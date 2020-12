Wie wären "Die drei Fragezeichen" wohl als Erwachsene? Hanna Wenzel (Illustration) und Christopher Tauber (Text) geben eine Antwort. (Kosmos Verlag)

Als Kind war Christopher Tauber ein ziemlicher Schisser. Anders kann man es nicht sagen, und das gibt er auch selbst zu. Das „Die drei Fragezeichen“-Buch seiner älteren Geschwister wollte er auf keinen Fall lesen. Der Löwe auf dem Cover: zu gruselig. Und als er im Alter von acht oder neun Jahren mit einem Kumpel zelten ging und dieser zum Einschlafen ein Hörspiel der drei Jungdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews anschaltete, musste Tauber ihn schon nach ein paar Minuten darum bitten, das bitte auszustellen. Zu gruselig.

Es sollte noch einige Jahre dauern, bis er seine Liebe für Horrorgeschichten und spannende Kriminalfälle entdeckte, aber es gelang. Auch vor „Die drei Fragezeichen“ hat er mittlerweile keine Angst mehr. Sollte er auch nicht, denn seit 2015 zählt er zu den Autoren der beliebten Kinder- und Jugendkrimireihe, war an drei Graphic Novels rund um die jungen Detektive – teils als Autor, teils als Zeichner – beteiligt. Nun ist eine vierte erschienen, diese allerdings ist etwas besonderes.

Es ist die erste Geschichte aus dem Universum der drei Fragezeichen, die sich explizit an Erwachsene (ab 16 Jahren) richtet und nicht nur das: Nach mehr als fünf Jahrzehnten gefangen in einem Dasein als Teenager sind auch Justus, Peter und Bob in dem Buch mit dem Titel „Rocky Beach“ erwachsen geworden, sind in der Geschichte wohl so um die 40. Und es hat sich einiges in ihrem Leben verändert.

Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit die drei in ihrer Heimat Rocky Beach als Nachwuchsermittler gemeinsam auf Verbrecherjagd gegangen sind. Jahre, die die Freunde in völlig unterschiedliche Richtungen getrieben haben, bis der Kontakt zueinander einschlief. Peter arbeitet mittlerweile bei einer Versicherung, Bob als Autor. Justus ist der Einzige, der in Rocky Beach geblieben ist. Er betreibt einen Buchladen. Verschiedene Umstände sorgen dafür, dass es auch Bob und Peter zurück in ihre alte Heimat in Kalifornien treibt, die nichts mehr mit dem idyllischen Ort ihrer Kindheit zu tun hat. Und ruckzuck machen sie genau da weiter, wo sie vor zwanzig Jahren aufgehört haben; stecken mitten drin in einem Fall in dem es um Mord, Korruption und Versicherungsbetrug geht.

Die Idee zur Geschichte kam Tauber während seiner Arbeit an den anderen Erzählungen rund um die drei Detektive. „Die Frage, wie die Figuren sein könnten, wenn sie erwachsen sind hat mich beschäftigt“, sagt der Autor, Zeichner und Comicverleger. Und sie kam ihm gar nicht so abwegig vor – jünger gemacht habe man die drei Jungs für „Die drei Fragezeichen Kids“-Reihe immerhin auch schon.

Die Graphic Novel muss zwar ohne das offizielle Logo der drei Fragezeichen auskommen, doch spätestens beim Lesen des Klappentextes weiß bei den Namen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews jeder, was ihn erwartet. Gezeichnet wurde das Buch von der freischaffenden Illustratorin Hanna Wenzel aus Stuttgart. Das Ergebnis sind rund 200 düstere Seiten in Schwarz-Weiß, die eine ganz andere Welt zeigen als die Idylle, die Fans der Reihe gewohnt sind. Zum einen hat er durch seine USA-Reisen, besonders bei einer Reise durch Kalifornien gelernt, dass dort natürlich nicht jeder Ort, der Vorbild für Rocky Beach gewesen sein könnte, das reinste Idyll ist. Als Fan von klassischen amerikanischen Noir-Detektivgeschichten und Hard-boiled Fiction wollte Tauber einfach „dieser heilen Welt mal ein bisschen den Vorhang wegziehen.“

Tauber weiß, dass er damit sicher nicht alle Fans der Reihe glücklich macht, genauso wenig damit, dass er Peter, Justus und Bob zu drei Männern macht, die durchaus auch ihre Probleme haben. Kommentare in den sozialen Netzwerken versuche er grundsätzlich auszublenden. Das Feedback, das ihn direkt erreicht hat, sei bisher aber größtenteils positiv oder zumindest konstruktiv gewesen. „Wenn jetzt aber doch jemand kommt und sagt, ich habe seine Kindheit zerstört, dann kann ich es leider auch nicht mehr ändern“, sagt er und schmunzelt. „Und außerdem: ich habe das alte Rocky Beach ja nicht kaputt gemacht. Auch das ist immer noch da und die Geschichten laufen weiter.“

Von der Idee zum Buch bis zum fertigen Produkt habe es rund vier Jahre gedauert, so Tauber. Ob es noch weitere Geschichten rund um die erwachsenen drei Fragezeichen geben wird? „Ich wäre auf jeden Fall offen dafür und habe jede Menge Ideen, die in diesem Band nicht zum Zuge gekommen sind“, sagt er. Doch schon jetzt sei er sehr stolz auf seine Bücher, denn er war nicht nur der erste, der die drei Detektive altern lassen durfte: Mit seinen drei Graphic Novels war er auch der erste, der den drei Detektiven in Deutschland ein Gesicht geben durfte (Ausnahme: Kids-Reihe). Kaum zu glauben, aber: Auf den Buchcovern und Kassettenhüllen sind sie zuvor nie zu sehen gewesen. Eine vierte Graphic Novel – in der Justus, Bob und Peter wieder jung sein dürfen – soll voraussichtlich im Herbst 2021 erscheinen, verrät er.

„Rocky Beach“ ist ohne Zweifel ein spannendes Buch, das Bekanntes über den Haufen wirft und neue Wege geht. So wie Tauber selbst, als er nach langer Angst vor Gruseligem eines Tages zu einem Buch von Stephen King griff und merkte, was er jahrelang verpasst hatte. Manchmal, da lohnt es sich eben, mutig zu sein.

Zur Sache

Über „Die drei Fragezeichen“

„Die drei Fragezeichen“ um die drei Jungdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews aus dem fiktiven Ort Rocky Beach in Kalifornien ist die erfolgreichste Krimireihe für Kinder im deutschsprachigen Raum. Erstmals erschien sie allerdings 1964 in den USA. In Deutschland startete die Reihe 1968 und wurde ab 1993, nach ihrer Einstellung in Amerika, mit eigenen Geschichten fortgesetzt. Seit 1979 werden auch Hörspiele produziert. Mehr als 200 Bände von „Die drei Fragezeichen“ sind bereits erschienen, hinzu kommen zahlreiche Sonderbände. Im deutschsprachigen Raum wurden sie mehr als 17,5 Millionen Mal verkauft, zusammen mit der „Die drei Fragezeichen Kids“-Reihe sogar über 24 Millionen Mal. Viele Fans sind mit „Die drei Fragezeichen“ aufgewachsen und lesen beziehungsweise hören die Geschichten noch heute. Laut Schätzungen von Sony sind rund die Hälfte der Hörspiel-Hörer Erwachsene.

Weitere Informationen

Christopher Tauber und Hanna Wenzel: Rocky Beach. Eine Interpretation. Kosmos Verlag, Stuttgart. 200 Seiten in Schwarz-Weiß. 25 €.