es im Metropol-Theater auf, unter der Leitung von Michael Novak. (Paul B. Goode)

Im vergangenen Jahr und wenige Monate vor seinem Tod hat Paul Taylor Sie überraschend zu seinem Nachfolger gemacht. Damals waren Sie überwältigt von dieser Entscheidung. Wie geht es Ihnen heute als Leiter der Paul Taylor-Dance Company, Herr Novak?

Michael Novak: Ich bekomme sehr viel Zuwendung und Unterstützung von den Tänzerinnen und Tänzern. Das hilft mir definitiv, die Kompanie in meiner neuen Rolle voranzubringen. Heute freue ich mich sehr darauf, Paul zu feiern und die Welt daran zu erinnern, was er für ein Genie war. Außerdem freue ich mich darauf, neue Zuschauer an sein Werk heranzuführen.

Sie wollen Taylors Vision weiterführen. Wie sah die aus?

Es ist eher ein spezieller Geist: Neues entdecken, die eigene Stimme finden – das ist seine Art. Selbstverständlich gibt es auch einen Taylor-Tanzstil, spezielle Anläufe und Sprünge, die sehr an ihn erinnern. Aber ich denke, seine Vision geht tiefer. Es ist eine Vorstellung davon, wie die Tänzer in eine Beziehung zueinander treten. Sie brauchen einen Raum, um wahrhaft glücklich, verliebt und verängstigt sein zu können. Taylor hat es den Künstlern ermöglicht, das ganze Spektrum menschlicher Gefühle auf der Bühne zu erfahren. Das hat sich auch in seinem Werk gezeigt.

Was schätzen Sie an seinem Stil?

Seine emotionale Aufrichtigkeit und Intensität. Das macht Pauls Arbeiten auch für die ganze Welt so zugänglich.

Sie haben viele Jahre als Tänzer mit ihm gearbeitet. Was haben sie von ihm gelernt?

Paul arbeitete mit mir an einem Solo für das Stück „The Open Door“. Er hatte eine Bewegung für mich kreiert, und ich musste überlegen, wie ich nach dieser Bewegung weitermachen würde. Ich dachte also nach und Paul beobachtete mich dabei. Dann sagte er: „Hör auf zu denken. Mach einfach!“ Und dann habe ich mich einfach bewegt. „Siehst du, so geht das“, meinte er. In dem Moment realisierte ich, dass man manchmal nur durch Handeln erfährt, was als Nächstes passiert.

Fragen Sie sich als Leiter oft, wie er jetzt an Ihrer Stelle handeln würde?

Selbstverständlich. Aber meistens wird es eher ein Hin und Her zwischen Paul Taylor und Michael Novak. Ich glaube zum Beispiel, dass Paul nicht wollen würde, dass die Tänzer seiner Kompanie so tanzen wie er. Ich sehe das anders. Am Ende braucht es unsere beiden Sichtweisen.

Taylor hat fast alle Preise gewonnen, die man in den USA gewinnen kann. In Frankreich wurde er zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt. Sie treten also in große Fußstapfen. Macht Ihnen das manchmal Angst?

Nein, eigentlich nicht. Ich habe ganz andere Aufgaben als er. Ich muss an die Zukunft denken.

Er behandelte in seinen Stücken stets auch aktuelle und ernste Themen wie Krieg und Tod. Führen Sie das fort?

Paul wurde der Meister des Lichts und der Dunkelheit genannt. Das ganze Spektrum dazwischen hat er mit seinen Arbeiten abgedeckt. Ich sehe mich eher als den Beschützer des Lichts und der Dunkelheit: Ich muss den einzigartigen Gefühlsraum der Tänzer beschützen, damit sie dieses emotionale Spektrum nutzen können.

Wie schafft man einen solchen Raum?

Du ermutigst sie, etwas zu versuchen und auch daran zu scheitern. Die Tänzer müssen glauben, dass sie etwas erschaffen, das größer ist als sie selbst. Sie müssen glauben, dass sie das Leben mit Kunst verändern können. Paul wurde mit dieser Einstellung berühmt. „Lasst uns wir selbst und mehr als das sein“, sagte er oft. Du kannst nicht nur für dich selbst tanzen, du musst für die Menschheit tanzen.

Wie sollten Tänzer heute für die Welt tanzen?

Ich denke, dass die Hoffnung ein sehr starkes Gefühl ist, das jeder ab und an braucht. Tänzer sollten sie deshalb auf der Bühne vermitteln, genauso wie Liebe und Zärtlichkeit. Man erreicht Menschen, indem man sie an ihre Verbindung zu anderen Menschen erinnert. Was auch immer auf der Welt geschieht, Hoffnung und Liebe sind universelle Gefühle. Sie schaffen Zusammengehörigkeit.

Werden Sie diese Gefühle choreografieren?

Ich bin kein Choreograf, und ich will auch keiner werden. Ich tanze. Darüber hinaus sehe ich mich als Kurator, als Leiter und als jemand, der Menschen zusammenbringt, damit sie Kunst genießen und dadurch verändert werden können.

Was wollen Sie mit der Kompanie erreichen?

Meine Vision ist, anhand der Geschichte des Tanzens zu zeigen, woher wir kommen und wo wir heute stehen. Das Publikum soll sehen, dass es immer ein neues Programm und neue Plattformen für das Tanzen gab. Es gibt immer wieder einen neuen Blick auf das Tanzen, und wir können immer ein bisschen weiter gehen.

Aber im zeitgenössischen Tanz ist doch alles möglich, oder?

Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Es gab Momente in der Geschichte des Tanzens, als neue Tänze gezeigt wurden. Aber man wusste vorher nicht, dass sie neu sein würden. In vielen Städten weltweit gibt es derzeit etwa das „Immersive Theater“, welches das Publikum nicht mehr im Sitzen, sondern beim Gang durch ein Gebäude verfolgt. Die Performance passiert dann um die Zuschauer herum. Das ist aufregend!

Das Gespräch führte Eva Przybyla.

Zur Person

Michael Novak

wurde in den USA geboren und tanzt seit 26 Jahren, später auch in internationalen Kompanien. 2010 wurde er in die Paul Taylor Dance-Company aufgenommen, die er seit September 2018 leitet.

Weitere Informationen

Am 14. und 15. März, jeweils um 20 Uhr, zeigt die Paul Taylor Dance-Company drei Stücke aus Ihrem Repertoire im Metropol-Theater.