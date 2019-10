Ein Kosmos der Bildung und der Freude

Jede Menge Bücher gibt es natürlich immer noch in den Bibliotheken - aber zudem eben auch weit mehr. (Christina Kuhaupt)

Mal ganz ehrlich: Jedes Mal, wenn wir an unserer Stadtbibliothek vorbeikommen, nehmen wir uns vor, sie unbedingt mal wieder aufzusuchen. Doch dann gerät der gute Vorsatz in Vergessenheit, bis wir der Stadtbibliothek erneut begegnen. Mit Bibliotheken verbinden wir meistens schöne Erinnerungen.

Wie viele lustige, traurige, schöne und interessante Bücher haben wir dort als Kinder und Jugendliche ausgeliehen und gelesen! Später waren es dann die Uni-Bibliotheken, in denen wir gearbeitet, gelernt, aber auch unser Studentenleben in der Cafeteria, mit Freundinnen und Freunden und mit jeder Menge anderer Vergnügen genossen haben. Aus- und Weiterbildung haben uns wieder und wieder in unsere „Bibs“ geführt, um uns mit Wissen zu bereichern und unsere Kreativität zu wecken.

Bibliotheken sind ein Kosmos für sich wie sie für alle ihre Besucherinnen und Besucher einen Kosmos bilden. Denn sie sind Orte, die viel zum Hören, Informieren, Lernen, Lesen, Spielen und Vergnügen bieten und dies zugleich zum Erlebnis werden lassen. Im Zuge der Digitalisierung haben Bibliotheken darüber hinaus Zugänge zu multimedialen Medien und Materialien, zu Makerspaces und Escape Rooms und zu Plattformen für Virtual Reality entwickelt. Das sind Angebote, mit denen Bibliotheken ihre Nutzerinnen und Nutzer einladen, selbst aktiv zu werden, digitale Kompetenzen zu erwerben und insgesamt am digitalen Wandel teilzuhaben – das hat es früher nicht gegeben und vermittelt ein hochmodernes Bild von Bibliotheken, das es so noch nicht gegeben hat.

Vor Kurzem überraschte mich eine Einladung unserer Stadtbibliothek zu einer Podiumsdiskussion über den Klimawandel – das hätte ich der „Bib“ nicht zugetraut. Ich lernte „Libraries4Future“ – https://libraries4future.org/ – kennen, eine Initiative engagierter Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die die Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 verfolgen und damit selbstverständlich auch die Herausforderungen des Klimawandels aufgreifen.

Diese Veranstaltung hat mich in der Tat begeistert. Zugleich wurde mir klar, dass Bibliotheken in hohem Maße zur Informations- und Meinungsfreiheit beitragen und den Werten unseres Grundgesetzes und unserer Demokratie stark verpflichtet sind. Unsere Stadt-Bib und unsere Uni-Bib sind wirklich tolle Bibliotheken, die heute mit rund 9000 öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken den „Tag der Bibliotheken“ feiern und zu Recht an diesem Tag gefeiert werden.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes und Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt Universität zu Berlin.