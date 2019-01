T. C. Boyles Roman „Das Licht“ erscheint zuerst auf Deutsch. (Jamieson Fry)

Schon die Produktivität von T. C. Boyle beeindruckt. Der US-amerikanische Schriftsteller, dessen Werke hierzulande äußerst populär sind, veröffentlicht im Schnitt jedes Jahr ein neues Buch. 2018 begeisterte Boyle mit dem Erzählband „Good Home Stories“, nun erscheint der Roman „Das Licht“ als Weltpremiere am 28. Januar auf Deutsch. Das englische Original folgt erst im April unter dem Titel „Outside Looking In“.

Boyle konstruiert seine Geschichten gerne um gesellschaftliche Phänomene (amerikanische „Reichsbürger“ in „Hart auf Hart“) oder historische Persönlichkeiten (der Sexualforscher Kinsey in „Dr. Sex“) herum, oft mit Hang zu(m) Ausgeflippten. Dieses Mal stehen LSD-Guru Timothy Leary (1920-1996) und sein experimentierfreudiger Zirkel im Mittelpunkt. An dem Psychologie-Professor, der für einen freien Zugang zu bewusstseinsverändernden Drogen wie LSD oder Psilocybin kämpfte, und Anfang der 1960er-Jahre eine Kommune um sich scharte, arbeitet sich Boyles Protagonist ab. Wobei das Buch eigentlich zwei Hauptfiguren hat.

Fitzhugh Loney, von allen nur Fitz genannt, stammt aus einer Familie „irischer Säufer“, hat Frau und Sohn und hat sich an der psychologischen Fakultät von Harvard zielstrebig zum wissenschaftlichen Assistenten hochgearbeitet. Er schließt sich Leary an, weil er sich von dessen unkonventionellem Ansatz eine Beschleunigung seiner akademischen Karriere verspricht. Diese berechnende Herangehensweise kommt Fitz allerdings schnell abhanden: Er gerät in den Sog einer Welt aus Drogenparties, freier Liebe, frühem Hippietum. Auch seine Frau Joanie ist nach anfänglicher Skepsis nicht mehr zu bremsen. Die Loneys folgen Leary nach Mexiko und schließlich in die berühmte Kommune in Millbrook, wo regelmäßig das „Sakrament“, also LSD verteilt wird, damit alle in bisher verborgene Sphären ihres Bewusstseins vordringen können. Doch dann gerät alles zunehmend außer Kontrolle.

Boyle erzählt die drei Kapitel (plus einem grotesken Vorspiel im Labor von LSD-Erfinder Albert Hofmann) mal aus der Perspektive von Fitz, dann wieder spielt Joanie die Hauptrolle. Einmal mehr beweist Boyle, wie genau und gleichzeitig schillernd er Charaktere schildern kann, stets abgerundet mit einer Prise Ironie.

Außerdem trumpft er erneut mit seinem untrüglichen Gespür für Timing auf, zieht das Tempo und damit die tragikomische Entwicklung der Geschichte passgenau wie mit dem Schraubenzieher an. Dabei erweist sich „Das Licht“ als negativer Entwicklungsroman: Fitz wird nicht erleuchtet, sondern überfordert durch den Anspruch, einer angeblich libertären Elite anzugehören. Doch für ein Zurück ist es zu spät. Der nächste Trip ist längst zur Notwendigkeit geworden.

T. C. Boyle: Das Licht. A. d. Eng. v. Dirk van Gunsteren. Hanser, München. 380 Seiten, 25 €.