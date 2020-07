Zuhause in und manchmal auch vor der Union-Brauerei: Ralf Knapp und Perdita Krämer vom Kriminal-Theater. (Christina Kuhaupt)

Herr Knapp, Frau Krämer fangen wir mit einem kleinen Rückblick an. Wie waren die vergangenen Wochen für Sie?

Ralf Knapp: Ausgesprochen anstrengend. Wir haben andauernd neue Pläne gemacht, die wir alle zwei Wochen wieder in die Tonne treten konnten. Wenn man seine Arbeit permanent umsonst macht und nichts dabei raus kommt, ist das ermüdend und frustrierend. Die Arbeit hat sich darauf verlagert, Förderregularien von Hilfsprogrammen zu studieren. Es ist einfach unbefriedigend.

Knapp: Es ist absurd. Da hat man mal den Eindruck, es ist ein Boden geschaffen, dass deine Arbeit ein bisschen konsolidiert werden kann und man nicht permanent mit einem Fuß im Abgrund hängt, und dann kommt Corona über einen. Das ärgert wahnsinnig. Es ist super, dass es das Geld gibt, weil wir uns so zumindest keine Sorgen machen müssen, dass das Haus den Bach runter geht. Aber alles für die laufenden Kosten auszugeben ist natürlich auch nicht erfüllend.

Perdita Krämer: Wir konnten gar nicht richtig feiern. Wir haben erfahren, dass wir Förderung erhalten, und drei Tage später konnten wir zumachen.

Krämer: Wir haben eine mobile Bühne gemietet und es wird verschiedene Inszenierungen und Gastspiele geben. Den Anfang macht am 16. Juli Axel Petermann mit einer Lesung. Die Veranstaltungen sind auf 80 Zuschauer beschränkt, damit der Corona-Abstand eingehalten werden kann und die Leute trotzdem noch was sehen. Die Stühle werden wir jeden Abend neu platzieren, je nachdem, wie groß die Gruppen sind, in denen die Leute kommen. Unsere Nachbarn Piekfeine Brände und die Union-Brauerei haben wir auch mit ins Boot geholt. Wir selbst machen keine Gastronomie, das läuft über die beiden.

Knapp: Drei Sachen haben uns motiviert. Einmal, dass so lange nichts passiert ist und wir mittlerweile wirklich mit den Hufen scharren. Das Zweite war die Überlegung, dass wir wahrscheinlich noch eine lange Zeit an die Corona-Regeln gebunden sein werden. Eine Open-Air-Veranstaltung ist eine Perspektive, einigermaßen kostendeckend arbeiten zu können. Und das dritte Motiv ist, dass wir in diesem Jahr zehn Jahre Kriminal-Theater feiern. Wir spielen unter anderem „Die 39 Stufen“, das Stück, mit dem vor zehn Jahren alles anfing. Der Mordssommer ist also auch ein siebenwöchiges Fest zur Feier unseres Geburtstages.

Knapp: Das ist im Moment noch das große Fragezeichen, das über Inszenierungen wie „39 Stufen“ schwebt. Wir sind gerade noch im Dialog mit dem Ordnungs- und dem Gesundheitsamt, ob wir wie bei Filmcrews oder in der Bundesliga mit Tests sicherstellen können, dass keiner der Schauspieler krank ist, um für die wenigen Tage normal spielen zu können. Wenn wir das nicht erreichen, müssen wir diese Inszenierung absagen. Im Theater wollten wir eigentlich als nächste Premiere den „Tatortreiniger“ herausbringen. Ich möchte das Stück aber nicht durch Corona-Abstandszwang verhunzen. Es ist Blödsinn, vorhandene Inszenierungen den Regeln anzupassen. Viele unserer Stücke funktionieren nur richtig gut, wenn sie ein bisschen anarchisch sind. Wir müssen uns für die Zukunft Inszenierungen überlegen, in denen die Corona-Regeln einfach als formales Element konstitutiv sind.

