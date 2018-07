Die Malerin und der Häuptling: Jessica Chastain als Catherine Weldon und Michael Greyeyes als Sitting Bull in "Die Frau, die vorausgeht". (Foreman/dpa)

Bremen. Wenn Catherine Weldon erzählt, dass sie gerade Witwe geworden ist, erntet sie die üblichen mitleidigen Blicke und Floskeln. „Tut mir leid“, sagt auch der Sioux-Häuptling Sitting Bull. „Mir nicht“, antwortet Catherine Weldon. Es ist das Jahr 1890, und Weldon hat sich allein aufgemacht von New York nach North Dakota. Vor ihrer Heirat mit einem ungeliebten Mann war sie erfolgreiche Malerin, nun möchte sie zurück in dieses selbst bestimmte Leben. Ihr erstes Ziel: Sie will Sitting Bull, den legendären Häuptling der Lakota-Sioux, porträtieren. Gegen alle Widerstände. Die Lakota geben ihr schon bald einen indianischen Namen: „Die Frau, die vorausgeht“.

Dieser Name ist auch der Titel des Films von Regisseurin Susanna White nach einem Drehbuch von Steven Knight. Die Geschichte, die die beiden erzählen, hat ein reales Vorbild: die Malerin Caroline Weldon, die nicht verwitwet, sondern geschieden und Mutter eines Sohnes war. Und die sich, ganz anders als die Filmfigur, schon vorher mit der durch Erniedrigung und von Verzweiflung geprägten Situation der amerikanischen Ureinwohner auseinandergesetzt hatte und politische Aktivistin war.

Lakota müssen Land abgeben

Im Film ist Catherine Weldon (Jessica Chastain) zunächst unbeleckt von derartigen Hintergründen und vor allem fasziniert von den Gemälden in New Yorker Museen, die das Leben der Sioux zeigen: Freie Menschen, die über die Prärie galoppieren oder am Lagerfeuer tanzen. Politik interessiere sie nicht, versichert sie Colonel Silas Groves (Sam Rockwell), der ihr seine ganze Verachtung für die „New Yorker Liberalen“ im Speisewagen des Zugs entgegenrotzt, mit dem sie nach North Dakota fährt. Groves, den Rockwell mit seiner geübten Schurkenhaftigkeit gibt, will sie unbedingt zum Umkehren bewegen. Er ist Regierungsbeamter und soll den Lakota das sogenannte Parzellierungsabkommen schmackhaft machen: Sie müssen einen weiteren großen Teil ihres Landes an weiße Siedler abgeben. Damit die Lakota spuren, werden ihre Essensrationen halbiert. Natürlich hält Groves Weldon für eine Unruhestifterin: Frauen, die allein in unwirtliche Gebiete unterwegs sind, können ja gar nichts anderes sein – gängige Denkweise Ende des 19. Jahrhunderts und längst nicht nur damals. Die großartige Jessica Chastain legt ihre Figur so an, dass diese von einer Querulantin zunächst weit entfernt ist. Sie lässt die anfangs etwas bockbeinige Naivität aber schnell in eine selbstbewusste und kämpferische Parteinahme für die Sioux übergehen. Einen großen Anteil daran hat die Begegnung mit Sitting Bull (Michael Greyeyes, selbst ein Angehöriger der kanadischen First Nations), schon in Natura und ganz ohne Ölfarben ein Bild von einem Mann, aber frustriert und auf Ausgleich zwischen Weißen und Ureinwohnern bedacht, gezeichnet von den Massakern der Vergangenheit. Regisseurin White fokussiert auf die sich langsam entwickelnde Beziehung zwischen den beiden, die auch von unterschwelliger erotischer Anziehungskraft geprägt ist. In ihr spiegelt sich einerseits die Emanzipation Catherine Weldons, andererseits die große Schuld, die das weiße Amerika durch seinen rassistischen Umgang mit den Ureinwohnern auf sich geladen hat.

Der Film greift dafür, wie kürzlich schon „Hostiles“, auf western-affine Bilder von weiten Prärielandschaften und Szenen romantischer Zweisamkeit von Malerin und Modell zurück, lädt diese aber zu oft mit zu viel Rührseligkeit auf. Das plötzliche Heldentum Catherine Weldons hat zudem noch einen völlig schrägen Beigeschmack: Ohne ihr Engagement, also das einer Weißen, wäre es vielleicht nicht zu einem weiteren Aufstand gekommen, suggeriert der Film. So bleibt trotz überzeugender Darstellerleistungen ein zwiespältiger Eindruck.