Jens Genehr engagiert sich seit seiner Jugendzeit antifaschistisch. Die Idee für "Valentin" entwickelte er während seiner Führungen am Denkort. (Christina Kuhaupt)

Jens Genehr: Ich weiß nicht, worum es in der Serie konkret geht. Aber grundsätzlich ist die Erzählung jeder Geschichte ein Stück weit Fiktion. Auch Historiker vermitteln ihr persönliches Geschichtsbild. Geschichte ist immer das, was in unseren Köpfen passiert – nicht unbedingt das, was damals passiert ist. Das Entscheidende für eine Erzählung ist jedoch, mit dem Grad der Fiktionalität offen umzugehen, transparent zu machen, was auf recherchierten Materialien und was auf eigenen Anteilen beruht. Wenn man das nicht macht, besteht die Gefahr, dass Leute die Fiktion für sich vereinnahmen.

Ich habe schon versucht, mich möglichst nah entlang der Quellen zu bewegen. Ursprünglich hatte ich sogar geplant, „Valentin“ als Eins-zu-Eins-Übersetzung aus dem Zeitzeugenbericht von Raymond Portefaix zu gestalten. Aber aus der Sicht eines einzelnen Protagonisten kann man viele Dinge einfach nicht erklären, deswegen braucht man eine Art Überposition, wenn es nötig ist. Das Fiktionale in meinem Werk versuche ich durch eine Einleitung zu rahmen.

Mehr zum Thema Gedenken an die Opfer des Holocaust Warum Erinnerung wichtig ist Am 27. Januar jährt sich zum 75. Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers ... mehr »

Der kreative Prozess hat den größeren Anteil ausgemacht, weil ich mir das Medium Comic erarbeiten musste. Mit den historischen Hintergründen hatte ich mich ja durch die Führungen, die ich im Bunker Valentin gegeben habe, bereits ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Aber natürlich sind beide Prozesse auch ineinandergeflossen. Während der Arbeit am Comic haben sich neue Fragen aufgetan, dann musste ich weiterrecherchieren, habe noch mehr herausgefunden. Das Zeichnen ist letztendlich ein Durcharbeiten der Recherche. Irgendwie musste ich diese Sachen, die in der Biografie von Portefaix beschrieben werden, loswerden. Das war für mich sehr belastend, der Comic dementsprechend meine Auseinandersetzung mit der Geschichte.

Ich hatte schon immer ein Faible für Geschichte. Das Thema Nationalsozialismus begleitet mich seit meiner frühen Jugend, als ich Mitglied in einer antifaschistischen Gruppe war. Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen und habe da gegen Nazi-Aufmärsche demonstriert, die das Gedenken an eine bombardierte Schule vereinnahmen wollten. In Bremen hat mich 2012 oder 2013 eine Freundin gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, im Bunker Valentin Führungen zu machen. Das klang für mich ziemlich spannend. Und gezeichnet habe ich sowieso schon immer, also hat sich das mit dem Comic so ergeben.

Die kenne ich gar nicht. Ich kriege auch oft Feedback von älteren Leuten. Was ich mache, ist eher eine Nische für Leute, die Comics gut finden. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Die Vermittlung ist mir wichtig, richtet sich aber nicht an ein spezielles Publikum. Man mutet den jungen Leuten bei diesem Thema immer sehr viel zu. Zu viel.

Mehr zum Thema Comic über den U-Boot-Bunker Farge „Viele sehen nicht das Leid“ Der Bremer Jens Genehr hat einen 240 Seiten umfassenden Comic über das Schicksal der Zwangsarbeiter ... mehr »

Ich mache Führungen im Bunker Valentin. Manchmal kommen Schulklassen zu mir, die am ersten Tag in Bergen-Belsen waren, am zweiten Tag in Neuengamme, am dritten Tag bei einem Zeitzeugengespräch und am vierten Tag dann im Bunker Valentin. Das ist die absolute Überladung und für viele die Garantie, sich nie wieder mit dem Thema beschäftigen zu wollen. Um ein Thema anzunehmen, muss eine gewisse Motivation von sich aus da sein.

Total. Es ist auch illusorisch zu glauben, dass das etwas nützt. Ein KZ-Besuch verändert kein Weltbild. Wir schicken Leute einmal im Jahr in eine Gedenkstätte und hoffen, dass die plötzlich erkennen, wie schlecht das alles war. Das funktioniert so aber nicht.

Ich finde das Konzept des Denkorts vom Bunker Valentin gut. Da geht es eben nicht um Gedenkrituale, sondern um ein Denken über die Sache. Um die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema.

Genau. Ich würde diesen ritualisierten Gedenkveranstaltungen gar nicht ihre Berechtigung absprechen, die können sicherlich sehr heilsam sein. Aber sie helfen nicht gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Beten an sich ist ja gut, aber man sollte nicht darauf hoffen, dass Gott einem die Wünsche erfüllt. Das muss man schon selbst hinbekommen.

Die Kontinuität vom rechtsextremen Terror in Deutschland lässt sich nicht leugnen. Über den Nationalsozialismus wurde ja schon immer viel gesprochen. Was sich gerade ändert, ist die Art, wie man diese Themen wahrnimmt. Jetzt hinterfragen viele Leute ihre Illusion der aufgearbeiteten Geschichte und davon, dass das Credo „Nie wieder“ einhaltbar wäre. Ob diese Erkenntnis langfristig wirkt, wird man wohl erst in zwei oder drei Jahren beurteilen können.

Mehr zum Thema Mein erstes Mal Führung durch den U-Boot-Bunker Valentin Die Historikerin Ksenja Holzmann führt Gruppen durch die Gedenkstätte am U-Boot-Bunker Valentin. ... mehr »

Zur Person

Jens Genehr (29) ist Comic-Autor und gibt ehrenamtlich Führungen am Denkort Bunker Valentin in Farge. Genehr wurde in Nürnberg geboren und hat in Bremen Kunst und Psychologie studiert. Hauptberuflich arbeitet er als Sozialpädagoge.

Zur Sache

Lesung in der Schwankhalle

„Valentin“ ist im Bremer Verlag Golden Press erschienen. Der Comic basiert auf dem Tagebuch von Raymond Portefaix, der als Jugendlicher aus dem französischen Murat nach Bremen-Nord verschleppt wurde und als KZ-Häftling auf der Bunker-Baustelle Zwangsarbeit verrichten musste. Zudem greift Genehr auf die Film- und Fotoaufnahmen von Johann Seubert zurück. Seubert dokumentierte für die Nationalsozialisten den Bau des U-Boot-Bunkers Valentin in Farge.

Bei der Erbauung starben zwischen 1943 und 1945 mehr als 1600 Zwangsarbeiter durch Krankheiten, Unterernährung und willkürliche Tötungen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges bombardierten die Alliierten den Bunker, woraufhin die Bauarbeiten beendet wurden. Bis 2010 diente der Bunker als Materialdepot für die Bundesmarine. Jens Genehr liest am Montag, 9. März, um 20 Uhr in der Schwankhalle aus ­seinem Werk.