Stella (Jella Haase) ist entführt worden, vier Millionen wollen die Kidnapper von ihrem Vater erpressen. Der ausgeklügelte Plan hat allerdings eine entscheidende Schwachstelle. (Kulbach/dpa)

Bremen. Es dauert fast zehn Minuten, bis gesprochen wird in dem Thriller von Thomas Sieben. Vorher wird die Entführung von Stella (Jella Haase) mit höchstmöglicher Präzision und Kaltschnäuzigkeit abgewickelt. Tom (Max von der Groeben) und Vic (Clemens Schick) ziehen sich Masken übers Gesicht und Kapuzen über den Kopf, stopfen Stella in einen Lieferwagen, fahren sie in die Wohnung, deren akribische Herrichtung man zuvor beobachten konnte. Stella schreit wie am Spieß, die Reifen quietschen. Mehr Geräusch ist nicht.

So beginnt „Kidnapping Stella“, ein Remake des britischen Films „Spurlos - die Entführung der Alice Creed“ von J. Blakeson aus dem Jahr 2009. Zu sehen ist der Thriller bei Netflix – der erste deutsche Film der Streaming-Plattform nach den eigenproduzierten deutschen Serien „Dogs of Berlin“, „Dark“ (bisher zwei Staffeln) und „How to Sell Drugs Online“ (zweite Staffel geplant). Eigentlich hatte Thomas Sieben ganz klassisch fürs Kino produziert, entschied sich dann aber für Netflix als Ausspielstätte, weil er dort auf ein größeres Publikum für seinen Film hofft als im Kinosaal, wie er „Spiegel Online“ sagte.

Viele Zuschauer sind diesem dichten, düsteren und klaustrophobischen Kammerspiel zu wünschen. Getragen wird es von dem famosen Zusammenspiel der drei Darsteller, aber mindestens genauso von dem Setting, das Sieben mit unterkühlten Farben und ausgeklügelter Licht-Regie inszeniert hat. Der größte Teil von „Kidnapping Stella“ spielt in der verwahrlosten Wohnung. Später geht es in ein winterlich-ödes Waldstück.

Thomas Sieben hat die wesentlichen Zutaten von „Spurlos“ übernommen. Wie in dem britischen Film, in dem Gemma Arterton das Entführungsopfer spielt, ist das dramaturgische Gerüst schlicht gehalten. Darauf aufbauend entwickelt sich ein intensives Beziehungschaos, das schließlich dazu führt, dass nicht alle Akteure die eskalierenden Ereignisse überleben. Sieben hat die Geschichte an einigen Stellen allerdings modifiziert, hat neue dramaturgische Stellschrauben hinzugefügt, eine wesentliche der Vorlage dafür weggelassen. Welche, soll hier nicht verraten werden.

Tom, so stellt sich wie in „Spurlos“ schnell heraus, ist Stellas Ex-Freund. Davon ahnt Vic lange nichts – die beiden haben sich im Gefängnis kennengelernt und dort den Plan für das Verbrechen ausgeheckt. Vier Millionen Euro wollen sie von Stellas Vater erpressen. Was für Vic das schnelle Geld ist, ist für Tom offenbar auch Rache an Stella. Doch kaum ist diese ans Bett gekettet, fühlt Tom sich unwohl mit der Situation. Er macht Fehler, Stella erkennt ihn und versucht ihn zu manipulieren. Denn ein passives Opfer ist diese Frau nicht. Thomas Siebens Film beweist erneut, dass junge deutsche Regisseure auf der Klaviatur des internationalen Genrekinos genauso gut spielen können wie ihre Kollegen aus anderen Ländern. Man muss sie nur machen lassen.

Kidnapping Stella. Lauflänge: 97 Minuten. Anbieter: Netflix.