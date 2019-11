Unter der Galata-Brücke in Istanbul hat Muhlis Kenter dieses Motiv entdeckt und fotografiert. (Muhlis Kenter)

Bremen. Da gibt es dieses Foto aus dem Jahr 2010, in dem Istanbul Kulturhauptstadt Europas war. „Building Bridges between the Cultures“ steht auf dem rosafarbenen Transparent, das an der Brücke hängt. Im Hintergrund ist der Galataturm zu sehen. Lang ist es her, dass es offizielle Linie der türkischen Politik war, das Brückenbauen zwischen den Kulturen als wünschenswert anzusehen. Das Bild, das der Bremer Fotograf Muhlis Kenter vor neun Jahren gemacht hat, ist daher Zeitdokument wie wehmütiger Kommentar zur derzeitigen gesellschaftspolitischen Situation in der Türkei.

„Augenblick Istanbul – ein Schmelztiegel“ lautet der Titel der Ausstellung im Institut français, die am Donnerstagabend eröffnet und von dem Kunstwissenschaftler Detlef Stein kuratiert wurde. Sie zeigt Bilder, die Muhlis Kenter, langjähriger Professor an der Hochschule Bremen und seit 40 zudem passionierter Fotograf, in den vergangenen Jahren in seiner Heimatstadt gemacht hat. Unausgesprochenes Motto der Schau ist dabei der französische Einfluss auf die Stadt am Bosporus. Das Institut leitet damit einen Themenschwerpunkt über die Beziehung der Türkei zu Frankreich ein, der in den kommenden Wochen auch Lesungen, Diskussionsveranstaltungen und Konzerte umfasst.

Muhlis Kenter hat auf Beschriftungen verzichtet, und nicht auf jedem Bild ist ein Gruß aus Paris zu entdecken. Umso spürnasiger können die Besucher vorgehen. Und dabei vielleicht das große, mitten im Wald gelegene Holzhaus auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada entdecken, als griechisches Waisenhaus erbaut von dem französisch-osmanischen Architekten Alexandre Vallaury. Im Hintergrund drohen beinahe die Wolkenkratzer der Millionenstadt.

Eine andere Aufnahme zeigt ein Café mit französischer Jugendstildeko („Les Printemps“), in dem junge Frauen ihren Mokka schlürfen; eine ganze Serie ist in den vergangenen Wochen während der Istanbul-Biennale entstanden, auf der Kenter Besucher vor Kunstwerken fotografiert hat, wie sie posieren, Selfies knipsen oder einfach Kunst gucken. Kuratiert hat die Biennale der Franzose Nicholas Bourriaud. Beeindruckend ist einmal mehr Kenters Auge nicht nur für die Motive, sondern auch die Komposition seiner Bilder. So zeigt eine Momentaufnahme das religiöse und das säkulare Istanbul klar getrennt und doch vereint: Unter der Galatabrücke flanieren die Istanbuler oder entspannen sich in einem Restaurant. Links neben dieser urbanen Impression nimmt die Yemi Camii, die neue Moschee, beinahe genauso viel Raum ein auf dem Bild.

Phanie Bluteau, Direktorin des Institut français, erinnerte in ihrer Einführung in den Themenschwerpunkt daran, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und Frankreich rückdatieren bis ins 16. Jahrhundert. Das hat unter anderem dazu geführt, dass sich in der französischen Sprache 5000 Lehnwörter aus dem Türkischen finden. Umgekehrt geht das auch: Petit beurre (Butterkeks) hat sich im Türkischen etabliert als pötibör.

Weitere Informationen

„Augenblick Istanbul - ein Schmelztiegel“ bis 20. Dezember, Montag bis Freitag: 10 bis 13 Uhr und Montag bis Donnerstag: 15 bis 19 Uhr, Institut français, Contrescarpe 19.