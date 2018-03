Eine Szene von „Crash“. (Jörg Landsberg)

Die Katastrophe hängt in der Luft: Ein dunkler Brocken Metall, der über den Köpfen der Menschen schwebt, baumelt im Kleinen Haus des Bremer Theaters wie das Schwert des Damokles. Unheilvoll, sturzbereit. Bei genauerem Hinsehen offenbart es sich als ein komplettes Auto, das zerquetscht und demoliert wurde. Was ist hier geschehen? Ein „Crash“ offenbar, und zwar einer mit existenziellen Folgen.

Unter diesem Titel präsentiert der Choreograf Frederik Rohn nämlich die jüngste Arbeit für die Tanzsparte des Bremer Theaters. Zusammen mit dem Ensemble der „Unusual Symptoms“ setzt er dabei auf eine schattige, von Ernsthaftigkeit und gebrochenen Affekten geprägte Atmosphäre und schafft spannungsreiche Bewegungsbilder aus dem Reich der Verunsicherung.

Gewichtigen Anteil an dieser atmosphärisch gelungenen Arbeit kommt dabei dem Klangteppich von Laura Konjetzky zu. Ihr Soundtrack grundiert mit Zischlauten und brodelndem Grummeln das Bühnengeschehen, vermeidet dabei offensichtliche rhythmische Muster und schafft so eine Stimmung von permanent verrutschten Ungewissheiten.

Gespenstisch entleerte Blicke

Der große Crash, das existenzielle Krisengefühl, von dem das Stück ohne Worte erzählt, findet also in Details statt, in subtilen Ansätzen zu gebrochenen Bewegungen. Aber auch in den gespenstisch entleerten Blicken des siebenköpfigen Ensembles zeigt sich diese Gebrochenheit, wenn die Tänzerinnen und Tänzer ein ums andere Mal scheinbar ratlos mitansehen muss, wie ihre Körper von unkontrollierbaren Kräften gepackt, geworfen oder in kunstvoll spastische Zuckungen getrieben werden.

Kontrollverlust der gespenstischen Art. Dass sich der Abend damit elegant über Erfahrungen wie Krankheit und Tod hinweg arbeitet, ist in vielen subtilen Andeutungen eingewoben. Beispielsweise der kahl geschorene Kopf der Tänzerin Szu-Wei Wu, deren Solo besonders in Erinnerung bleibt. Wie eine Marionette, deren Puppenspieler mit einem Tremolo geschlagen ist, liegt sie in unglücklicher Seitenlage am Boden, scheint zu hängen und kann nicht fallen.

Der Raum um sie herum hat sich längst in eine knirschende, klappernden Furchtkammer verwandelt. Von solchen dunklen Bravourstücken hat die Inszenierung einige auf Lager – und wagt manchmal auch szenische Knalleffekte. Bereits in die Anfangssequenz hatte Hilde Ingeborg Sandvold eine beunruhigende Spannung in die Szene getragen: durch eine manische Schnappatmung, die sich nur vorübergehend durch Handauflegen von Gruppenmitgliedern besänftigen ließ.

Ein ernsthafter Formwillen

Gegen Ende aber bricht dieser Affekt von explosiver Abnormität noch heftiger aus ihr heraus, dann trommelt sie gegen Wände, knirscht mit Zischlauten und scheint sich von ihrer ratlosen Umwelt in schaurigem Wahnsinn endgültig abzukoppeln. Die Krise ist kein Kinderspiel. In Rohns Inszenierung herrscht ein ernsthafter Formwillen, der aus einem verletzlichen Grundgefühl heraus ein raumgreifendes Kunstwerk schafft.

Zum Schluss knallen auf der Bühne zwar die Konfettikanonen, und ein manischer Zwang zur Heiterkeit ergreift das Ensemble. Doch man spürt, die Heiterkeit ist Zwang, wirkt aufgesetzt. Da hilft auch kein Musical-Gehabe mehr, keine Arme, die wie Windmühlen rotieren. Kummer wird offensichtlich nur gröblich übertüncht. „Wirklich schön ist nur, was ernst ist“, hat Anton Tschechow geschrieben.

In diesem Sinne handelt es sich bei „Crash“ um einen wirklich schönen, weil respektabel ernsthaften Abend. Und nicht zuletzt steht diese Ernsthaftigkeit auch der gesamten Spielstätte gut zu Gesicht, nachdem eine Reihe von Schauspielproduktionen, wie „Effi Briest“ oder „Ödipus“ dezidiert leichtfüßig daherkamen.