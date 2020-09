Regisseur und Autor André Erkau schlug mehrere Wege ein, bevor er seine Berufung fand. Bereut hat er davon keinen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Eines gibt André Erkau gleich zu Beginn des Gesprächs zu: Einen richtigen Plan, wohin seine berufliche Reise gehen soll, hatte er in jungen Jahren nicht. Und in etwas älteren auch nicht so richtig. Er verfolgte eher das Motto: Erstmal losgehen und dann schauen, wo man ankommt. Am Ende ist Erkau schließlich Regisseur und Drehbuchautor geworden – und zwar ein ziemlich erfolgreicher. Sein neuester Film „Gott, du kannst ein Arsch sein!“ mit Heike Makatsch, Til Schweiger und Jürgen Vogel feiert am 30. September seine Bremen-Premiere. Dazu aber später mehr.

Der in Bremen aufgewachsene Erkau entschied sich nach der Schule für ein Psychologiestudium. Warum? „Kann ja nicht schaden“, dachte er damals. Nebenbei machte er Regie-Hospitanzen am Theater Bremen bei András Fricsay. Während einer Hospitanz landete Erkau selbst auf der Bühne und siehe da: Es gefiel ihm! Das Psychologiestudium warf er hin, irgendwie war ihm das eh alles „zu mathematisch und lösungsorientiert“.

Stattdessen ging er nach Hamburg an die Schauspielschule, die er mit Ende 20 abschloss – für eine große Karriere eigentlich viel zu spät, wie Erkau zugibt. Er spielte vier Jahre lang an der Württembergischen Landesbühne als er merkte, dass auch das Schauspiel nicht seine Berufung ist. Er wollte auf die andere Seite der Kamera. Schon zu Schauspielzeiten begann er, gemeinsam mit einem Kollegen unter dem Titel „Angst vor Nähe“ Miniaturen zu schreiben, die im Theatercafé in Serie gingen und so etwas wie Kult wurden. „Da habe ich gemerkt, dass es mich sehr reizt, Geschichten zu erzählen und zu schauen, wie man sie am besten umsetzt.“

Mit 32 fängt Erkau an, Filmregie in Köln zu studieren – ist wieder älter als die meisten seiner Studienkollegen. „Ich war sogar zu alt für Bafög und musste nebenbei im Call-Center arbeiten“, erzählt er. Er selbst nennt es seinen „persönlichen Slalomlauf durchs Leben“; seinen Weg „von einer brotlosen Kunst in die andere“. Bereut habe er keine seiner Entscheidungen, sagt der heute 52-Jährige, der seit elf Jahren wieder mit seiner Familie in Bremen lebt. Und seine neueste Berufswahl entpuppte sich als gar nicht so brotlos wie befürchtet. Wie ihm der Durchbruch gelang? „Durch mein erstes und letztes tolles Erlebnis an einem Pinkelbecken“, sagt Erkau und lacht. Dort forderte ein bekannter Redakteur vom kleinen Fernsehspiel ihn auf, ihm doch mal eine Idee für einen Langfilm zu schicken – die Geburtsstunde von Erkaus Kinofilm „Selbstgespräche“, der 2008 mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde. Der Film spielt in einem Call-Center und erzählt von fehlgeschlagener Kommunikation. „Oliver Stone machte Filme über Vietnam, um sein Trauma zu bewältigen – ich über Call-Center“, scherzt Erkau.

Wenn Erkau schreibt oder Regie führt, geht es um Themen, die ihn selbst beschäftigen. Oft sind das ernste Thematiken – Tod, Verlust, Vergänglichkeit – die er jedoch mit einer gelungenen Leichtigkeit angeht. Sein Film „Arschkalt“ (2011) handelt von dem Niedergang eines Familienunternehmens, in „Das Leben ist nichts für Feiglinge“ (2012) geht es um einen Vater und seine Tochter, die den Tod ihrer Frau und Mutter verarbeiten müssen und in „Happy Burnout“, der 2017 mit Wotan Wilke Möhring in die Kinos kam, spielt dieser einen Alt-Punk, der sich in eine psychiatrische Klinik einweisen lässt, als das Arbeitsamt ihm seine Leistungen kürzen will.

