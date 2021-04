"Poetic Self" von Thomas Schröder und Janis Fisch befasst sich mit dem Thema Trödel und liefert zugleich eine kleine Gesellschaftsanalyse. (Anastasia Zeller)

Alles hat eine Geschichte, Menschen, Kulturen und natürlich auch Dinge. Sie werden tradiert, ausgeschmückt, die allermeisten werden vergessen, auch das gehört dazu. „Poetic Self – Trödel in der Analyse“ widmet sich den Geschichten von Trödelobjekten. Der Film von Thomas Schröder und Janis Fisch, eine „Hommage an die Verstrickung von Ethnologie und Kunst“, vermischt beim Blick auf ein Regal voll vermeintlichem Krempel mal mehr, mal weniger absurde (musikalische) Intermezzi, Interviews verschiedener Trödel- und Kunsthändler sowie soziologische Einschätzungen von Experten aus der Wissenschaft.

Die Idee zu dem Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Schwankhalle realisiert wurde, kam Schröder und Fisch schon vor mehr als zwei Jahren. Ein Instagram-Kanal gab den Auftakt; hier zeigten sie Objekte aus Verschenkekisten an Straßenrändern, versehen mit poetischen Notizen. Das sollte ausgebaut werden und letztendlich in einen theatralischen Museumsrundgang münden. Nun ist es ein Film geworden, den Umständen geschuldet.

Der berufliche Hintergrund der beiden Filmemacher, Theater (Fisch) einerseits, Ethnologie (Schröder) andererseits, ist dem Film durchaus anzumerken. Herausgekommen ist eine künstlerische Verwebung dieser Disziplinen. Lockeres, fast assoziatives Zwiegespräch der beiden wechselt sich ab mit wissenschaftlichen Einordnungen. Dazu wird eine Lesung aus „Psyche“, einem Werk des Völkerkundlers Hubert Fichte, dargeboten. In dieses Netz eingebunden wirken die Ausflüge zu verschiedenen Trödel- und Antiquitätenhändlern fast schon wie eine Milieustudie.

Da ist zum einen Reidar Nitz, der ehemals schönste Mann Norddeutschlands - einsilbig und Zigarillo rauchend - der heute im „Art Deco“ im Fedelhören Gepardenfelle oder Filmplakate verkauft. Da ist zum anderen Johannes Schulz, der Kunsthistoriker mit Antiquitätenladen, der keinen Trödel, sondern silberne Teeservices und goldene Tischuhren verkauft und vom Umgang mit Raubkunst erzählt. Und nicht zuletzt: Hayati San aus Walle, von allen nur Harry genannt, der zwischen Regalen und Kartons an seinem Schreibtisch sitzt und sich erinnert, wie er zu seinem An- und Verkaufladen gekommen ist. Von ihm stammt das kaputte Kinderklavier, das Einzug in das Obskuritätenregal der Filmemacher gefunden hat. Ein Requisit aus dem Bremer Tatort und zugleich ein Beispiel dafür, wie ein vermeintlich wertloses Objekt durch eine bewegte Geschichte mit Bedeutung aufgeladen wird.

Für die wissenschaftliche Expertise sind die Kuratorin des Focke-Museums, Karin Walter, und Björn Bertrams, Experte für Kulturgeschichte der Universität Oldenburg, zuständig. Sie liefern Einschätzungen zu Fragen, die sich zu Trödel insgesamt und zu einzelnen Objekten im Besonderen stellen. Ihre Analyse tut dem Film gut. Sie bringen dem Betrachter den gesellschaftskritischen Aspekt des Gebrauchtwarenmarkts näher und verdeutlichen kulturelle Unterschiedlichkeiten, wenn es darum geht, Dingen einen Wert zuzuschreiben. So stellt man sich automatisch Fragen wie: Warum halten wir fest an Dingen, die andere wegwerfen würden? Ist die oft kurzlebige Massenware, mit der wir uns umgeben, nicht viel eher Müll? Nimmt Konsum und Online-Shopping den Dingen ihre Wertigkeit?

Fragen, die auch Schröder und Fisch umtreiben. „Wenn wir sehen, wie dein Zeug auf der Kippe landet, wenn wir sehen, wie dein Zeug in der Ecke steht, dann sind wir auch ein Teil des Problems“ singt Schröder zu sphärischen Klängen. So erzählt „Poetic Self“ am Beispiel des Trödels ein Stück Gesellschaftsgeschichte, theatralisch, augenzwinkernd, aber an den entscheidenden Stellen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit.

„Poetic Self“ kann bis zum 29. April 2021 gestreamt werden. Tickets sind unter www.schwankhalle.de/poeticself erhältlich. Am Freitag, den 16. April, findet zudem um 20 Uhr ein kostenloses Publikumsgespräch mit den Filmemachern statt. Der Link hierzu kann unter anmeldung@schwankhalle.de angefordert werden.