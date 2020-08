Infiziert: Lucas Lynggaard Tonnesen als Rasmus in "The Rain". (Per Arnesen / Netflix)

Bremen. All die dystopischen Serien, die um die zerstörerischen Kräfte einer Virus-Pandemie kreisen, lassen ihr Publikum derzeit etwas beklommen zurück. Wenn es denn überhaupt zuschaut. Die ZDF-Produktion „Sløborn“ beispielsweise hat es kalt erwischt, was schade ist, weil sie dramaturgisch und darstellerisch herausragt aus dem öffentlich-rechtlichen Serien-Einerlei. Nun ist mit der dritten Staffel der dänischen Netflix-Produktion „The Rain“ das Finale einer weiteren Virus-Saga zu sehen.

Hier ist es ein fataler Regen, durch den Menschen und Natur sterben. Mit dem jungen Rasmus (Lucas Lynggaard Tonnesen) gibt es allerdings jemanden, der gut damit lebt – er trägt das menschengemachte Virus in sich, sein Vater hat es entwickelt und ihn als Kleinkind damit geimpft. Mit seiner Schwester Simone (Alba August) steht Rasmus im Mittelpunkt der Serie. In den ersten beiden Staffeln drehte sich zunächst alles darum, wie die Geschwister überleben und wie irritiert sie davon waren, dass der Vater seinen Sohn als Versuchskaninchen missbraucht hat.

Inzwischen hat Rasmus Gefallen gefunden an seiner Macht über Leben und Tod und entwickelt sich zum größenwahnsinnigen Bösewicht. Das Virus mache aus allen bessere und gesündere Menschen, lautet seine These. Die natürlich verkennt, dass so ein Virus gar keine Moral kennt und an nichts anderem Interesse hat, als sich möglichst schnell auszubreiten. Während der Rasmus-Teil in futuristischen Laboranlagen spielt, ist Simone zurück in die Natur geflohen und entdeckt als Gegenmittel eine virusfressende Blume.

Zwischen diesen beiden Schauplätzen springt die Staffel hin und her und erlaubt sich dabei so manche gewagte logische Volte. „The Rain“ steuert zudem auf ein in seiner Öko-Kitschigkeit recht albernes Ende zu, bei dem einmal mehr eine Mutter und ihr Neugeborenes eine wichtige Rolle spielen (schöne Grüße an „Sløborn“ und „Der achte Tag“). Und wo haben Simone, Rasmus und die anderen in der Einöde eigentlich stets die vielen coolen Klamotten her?

Weitere Informationen

The Rain. Staffel drei, sechs Folgen. Anbieter: Netflix.