Flagge zeigen für die Favoriten: Die Fähnchen nimmt Eggert Peters mit nach Lissabon zum ESC. (Frank Thomas Koch)

Von seinem extra gekauften Maßband sind nur noch kleine Schnipsel über. Jeden Tag hat Eggert Peters einen Zentimeter von der gelben Messleiste abgeschnitten, jeder Zentimeter stand für eine Nacht weniger, die er noch schlafen muss, bis sie endlich losgeht: seine Reise nach Lissabon.

Seit vielen Jahren berichtet er gemeinsam mit Jens-Uwe Krause für Radio Bremen als Bremer Experte über den Eurovision Song Contest (ESC), produziert vor und während des ESC Beiträge fürs Radio und eine Facebook-Sonderseite. Seit sechs Jahren fährt das Duo sogar für eine Woche ins jeweilige Gastgeberland, um von dort zu berichten. Da sind im Laufe der Jahre einige spannende Eindrücke und interessante Begegnungen zusammengekommen, auf die Peters gerne zurückdenkt.

1998, als Guildo Horn für Deutschland antrat, fing alles an. Es war ein ESC-Hype zu spüren. Peters, der damals beim Stadtmagazin „Prinz“ arbeitete, kam als Talkgast zu Radio Bremen. Dort kam er gut an, und so wuchs er nach und nach in die Rolle des Bremer ESC-Experten hinein. Dass er weiß, wovon er spricht, wird im Gespräch schnell klar. Die gesammelten Programmhefte der vergangenen Jahre, die sich auf seinem Küchentisch stapeln, würdigt er kaum eines Blickes. Wer in welchem Jahr wo aufgetreten ist, was die Künstler anhatten, wie ihre Bühnenshow aussah, was daran peinlich, was beeindruckend war – all das weiß Peters auch ohne Blick in seine gesammelten Unterlagen. Trijntje Oosterhuis aus den Niederlanden zum Beispiel, da ist Peters sich sicher, ist 2015 vor allem an ihrem Kleid gescheitert. „Das sah aus wie ein schwarzer Ballon, aus dem Kopf und Beine heraus guckten“, erinnert sich Peters. Viel zu sehr habe dieses Outfit von ihrem Song abgelenkt, alle hätten lachen müssen.

Aber zurück zum Thema. 2012 fassten Peters und Krause beim gemeinsamen ESC-Gucken den Entschluss: Wenn Schweden gewinnt, fahren wir da nächstes Jahr hin. „Anfangs habe ich das gar nicht ernst genommen, das war für mich irgendwie unrealistisch“, erinnert er sich. „Aber ich dachte, Malmö ist ja nicht so weit, ich kann ja nach zwei Tagen wieder wegfahren, wenn ich’s doof finde.“

Plötzlich mittendrin

Soweit sollte es aber nicht kommen. Ganz im Gegenteil: „Als ich da war, war mir in der ersten Sekunde klar: Das hier wird großartig“, sagt er. „Man guckt den ESC seit seiner Kindheit und dann steht man plötzlich mittendrin, ist Teil des Ganzen.“ Als er in der großen Halle die erste Probe verfolgte, musste er sich kneifen, um wirklich glauben zu können, wo er gerade ist. Und auch heute noch bewundert er die Veranstaltung. Zum einen die ganze Logistik, von der der Fernsehzuschauer gar nichts mitbekommt, zum anderen auch das friedliche Miteinander vor Ort. „Jeder wünscht dem anderen Glück, das ist ein bisschen anders als beim Fußball.“

Mittlerweile ist vieles Routine. Peters hat Kandidaten interviewt, sprach mit Moderator Peter Urban und diversen anderen Akteuren. In Stockholm wollte er für die sozialen Netzwerke Fotos mit Ralph Siegel machen. Dass dies nicht lief wie geplant, merkte er erst, als er sich hinterher die Bilder anguckte: „Ich strahle da in die Kamera und er guckte die ganze Zeit auf den Boden. Kein Foto war wirklich brauchbar.“ Gepostet hat Peters eines der Bilder trotzdem, und das kam gut an. Australien zählte in diesem Jahr zu den Favoriten und viele Fans waren sich sicher: Siegel guckt Down Under!

Während in den ersten Jahren mit Schweden, Dänemark und Österreich noch vergleichsweise unspektakuläre Reiseziele auf der Agenda standen, war 2017 die Ukraine Austragungsland des ESC. Ein paar Bedenken hatte Peters anfangs schon, aber: „es war fantastisch“. Kiew war die erste ESC-Stadt, in der er zuvor noch nie war. Und sie ist ihm als besonderes Highlight in Erinnerung geblieben. „Die ganze Architektur, ein wüstes Sammelsurium von Altbauten, niedergerissenen Stadtteilen, Glaspalästen – es ist ein unglaublicher Aufbruch zu spüren, der mich sehr beeindruckt hat.“

Immer mal wieder hört Peters sich bei Youtube durch die Beiträge der vergangene Jahre. „Man hört diese Songs so oft, in den Proben, in den Shows“, sagt er. „Die Musik ist dauernd um einen herum, und es gibt Songs, bei denen ich bis heute ein gewisses Kopfkino zum jeweiligen Land habe, ohne zu wissen, warum.“ Aus Malmö sind ihm zum Beispiel zwei Songs in Erinnerung geblieben: der belgische Beitrag „Love Kills“ von Roberto Bellarosa, der zwei Tänzerinnen dabei hatte, die laut Peters „unfassbar albern getanzt haben“. Und Zlata Ognevich, die Sängerin aus der Ukraine, die von einem Riesen auf die Bühne getragen wurde. Gefallen hat ihm dieser Showteil zwar auch nicht besonders, dennoch symbolisiert der Song für ihn bis heute die Woche in Malmö.

Wechselbad der Gefühle

Wo geht es nächstes Jahr hin? Das ist eine Frage, die immer mitschwingt. Da kann ein Führungswechsel bei der Punktevergabe im Finale schon mal zu einer nervenaufreibenden Sache werden. „Oh, Griechenland, nein Russland, okay, die Ukraine führt, oh jetzt wieder Griechenland, nein schon wieder Russland – das ist ein Wechselbad der Gefühle“, sagt Peters und lacht. Aber im Grunde ist auch das egal. Die Show irgendwann wieder zuhause vor dem Fernseher zu verfolgen, kann Peters sich nach so vielen Jahren im ESC-Fieber kaum noch vorstellen. „Dabei sein ist alles“, sagte er voller Vorfreude, einige Tage vor Abflug Richtung Portugal, als sein Maßband nur noch wenige Zentimeter zum Abschneiden bereithielt.

Am 12. Mai wird es ab 13 Uhr auf Radio Bremen Vier eine einstündige Sondersendung zum ESC geben.