Für Erkau ist Vergänglichkeit ein Thema, das beim Menschsein immer irgendwie mitschwingt. Dass ihm dabei in der Vergangenheit häufig der Spagat gelungen ist, sich traurigen Themen mit Humor zu nähern, ist, so glaubt der bescheidene Filmemacher, seinem Naturell geschuldet. „Humor ist ja eine ernste Angelegenheit. Und obwohl, beziehungsweise gerade weil ich die Tragik und das Dramatische in den Lebenssituationen meiner Figuren suche, waren meine Filme bislang eher warmherzige, hoffnungsvolle Filme als düstere Dramen.“ Dass das Zusammenspiel von Humor und Tragik auf der Leinwand gut funktioniert, liege laut Erkau daran, dass das Leben selbst nie nur ernst oder nur traurig ist – zum Glück.

Sein neuestes Werk, „Gott, du kannst ein Arsch sein!“, wurde inspiriert von dem gleichnamigen Roman von Frank Pape. Der Film handelt von der 16-jährigen Steffi (Sinje Irslinger), die erfährt, dass sie Krebs hat. Während ihre Eltern (gespielt von Til Schweiger und Heike Makatsch) sie zu einer Therapie überreden wollen, reißt Steffi aus und begibt sich auf ihre ganz eigene letzte Reise. Dass sein Film während der Corona-Einschränkungen anläuft, während viele andere Verleihe ihre Starts verschieben, sieht Erkau mit gemischten Gefühlen. „Ich fühle mich wie der stolze Papa eines Filmes und hatte am Anfang schon Angst, dass man mir sagt: Gratulation zur Geburt, aber versteck dein Kind bitte erstmal im Keller“. Denn gerade, als die letzten Arbeiten im Schnitt abgeschlossen waren, kam der Lockdown. Einerseits wollte Erkau den Film gerne zurückhalten, bis Corona überstanden ist. „Ein Filmstart ist aber auch wichtig, um mit einem Projekt abschließen zu können“, sagt er. Er freue sich auf den Start, dennoch „werden sicher nicht so viele Zuschauer kommen, wie es hätten werden können.“

Erkau liebt es, an Testscreenings seiner Filme teilzunehmen und die Reaktionen der Leute zu beobachten. Auch, wenn schlechte Kritiken ihn immer eine Weile beschäftigen. „Einen Film zu machen, ist, als wenn man die Welt fragt: seht ihr es ähnlich?“, sagt Erkau. „Man freut sich, wenn die Menschen den Blick auf die Welt teilen. Man muss aber auch damit klarkommen, wenn sie alles ganz anders sehen. Wer wagt zu fragen, muss die Antwort auch ertragen können.“ Er ist überzeugt: Einen guten Film kann man nur machen, wenn man sich selbst immer wieder hinterfragt, auch auf die Meinung von anderen hört, im Team arbeitet. Denn egal, wie viele Erfolge man gefeiert hat, das „ist nie eine Garantie dafür, dass das nächste Projekt auch gut wird.“

Bis heute kann Erkau nicht ganz glauben, dass er für eine Arbeit bezahlt wird, die ihm so viel Spaß macht. Immer wieder kann er sich mit neuen Themen auseinandersetzen, dazulernen, seinen Horizont erweitern. „Andere Leute zählen die Jahre bis zur Rente, ich hoffe, dass ich noch möglichst lange weitermachen kann. Das ist ein Riesengeschenk.“

Träume gibt es noch viele, wenn Erkau an die Zukunft denkt. Nach dem Start von „Gott, du kannst ein Arsch sein!“ geht Anfang Oktober noch ein zehnminütiger Pilot für eine Serie mit dem Titel „Saubere Sache“ beim WDR online, gleichzeitig mit dem Pilot für eine andere Serienidee. „Die Zuschauer können dann abstimmen, welche der beiden Serien realisiert werden soll“, sagt Erkau.

Eine filmische Übersetzung von Heinrich Bölls „Ansichten eines Clowns“ sei ihm in letzter Zeit häufiger durch den Kopf gegeistert. Außerdem hat er in den vergangenen Monaten unter dem Arbeitstitel „Aller guten Dinge sind wir“ ein Drehbuch zu einer Geschichte um einen Mann geschrieben, der mit den wichtigsten Frauen seines Lebens unter einem Dach wohnt.

Welche Projekte die Zukunft bringt, lässt Erkau auf sich zukommen, geht weiter seinen Weg. Denn irgendwo, das hat er im Laufe der Jahre gelernt, wird er schon ankommen.

Weitere Informationen

Am 30. September, einen Tag vor Bundesstart, wird „Gott, du kannst ein Arsch sein!“ um 20 Uhr in der Bremer Schauburg gezeigt. André Erkau wird anwesend sein. Tickets und mehr unter www.bremerfilmkunsttheater.de.