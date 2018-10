Am 1. Juni ab 10 Uhr steigt auf dem Bremer Marktplatz ein großes Liederfest. Dann bringen Kinder aus 60 Schulen aus Bremen und Bremen-Nord in elf Liedern unter dem Titel „Bremen so frei“ ihrer Heimatstadt ein Ständchen.

Er gibt den Takt vor: Musiker und Komponist David Jehn. (Frank Thomas Koch)

Es macht etwas mit dem Körper, wenn man singt. Er schüttet Glückshormone aus“, sagt David Jehn. Er muss es wissen, denn gemeinsam mit seinem Bruder Nicolas hat er quer durch die Republik für viele „entspannte, fröhliche und heilsame Sing-Erlebnisse“ gesorgt, wie er das nennt. Die Jehns bringen aber auch die Bremerinnen und Bremer oft zum Singen, ob in Schulprojekten, bei Fortbildungen an Fachschulen oder aber mit ihren regelmäßigen Auftritten im Haus im Park in Osterholz.

Singen als emotionales, befreiendes Erlebnis, das, was in Schweden und Estland längst in großen Chorfesten und kleinen Sing-Clubs eine liebgewonnene Selbstverständlichkeit ist, soll nun auch am 1. Juni ab 10 Uhr auf dem Bremer Marktplatz Wirklichkeit werden.

Dann bringen Kinder aus 60 Schulen aus Bremen und Bremen-Nord mit einem Liederfest in elf Liedern unter dem Titel „Bremen so frei“ ihrer Heimatstadt ein Ständchen. Mit dabei sind aber unter der Leitung von Universitätsmusikdirektorin Professorin Susanne Gläß auch Erwachsene, eben alle, die Lust haben, zu singen. Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung Bremens nach dem Zweiten Weltkrieg.

"Es muss nicht perfekt sein!"

Imke Burma hat die elf Lieder getextet, von David und Nicolas Jehn stammt die Musik. „Wir haben bewusst keine Kinderlieder komponiert“, betont David Jehn. Die Texte, die die Schauspielerin und Entertainerin Imke Burma geschrieben hat, sind durchaus anspruchsvoll.

„Traut Euch! Es muss nicht perfekt sein!“, diese Devise haben die Gebrüder Jehn bei ihren Vorbereitungs-Workshops an die manchmal etwas zu zaghaften Lehrer ausgegeben. „Macht es doch einfach wie die Russen oder eben auch wie die Schweden, bei denen sich schon die Kleinen bei den etwas Größeren das dreistimmige Chorsingen abgucken“, lautet sein Rat.

Das, was noch in den 70er- und 80er-Jahren wie von selbst klappte, eben im Chor dreistimmig zu singen, sei heute alles andere als selbstverständlich, resümiert der Musiker und Musikpädagoge. Es fehle einfach die Praxis, bedingt durch den teilweise dramatisch zusammengestrichenen Musikunterricht. „Das Singen fehlt einfach als altersübergreifende Kultur. Das ist schon alarmierend“, betont er.

Jehn weiß, wovon er spricht, eben unterrichtet er für ein Jahr an einer Grundschule in Oberneuland Musik, um wenigstens, über die Projektarbeit mit seinem Bruder hinaus, die so notwendige Graswurzelarbeit zu leisten. Ein Teil der Kinder ließe sich sofort für Musik begeistern, der andere Teil nehme manchmal nicht einmal mehr wahr, dass da ein Mensch vor ihnen stünde, weiß er von seiner Projektarbeit an Schulen zu berichten.

Zu groß sei oft die Ablenkung durch das Hypnosegerät Smartphone, wie es der Theatermacher Sylvan Stephan einmal formuliert hat. Zudem gebe es Haushalte, in denen gleichzeitig drei Fernseher liefen. Ziel bleibe es trotzdem, alle Kinder auf die musikalische Reise mitzunehmen. Und so ganz nebenbei bringe das Singen eben nicht nur Spaß, sondern befördere Sekundärtugenden wie Konzentrationsfähigkeit, Disziplin und das Aufeinanderhören.

