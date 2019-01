Vielfältiges Instrument: Asya Fateyeva posiert mit einem ihrer Saxofone. (Neda Navaee)

Das Saxofon kennt man eher aus dem Jazz als aus der klassischen Musik. Mögen Sie keinen Jazz, Frau Fateyeva?

Asya Fateyeva: Doch, ich schätze Jazz sehr, besonders für die Improvisation. Ich habe aber zuerst Klassik gehört und Klavier gespielt. Als ich mit zehn Jahren das klassische Saxofon für mich entdeckte, war das so schön: Es klang wie eine menschliche Stimme und wie ein Streichinstrument.

In ganz vielen. Man unterschätzt das. Es gibt zum Beispiel ein riesiges Buch, ein paar Kilo schwer, von Jean-Marie Londeix. Dort erfasst er das Saxofon-Repertoire. Darin sind auch die Werke vieler berühmter Komponisten wie Debussy, Berlioz, Bizet und Massenet.

Das Saxofon wurde sehr früh integriert. Und auch heute gilt: Wenn das Instrument in der Komposition vorgesehen ist, wird es dazu geholt.

Es ist den Leuten gar nicht so bewusst, dass das Saxofon schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts dabei war. Diese Information wurde aus unserem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Stattdessen steht das Saxofon nur noch für bluesige und rauchige Töne. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.

Das Saxofon wurde aus der Klassik verbannt. Zuerst 1871, als Adolphe Sax aus Geldmangel die erste Klasse für das Instrument in Paris schließen musste. Bis 1942 gab es dort keinen Unterricht mehr. Diese Lücke hat dazu geführt, dass viele Komponisten das Blasinstrument nicht mehr benutzten.

Im Zweiten Weltkrieg. Die rassistische Propaganda zeigte das Saxofon in den Händen von schwarzen Musikern mit dem Judenstern. Musikalisch wurde es nur mit Erotik assoziiert. Das Saxofon galt als Feindbild und war in vielen Ländern verboten. Diese Vorurteile sind noch heute in unseren Köpfen.

Grundsätzlich vieles. Alle Menschen, insbesondere die Musiker, sollten das Instrument ohne Beschränkung wahrnehmen. Außerdem sollten Fachstellen an Musikschulen nur als Saxofon-Stellen ausgeschrieben werden und nicht gemeinsam mit der Klarinette, wie es heute oft üblich ist. Man sollte das Saxofon ohne Furcht und Schubladendenken begrüßen.

Es bietet eine unglaubliche Spannbreite von Klangmöglichkeiten. Es kann sehr laut und sehr leise sein. Es ist ein Instrument fast ohne Grenzen. Außerdem ist das Saxofon sehr expressiv und berührt die Menschen.

Eigentlich ist das ganz komisch: In allen Saxofon-Klassen gibt es viele Frauen. In dem Wettbewerb war es, glaube ich, einfach niemandem bewusst, dass vorher noch nie eine Frau im Finale war. Es gibt nicht viele Frauen, die Profis sind. Aber ich glaube, das kommt noch.

Nicht nur im Orchester, sondern auch, was Kammerkonzerte angeht. Kämpfen ist vielleicht zu kriegerisch. Ich will nur eine Seite des Instruments zeigen, die mir gefällt, und heutzutage nicht präsent ist. Es geht eher darum, das Instrument vorzuschlagen. Danach hängt es nicht mehr von mir ab, ob es wirklich mitspielt.

Überraschenderweise wird er immer mit Begeisterung angenommen.

Ganz natürlich, aber nicht immer: Es gibt Phasen, da weiß ich nichts mehr. Dann kommt häufig eine Verwandlung. Nach meiner ersten, mit 19 Jahren, wollte ich meine Praxis grundlegend ändern: Ich wollte nicht mehr nach Noten spielen, sondern nur noch improvisieren. Heute weiß ich, das war zu radikal.

Es handelt sich um Kammermusikreihe „Residenz at Sendesaal“ von Tanja Tetzlaff und Florian Donderer, für die ich eine „Carte Blanche“, also einen thematischen Freifahrtschein, bekommen habe.

„Im Exil“: Es geht um Musiker in den 1920er- und 1930er-Jahren, die unter den politischen Umständen gelitten haben und fliehen mussten. Fast alle Stücke sind original mit einem Saxofon besetzt. Als Arrangement spielen wir auch Stücke aus der Oper „Jonny spielt auf“ von Ernst Krenek, bekannt auch als „Der Schwarze mit dem Judenstern“. Ich glaube, dieses Stück ist schuld an dem Vorurteil gegen das Saxofon.

Das liegt an den Komponisten. Schulhoff, Hindemith, Busch, Krenek – sie alle mussten fliehen. Schulhoff wurde im Konzentrationslager ermordet. Für mich ist ihr Exil auch das Exil des Saxofons, das aus der Klassik vertrieben wurde, und über Jahrzehnte nur im Jazz sein Zuhause gefunden hat.

Das Gespräch führte Eva Przybyla.

Zur Person

Asya Fateyeva

wurde 1990 auf der Krim geboren und begann mit zehn Jahren, Saxofon zu spielen. Vier Jahre später zog sie mit ihrer Familie nach Hamburg und dann allein nach Köln, um mit 15 Jahren Saxofon zu studieren. Sie gewann zahlreiche Preise, zuletzt den Echo Klassik Award 2016.

Weitere Informationen

Am Sonnabend, dem 9. Februar, spielt Asya Fateyeva um 20 Uhr im Bremer Sendesaal.