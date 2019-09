Das Ebonit-Saxophone-Quartet als schusselige Marschkapelle. (Boy Hazes)

Es muss nicht immer „Peter und der Wolf“ sein – auch eine schusselige Marschkapelle ist absolut geeignet, Kindern Lust auf klassische Musik zu machen. Das demonstrierte am Sonntag das Ebonit-Saxophone-Quartet beim Familienkonzert des Musikfestes. Dabei stellten die vier bei „The Square of Mr. Sax“ (Der Platz von Mr. Sax) den Jüngsten zugleich ein junges Instrument vor. Das Saxofon wurde 1840 erfunden und spielt daher in der Orchesterliteratur eine eher untergeordnete Rolle. Macht aber nichts, wenn man damit so kreativ umzugehen weiß wie die vier Absolventen des Amsterdamer Konservatoriums.

Stilecht in Uniformen und mit Imitat-Bärenfellmützen auf den Köpfen stapfen Marijke Schroër (Sopransaxofon), Dineke Nauta (Altsaxofon), Mateusz Pusiewicz (Tenorsaxofon) und Paulina Marta Kulesza (Baritonsaxofon) auf die kleine Bühne. Die Ouvertüre zu Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ ist ihr Ding, vor allem das Baritonsaxofon mag von der eingängigen Melodie kaum lassen. Doch all das Marschieren und Musizieren kann dann doch ganz schön müde machen.

Das ist die Chance, um Rossini mal zu vergessen und andere Melodien zu spielen. Dabei beschränkt sich das Ebonit-Saxophone-Quartet nicht auf für Saxofon arrangierte Klassik wie das Andante aus Bachs „Italienischem Konzert“. Je nachdem, in welcher Stimmung die vier gerade sind, wird dem Publikum im gut besuchten BLG-Forum Zeitgenössisches serviert: Ligeti, Mingus, Jobim oder Lago.

Lautmalerisch bekommen die kleinen (und großen) Zuhörer so Empörung, Eifersucht, Verlegenheit oder Freude zu hören, schön locker eingebettet in die ulkige Geschichte, in der auch das winzige Haus eine Rolle spielt. Alle vier verschwinden darin und kommen als Senioren-Combo wieder hervor – das hat sich das Team der niederländischen Produktionsfirma Oorkaan pfiffig ausgedacht. Schade nur, dass das Quartett trotz des lang anhaltenden Beifalls zu keiner Zugabe zu bewegen ist. Das wirkt dann doch etwas humorlos.