Einer der besonders bunten und besonders ambivalenten Blickfänge der Emdener Ausstellung ist Emil Noldes im Jahr 1939 entstandenes Ölgemälde "Königskerze und Lilien". Das Bild entstand mutmaßlich im heimischen Garten in Seebüll. (Stiftung Sammlung Ziegler)

Emden. Am 15. Juni 1939 druckte „Die Neue Weltbühne“ in Paris Bertolt Brechts Gedicht „An die Nachgeborenen“. In dem Text, einem der bedeutsamsten der Exilliteratur, heißt es: „Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“ In diesen Zeilen attackiert der Schriftsteller jene Künstler, die nationalsozialistische Verbrechen verschweigen, indem sie althergebrachten lyrischen Themen verpflichtet bleiben, etwa einer Naturdichtung, die in Regime-Zeiten ihre Unschuld verloren hat.

In dem Jahr, als das Gedicht des Exildichters erscheint und die deutsche Wehrmacht Polen überfällt, befindet sich der Maler Emil Nolde, der zu den finanziell erfolgreichsten deutschen Künstlern der 30er- und 40er-Jahre zählt, gerade in einer üppigen floralen Phase. Zu seinen zahlreichen Blumenstillleben zählt das 1939 entstandene Ölgemälde „Königskerze und Lilien“. Kunsthistoriker gehen davon aus, dass die durch anheimelnde warme Farben und eine motivische Prise Vanitas geprägte Naturdarstellung im hauseigenen Garten in Seebüll entstanden ist. Dort blühten von April bis Oktober vor allem Staudenpflanzen: Schwertlilien, Rittersporn, Türkischer Mohn, Storchschnabel, Lupinen. „Ich liebe die Blumen in ihrem Schicksal“, äußerte Nolde zu seiner religiös unterfütterten Pflanzenliebe, „emporsprießend, blühend, leuchtend, glühend, beglückend, sich neigend, verwelkend, verworfen in der Grube endend.“

Wertvolle Werke

Je blumiger Noldes künstlerisches Portfolio und die zugehörige Rhetorik ist, desto blümeranter kann dem Betrachter seiner floralen Werke aus heutiger Perspektive werden. Etwa angesichts eines 1940 entstandenen Arrangements aus weißen Lilien, blauen Glockenblumen und rotem Mohn. In der Kunsthalle Emden, die bis zum 15. Dezember die Ausstellung „Marc, Macke, Nolde“ zeigt, fallen diese und andere Buketts in die thematische Abteilung „Die Triebkräfte der Natur“.

Es seien „heitere, intime Bilder, von Schönheit getragen“, stellt Michael Kuhlemann fest, Kurator der in Mülheim an der Ruhr ansässigen Privatsammlung Ziegler. Deren wertvollen Bestände, die sich aus gut 100 Werken des Expressionismus und der klassischen Moderne rekrutieren, gingen wegen einer Sanierungsschließung zunächst für drei Monate nach Halle/Saale, wo sie unter dem Leitwort „Die Stille im Lärm der Zeit“ im Kunstmuseum Moritzburg gezeigt wurden. Jetzt sind sie in Emden zu sehen – in einem spannenden Dialog mit einer thematisch affinen Auswahl aus der Sammlung Henri Nannen. Beiden Sammlern, dem einflussreichen Publizisten wie auch dem 1963 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Chemiker Karl Ziegler, sei weniger an einer stringenten Systematik gelegen gewesen als vielmehr an ihrer intuitiv und emotional grundierten Leidenschaft für Modellierungen des (Natur-)Schönen, sagt Stefan Borchardt, Direktor der Kunsthalle Emden.

Es ist daher sinnig, nein: unverzichtbar, dass das Haus für ein Korrektiv sorgt, das Vita und Werk Emil Noldes betrifft. An einer Ausstellungswand prangt unter dem Schriftzug „Die Causa Nolde“ eine Kurzform der jüngeren Erkenntnisse über den Idylliker. Erst im April waren zwei Gemälde des weltanschaulich umstrittenen Künstlers aus dem Amtszimmer der Bundeskanzlerin verbannt worden. Im Zusammenhang mit belastenden Forschungsergebnissen, die eine im April eröffnete Ausstellung im Hamburger Bahnhof (Berlin) unter dem Titel „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“ noch bis zum 15. September vorführt.

Sofern es dem Besucher der Kunsthalle Emden gelingt, sich vorübergehend vom weltanschaulichen Subtext freizumachen, der neuerdings zumal die Exponate Noldes umflort, kann ihn angesichts von Meisterwerken wie Lovis Corinths "Walchenseelandschaft", Lyonel Feiningers „Roter Turm II" und Paul Klees "Herbstsonniger Ort" tatsächlich das Gefühl durchströmen, das Ziegler-Kurator Kuhlemann einer früheren Zeitungsbesprechung der bukolischen Schau zwischen schlafendem Reh, jungem Mutterglück und maritimen Szenen abgelauscht hat: dass diese Ausstellung glücklich mache. So vereint ein Raum Erich Heckels "Weidende Pferde" und August Mackes "Flamingos im Zoo" mit Marabus und einem Papagei aus Noldes Manufaktur. Besonders faszinierend in der Abteilung "Im Zentrum der Mensch" sind Mackes an einer Uferpromenade entstandene Müßiggänger-Porträts, ein filigraner Seiltänzer von Paul Klee sowie gedrungene Spielkinder Noldes.

Ein Ausflug zu diesem reisenden Ausstellungsprojekt, das die Stiftung Karin und Uwe Hollweg fördert, lohnt nicht zuletzt deshalb, weil es Gesprächen über Bäume und Blumen dient, die der Aufarbeitung dienen, nicht dem Beschweigen. Noch besser dürften die in Emden versammelten Kontraste freilich zur Geltung kommen, wenn ab 22. Juni parallel zu „Marc, Macke, Nolde“ eine „Coming Home“ betitelte Ausstellung eröffnet, die dem Werk des Komikers Otto Waalkes gilt.

Weitere Informationen

Marc, Macke, Nolde. Meisterwerke der Sammlung Ziegler. Bis 15. September. Di. bis Fr.: 10-18 Uhr; sonnabends und sonntags: 11-18 Uhr.