Knapp: Bei „Die Falle“ wollen wir versuchen, den Corona-Abstand auf der Bühne zu implementieren – auch, wenn ich als Regisseur natürlich sehr leide! Ich begreife meine Aufgabe darin, Menschen auf der Bühne aufeinander zu hetzen und nicht darin, sie in Abstand zueinander zu bringen. Gerade in Konversationsstücken sind die wenigen Momente, in denen es mal eskaliert, umso wichtiger, weil sie für Tempoverschiebungen sorgen. Aber alle wissen um das Problem. Und wir wollen versuchen, kreative Lösungen zu finden, die von den ursprünglichen Emotionen etwas überlassen.

Krämer: Es wird einen Musiker und Geräuschemacher geben. Die Darsteller sitzen in einer Reihe auf Stühlen nach vorne gerichtet. Sie sprechen auch nach vorne, als würde ihr Gegenüber vor ihnen stehen. Der Musiker untermalt das alles. Einige Geräusche – wie ausgeteilte Ohrfeigen – machen die Darsteller auch selbst. Sie alle sind in Einheitskleidung gekleidet, haben aber unterschiedliche Hüte, weil sie unterschiedliche Rollen sprechen. Da gibt es zum Teil sehr rasante Hutwechsel.

Knapp: Das Ganze ist zwar optisch sehr minimalistisch, aber auch sehr witzig. Für mich hat es auch einen großen Charme, wenn der Zuschauer dem Prozess des Entstehens beiwohnt. Die Idee ist tatsächlich Corona zu verdanken, weil wir uns in der Zeit, in der alles stillgelegt war, gefragt haben, was wir Produktives tun können. So kam die Idee, aus einer unserer Inszenierungen ein Krimi-Hörspiel zu machen. „Die Dame in Grün“ hat kurze, knackige Szenen und lebt sehr von der Atmosphäre, darum bot sich das Stück an. Zudem war es die Eröffnungsinszenierung in unserer ersten eigenen Spielstätte in der Friesenstraße vor zehn Jahren.

Krämer: Wahrscheinlich werden wir im September erst einmal schließen. Denn auch, wenn wir die letzten Wochen nicht spielen konnten, war das für uns keine Pause. Pläne machen, Anträge schreiben – man hat ja sogar mehr gearbeitet als sonst. Für die Zeit danach ist unser Hygienekonzept in Arbeit. 40 bis 50 Zuschauer könnten wir empfangen. Die nächste Premiere wird es aber wohl erst im kommenden Jahr geben.

Krämer: Wir sind auch gefragt worden. Grundsätzlich hätten wir schon Interesse, haben aber gleich gesagt, wenn, dann erst im Herbst oder Winter. Aber: Auch da müssen die Gäste so weit auseinander sitzen, dass sie über das ganze Theater verteilt sind. Da haben wir schon etwas Bedenken, was die Atmosphäre angeht.

Knapp: Die haben wir ja hier schon, bei einem Zuschauerraum, in den sonst 180 Leute passen. Auch hier müssten wir die 40 bis 50 Besucher über das ganze Haus verteilen. Das ist trostlos! Ich erinnere mich noch an Abende im Waldau-Theater. Wenn da im 600 Leute umfassenden Zuschauerraum 150 saßen, hatte das eine Atmosphäre von einem alten, heruntergekommenen Pornokino. Grauenhaft.

Krämer: Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich noch mal mit der Kulturbehörde in Verbindung setzen und sehen, wie es um die Projektförderung steht. So oder so versuchen wir, dass es zumindest eine Lesung geben wird. Alles ist noch ein bisschen offen.

Zur Person

Ralf Knapp und Perdita Krämer

leiten das Bremer Kriminal-Theater. Vom 16. Juli bis Ende August organisieren sie unter dem Titel „Mordssommer“ eine Bespielung des Hofs der Union-Brauerei in Walle.

