Omar Sy spielt den Gauner Assane Diop in der Netflix-Serie "Lupin". Unter anderem hat er es auf ein wertvolles Collier abgesehen, das im Pariser Louvre versteigert werden soll. (Emmanuel Guimier/Netflix)

Assane Diop ist ein Meister der Tarnung. Mal ist er Putzkraft im Pariser Louvre, mal gibt er sich als Polizist aus oder als Kurierbote. Immer zeigt er sein Gesicht. Aber nie kann sich hinterher jemand daran erinnern. „Die Leute sehen mich, sehen mich aber nicht an“, lautet Diops Erklärung dafür, dass der Polizei nie jemand genau sagen kann, wie der Mann aussieht, der sie bestohlen, entführt oder einfach nur an der Nase herumgeführt hat. Das Einzige, woran sie sich alle erinnern: Er ist schwarz. So rückt Regisseur Louis Leterrier in seiner neuen Netflix-Erfolgsserie „Lupin“ noch ganz nebenbei das Thema Alltagsrassismus in Frankreich ins Scheinwerferlicht.

Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) spielt den Dieb Assane Diop. Als Assane 14 Jahre alt ist, wird sein Vater Abakar für ein Verbrechen angeklagt, das er – da ist sich Assane sicher – auf keinen Fall begangen hat. Er kommt ins Gefängnis und bezahlt am Ende sogar mit seinem Leben. Also versucht sein Sohn als Erwachsener, seinen Vater zu rächen. Nicht aber mit roher Gewalt und Meuchelmord, wie es sonst oft der Fall ist, wenn es in Filmen oder Serien um Rache geht. Assane geht subtiler und weitaus geschickter vor und hat dabei ein literarisches Vorbild: Arsène Lupin. Nicht selten bedient er sich der Tricks des Roman-Gauners, dessen Bücher er seit seiner Kindheit verschlungen hat, auch in der Realität.

So gelingt es ihm unter anderem problemlos, ein teures Kollier bei einer Versteigerung aus dem Pariser Louvre zu stehlen. Einer Realitätsprüfung sollte man „Lupin“ beim Gucken nicht unterziehen, sonst ärgert man sich nur – dass einige seiner Tricks wirklich funktionieren, ist schon mehr als aus der Luft gegriffen. Doch auch das ändert nichts daran, dass „Lupin“ eine Serie ist, die Spaß macht und sich lohnt – schon allein wegen ihres großartigen Hauptdarstellers Omar Sy, der sich in seiner Rolle mit viel Charme und Charisma durchs Leben gaunert.

Seit seinem Erscheinen vor knapp zwei Wochen steht das französische Netflix-Original weit vorne in der Liste mit den beliebtesten Inhalten in Deutschland. Netflix geht davon aus, dass weltweit mehr als 70 Millionen Haushalte die Serie innerhalb der ersten vier Wochen geguckt haben werden. Damit würde „Lupin“ die Rekorde brechen, die „Bridgerton“ und „Das Damengambit“ gerade erst aufgestellt hatten.

Netflix hat das wohl geahnt und lässt seine Nutzer nun extra zappeln: Bisher hat der Streaminganbieter nicht die gesamte erste Staffel von „Lupin“ zur Verfügung gestellt. Abonnenten können lediglich die ersten fünf Folgen der Serie ansehen. Louis Leterrier verriet in einem Podcast-Interview allerdings, dass die Folgen sechs bis zehn bereits im Kasten sind.

Der Streaminganbieter wirbt übrigens mit einem ziemlich witzigen Video für seine neue Serie. Darin bringt Hauptdarsteller Omar Sy selbst riesige Plakate zu „Lupin“ in einer U-Bahnstation an. Erkannt wird er dabei nicht. Oder wie es Assane Diop selbst immer wieder in der Serie unter Beweis stellt: Manchmal schaut man jemanden an, aber sieht denjenigen gar nicht.

Zur Sache

Arsène Lupin

Arsène Lupin ist eine in Kanada und Frankreich sehr beliebte Romanfigur des französischen Autors Maurice Leblanc. Zwischen 1904 und 1935 schrieb Leblanc 20 Romane, zwei Theaterstücke und zahlreiche Kurzgeschichten über seinen populären Gauner. Er ist so etwas wie die französische Antwort auf den britischen Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Lupin ist Jurist und Mediziner, spricht mehrere Sprachen, beherrscht Kampfkunst und ist ein wahrer Kunstkenner. Er begeht seine Diebstähle nicht mit Action und Gewalt, sondern mit Verkleidung und Köpfchen.

Weitere Informationen

Lupin. Bisher fünf Folgen. Anbieter: Netflix.