Apropos Schweden: Als junges Mädchen reiste Margarete Jehn zu ihrem Onkel, der dort lebte. Sie lernte Schwedisch und war auf Anhieb fasziniert von der Musikbegeisterung des freundlichen Volkes in Nord-Europa, so wie sie auch in dem wunderbaren schwedischen Film „Wie im Himmel“ dokumentiert ist.

Das Liedersammeln ist eine Passion

„Singen im Chor, das erzeugt bei mir immer Gänsehaut, wenn dieses gemeinschaftstiftende Gefühl entsteht. Der Chorklang ist das, was zählt, nicht das Individuum. Es kommt darauf an, den Klang zu stützen und ihm eine Basis zu geben“, sagt David Jehn.

„Die Schweden sind ja auch große Liedersammler“, erzählt der Musiker weiter, der selbst Kontrabass, Mandoline und Tenor-Banjo spielt. Bruder Nicolas unterrichtet dagegen auf seinem Leib- und Magen-Instrument, der Gitarre. Das, was sei am Singen so lieben, möchten die Jehns auch den Kindern vermitteln: Sich von den Liedern berühren zu lassen und die eigene Gefühlswelt in poetischer Form zu spiegeln.

Das Liedersammeln ist eine Passion, die die Jehns übernommen haben, sie gehört schlichtweg zur Familie. Mutter Margarete, die als Schriftstellerin Mitte der 1960er-Jahre mit einem renommierten Hörspiel-Preis ausgezeichnet wurde, brachte viele internationale Lieder aus Schweden mit nach Deutschland. Margarete schrieb aber auch unzählige Lieder-Texte selbst, der studierte Kirchenmusiker Wolfgang, den sie mit Anfang 20 in Bad Schwalbach kennenlernte, wo er sich sein Geld noch im Kurorchester verdiente, begann, die Lieder seiner frisch angetrauten Frau zu vertonen.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“: Dieses geflügelte Wort von Friedrich Nietzsche passt genau auf die Familie Jehn. In der Worpsweder Liederwerkstatt haben sich schon Margarete und Wolfgang Jehn große Verdienste um die musikalische Bildung des Nachwuchses erworben. 1970 zogen sie mit ihren Kindern David und Nicolas in das Künstlerdorf.

David Jehn hat neben dem Liedersammeln noch eine zweite Leidenschaft: Das Sammeln von Instrumenten. So spielt er bei seinen Konzerten etwa bei dem Indianerlied „Adler will fliegen“ auf einer indianischen Flöte aus Zedernholz. „Wenn die Kinder ihren hauchigen, geheimnisvollen Klang hören, sind sie sofort still“, erzählt David Jehn, der als junger Mann erste Kontakte zur indianischen Kultur knüpfte, als er in den USA als Farmer arbeitete.

Wer das Singen aus erster Hand von David Jehn und Susanne Gläß lernen möchte, hat vor dem großen Liederfest noch in einem letzten Workshop am Sonntag, 28. Mai, in der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr im GW1 gegenüber dem Universum an der Universitätsallee Gelegenheit. Die Teilnahme ist kostenlos. Jedermann ist einladen, und Notenkenntnisse sind auch nicht erforderlich.

Ein singender Marktplatz Unter dem Motto „Bremen so frei“ werden Chöre und Schulklassen am Donnerstag, 1. Juni, um 10 Uhr auf dem Marktplatz gemeinsam singen. Elf Lieder werden dort präsentiert, und jeder, der mag, ist eingeladen, hinzuzukommen und mitzusingen. Wer sich vorbereiten und die Lieder üben möchte, findet Texte und Melodien auf der Internetseite www.bremen-so-frei.de. Dort können sich Chöre und Klassen auch zur Teilnahme anmelden. Der WESER-KURIER wird die Aktion, die Initiatoren und natürlich die Lieder bis zum großen Tag in Bremens Mitte in einer Reihe vorstellen.