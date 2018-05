Und schreibt und schreibt: Hans Traxler, robuster Motor der zuletzt arg dezimierten Neuen Frankfurter Schule, zeichnet und dichtet im hohen Alter, dass es eine Freude ist. Jüngst ist der Autor und Cartoonist 89 geworden – und wird in der Herbstkollektion seines Verlages schon wieder einen neuen Titel lancieren. "Sniffler" heißt seine aktuelle Lach- und Sachgeschichte; das englische Titelwort bedeutet das, was es vermuten lässt.

Traxlers amüsante Novität, eine autobiografisch grundierte Moritat, erzählt von einem Ehepaar, das für einen Monat bei englischen Freunden einhütet. Kinder gibt es zwar nicht auf dem gehobenen Landsitz in East Sussex, dafür einen Dachshund, an dem das Erbgut seiner beherzt jagenden Vorfahren vorbeigegangen sein muss. Denn das schnüffelnde Müffeltier ist sozusagen ein Angsthase, der seine Aufpasser aus schierer Scheu vor Einsamkeit daran hindern will, ihn auf dem Gut zurückzulassen. Und dann ist da noch diese auffällige Häufung von Golfbällen auf dem Areal, die kaum auf verpeilte Spieler rückführbar ist.

Traxlers warmer und witziger Textsound fügt sich trefflich zu den farbigen Illustrationen, die das Hundeelend auf drollige Weise plastisch machen. Hinzu gesellt sich bald das Elend der Wächter wider Willen: "Wir haben Sniffler unterschätzt", heißt es im Kapitel "Lagebesprechung", "sein hochentwickeltes Gehör ermöglicht es ihm, jedes noch so leise Zuklappen einer Haustür und erst recht das Tappen von nackten Sohlen auf dem Rasen als das zu erkennen, was es in seinen Augen ist, als weiteren Versuch, ihn allein zu lassen und damit dem qualvollen Hungertod auszuliefern."

Hans Traxler: Sniffler. Der englische Dachshund. Insel, Berlin.

94 Seiten, 18 €.