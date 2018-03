Akrobat schööön: Effi (Alexander Angeletta) macht einen Satz. Matthieu Svetchine, Justus Ritter, Vincent Basse und Johannes Rieder (von links) wirken unterstützend. (Jörg Landsberg)

Der Schriftzug "Ich liebe alle, die es gut mit mir meinen" prangt in gelben Lettern auf einem schwarzen Vorhang (Bühne: Zahava Rodrigo). So unvollständig dieser Satz aus Theodor Fontanes Roman "Effi Briest" (1894) ist, der mit den gleichfalls nur bedingt altruistischen Worten "und gütig gegen mich sind und mich verwöhnen" endet, so planvoll fragmentarisch ist die verspielte Versuchsanordnung, die Leonie Böhm nach diesem großen deutschen Realisten auf die Bühne des Kleinen Hauses bringt. Fantastik und Spuk inklusive.

Mit planvollen Aussparungen im Dienste des Erprobens alternativer Geschichtsverläufe oder/und sozialer Haltungen hat die junge Regisseurin bereits einige Erfahrungen gemacht – und diese getreulich an die Zuschauer weitergegeben. So am Theater Bremen in der vergangenen Spielzeit: in einer auf Spiel & Spaß, Jux & Dollerei setzenden Dekonstruktion des ohnedies satirischen Michel-Houellebecq-Romans "Unterwerfung". Dem Prinzip Stegreif bleibt Böhm in ihrer mit Aufwärmspielchen, musikalischen Mätzchen und intensiven Improvisationen gespickten Lesart von "Effi Briest" treu. Ebenso der bereits in "Unterwerfung" praktizierten Volte, der Hauptfigur im Schlusstableau plötzlich und unerwartet mit einem erhabenen Ernst zu begegnen, der vorangegangene Faxen harsch konterkariert. Dieser Umgang mit Literatur und Protagonisten wirkt im jüngsten Leistungsnachweis der Mittdreißigerin schlüssiger, vielleicht auch nur vertrauter als im Dezember 2016 beim vorzugsweise albernen bis enervierenden Houellebecq-Bashing.

Die durchgängige Ausflaggung des Bühnengeschehens als experimentelle, ergebnisoffene Spielhandlung ist von Beginn an offenkundig, da sich die bürgerliche Kleinfamilie nebst zwei Rivalen um Effis Gunst um ein vom hippiesken Papa Briest (Johannes Rieder) in aller Beiläufigkeit virtuos bedientes Keyboard schart: Alexander Angeletta gibt mit staunenswertem Ernst und bravouröser Körperspannung eine Titelheldin, über die es doch kalauernd heißt, dass sie niest. Justus Ritter mimt in der ihm eigenen clownesken Hochkomik deren standesdünkelnde Mutter. Matthieu Svetchine gibt dem alternden Brautschauer Baron von Innstetten abwechselnd gravitätische und gebrochene Statur. Vincent Basse schließlich setzt auf drollige Überzeichnung des Springinsfeld Major von Crampas, dessen notorische Selbstauskunft "Ich liebe die Girls" lautet.

Experimentelle Spielhandlung

Die farbenfrohen Kostüme (Helen Stein, Magdalena Schön) folgen jenem Primat der Bequemlichkeit, den das Schul- oder Studienfach Darstellendes Spiel zumal für die Auflockerungsphase von Unterrichtseinheiten anempfiehlt. Da die Inszenierung diese laxe Phase über gut 90 pausenlose Minuten kaum je verlässt, ist kein Kostümwechsel nötig. Geschmeidigkeitsübungen, die auf den Spuren von Friedrich Schiller ("Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen", 1795) und Johan Huizinga ("Homo Ludens", 1938) das Spiel an und für sich inthronisieren, brauchen weder spezielle Kledage noch starre Maskerade, sondern nur eine tunlichst "freye Bewegung, die sich selbst Zweck und Mittel ist" (Schiller).

Statt – wie in der literarischen Vorlage – das Preußenlied und Konsorten intoniert die vorwiegend heiter gestimmte Truppe eingangs ein teils geschmettertes, teils gesäuseltes Erbauungsstück mit dem Titel "Ja". Es folgt der von Matthieu Svetchine didaktisch-drollig formulierte Zaunpfahlwink, mehr noch als um ein determiniertes Spiel gehe es an diesem Abend um Proben, Prozesse, (freie) Entscheidungen und die Interaktion mit dem Publikum. Was dann neben dem frontalen Anspielen vorderer Sitzreihen folgt, zeitigt gemischte Gefühle: ein teils amüsanter und kluger, passagenweise aber auch durch Leerlauf, Wiederholungen und Schweigen ermüdender Abend zwischen Stand-up-Comedy und der ansatzweise ernsten Analyse von Kategorien wie Kunst und Spiel, Freiheit und Konvention.

Diese Analyse gerät durchaus erhellend, weil mit den von Theodor Fontane verhandelten gesellschaftlichen Werten immer auch ästhetische Kategorien angesprochen sind, die wiederum die Figuren vom (Liebes-)Spielkind Effi über ihren Redensarten dreschenden Vater ("Das ist ein [zu] weites Feld") bis hin zum Hasardeur Crampas dynamisieren. Zugleich verdunkelt sich die Inszenierung wiederholt, weil sie kaum jemals einen der angerissenen Argumentationsstränge zu Ende führt – und stattdessen Zusammenhänge durch den kittenden Musikrevue-Charakter (von Nena bis Justin Timberlake) bloß behauptet. Aber schön, dass die Akteure ihren Spaß haben.

Dass die Technik mangels Wassermasse ausgerechnet versagt, als es gilt, Effi und Gespielen ein womöglich läuterndes Schaumbad einzulassen, ist bedauerlich. Zwar vereitelt die Panne ein starkes Bild. Dafür arbeitet sie dem Kalauer über eine Produktion zu, die zwar nicht baden geht, deren Erkenntnisgewinn sich aber in einer Apotheose des Kinderspielplatzes erschöpft. Kräftiger Beifall des Premierenpublikums.