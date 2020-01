Iiro Rantala (Kuhaupt)

Bremen. Die Frage des Abends lautet: Wie viel Mozart und/oder Gershwin steckt eigentlich in Rantala? Oder wird umgekehrt ein Schuh draus? So ist es immer, wenn der finnische Pianist gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen auftritt, das macht diese Konzerte zu einer Wundertüte de luxe. Bereits beim Galakonzert der Jazzahead vor drei Jahren und bei „Sommer in Lesmona“ vor zwei Jahren hat das Bremer Publikum sich deshalb in Iiro Rantala verguckt.

Nun heißt es „Feinsinn und Visionen“ in der Glocke, und nach dem ersten von zwei Konzerten kann man konstatieren: Jetzt ist es Liebe. Dabei stehen mit dem „Konzert für Klavier und Orchester Nr. 21“ von Wolfgang Amadeus Mozart und einigen von Rantalas Eigenkompositionen Werke auf dem Programm, die der Finne mit den Kammerphilharmonikern schon einmal gespielt (und auf CD gebannt) hat. Doch live ist live: Es geht immer ein bisschen anders. Rantala betritt also in einem Jackett die Bühne, das auch einem Papageno alle Ehre machen würde, und legt los; die Kammerphilharmoniker werden von Konzertmeisterin Sarah Christian umsichtig geleitet. Das Allegro maestoso spielt Rantala beinahe übermütig und schwerelos im Anschlag; in der Kadenz bestimmt zum ersten Mal an diesem Abend der Jazz die Harmonien. Im Andante besticht, auch im Orchester, das sensible Nebeneinander von tänzerischer Leichtigkeit und Dramatik, wunderbar ausgefeilt ist die Dynamik. In den folgenden Sätzen ist die Zwiesprache zwischen Solist und Orchester ein fein und humorvoll abgestimmtes Ping-Pong, wie in guten Slapstick-Filmen.

Nach der Pause und einer wunderbar klar und transparent durch die Kammerphilharmonie gegebenen Haydn-Sinfonie Nr. 101 interpretieren Iiro Rantala (jetzt in einem schwarz-weiß-gestreiften Anzug mit Glitzer-T-Shirt) und die Kammerphilharmoniker drei Eigenkompositionen des Finnen. Die geben über dessen großes musikalisches Herz Auskunft. Jazz hat darin neben Klassik viel Platz, aber auch Pop. Die Orchesterfassung hat Trompeter Oliver Groenewald arrangiert, gemeinsam schwelgen die Musiker in mal heiteren Tunes („Anyone With a Heart“ – Rantalas Hommage an Mozart) oder dem melancholisch grundierten Requiem für einen verstorbenen Freund („Tears for Esbjörn“); immer setzen sich die Harmonien nachhaltig im Ohr fest. Folgerichtig gibt's danach die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin – vor ein paar Tagen erst hat Marc-André Hamelin sie mit den Bremer Philharmonikern in der Glocke gespielt. Während Hamelin eher philosophisch alle Stimmungen des Stücks auslotete, entführen Rantala und die Kammerphilharmonie das Publikum in eine Jazz-Bar, in der die Stimmung überkocht. Das Tempo ist hoch und mitreißend, zwischendurch sind Rag und südamerikanische Rhythmen hineinimprovisiert, und die Trompeten dürfen auch mal wie beleidigte Enten klingen. Gershwins virtuoses Stück ist mit viel Witz aufgeladen. Muss man können; kein Problem für die Ausführenden.

Zum Schluss gibt es noch einmal Rantala, oder doch Ludwig van? „Best of Beethoven“ ist ein Geburtstagsgeschenk, das die „lustigen Seiten“ des Bonners zeigen soll. Es folgt ein so humorvolles wie trickreich strukturiertes Potpourri aus Sonaten, Sinfonien, „Für Elise“. Zum Schluss sprühen Götterfunken. Selten wurde so viel gelacht in einem Konzert in der Glocke.

Weitere Informationen

„Feinsinn und Visionen“ ist am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, erneut in der Glock zu erleben. Es gibt Restkarten.

Die CD „Playing Gershwin“ von Iiro Rantala und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen erscheint am 31. Januar beim Label ACT.