Der König ist tot, es lebe....ja, wer eigentlich? Iryna Dziashko, Luis Olivares Sandoval, Birger Radde (von links) und der Chor. (Jörg Landsberg)

Bremen. Sie werden immer mehr. Zu Beginn schleicht ein Grüppchen auf die Bühne, ganz in schwarz gekleidet, die Richtung ist klar. Es greift kollektiv nach der Krone, die König Gustavo III. qua Amt gehört, doch gebührt sie ihm auch? Das Verrätergrüppchen bleibt nicht lange im Abseits, ihm schließen sich weitere Protestler an. Ein Richter sogar, schließlich Renato, der beste Freund des Königs. Und dann ist Gustavo tot, und seine Leiche ist umgeben von einem schwarzen Schwarm.

In dieses metaphorische Gerüst hat Regisseur Michael Talke am Theater Bremen die Oper „Ein Maskenball“ von Giuseppe Verdi gepackt. Das Großartige an dieser rundum geglückten Inszenierung: Dieses Bild baut sich vorsichtig und dennoch klar auf, aber es dominiert den Abend nicht. Damit schaffen es Talke und kongenial Marco Comin, der zum ersten Mal die Bremer Philharmoniker dirigiert, einem Opernstoff gerecht zu werden, der inhaltlich und musikalisch zweigleisig fährt und beides geschickt verknüpft.

Das Libretto zu „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera), 1859 nach vielen Wirren und Verboten uraufgeführt, fußt auf einer wahren Begebenheit, dem Mord an Gustav von Schweden 1792 auf einem Maskenball im Stockholmer Opernhaus. Verdis Librettist Antonio Somma hat eine Liebesgeschichte untergemischt und die Tragödie zudem mit komödiantischen Elementen versehen. Verdis Musik korrespondiert damit; das große, schwergewichtige Drama der italienischen Oper wird durchbrochen von französischer Leichtfüßigkeit, auch, wenn die Situation gar nicht danach ist. Comin lässt die Philharmoniker die Stimmungen wechseln, als wäre das gar nichts: Vom Operettengroove über die bedrohliche, fast spätromantische Düsterkeit der Wahrsagerszene bis zu den komplex gebauten, aufbrausenden mehrstimmigen Arien über große Liebe oder großen Verrat ist stets die richtige Tonalität am Start, als gelte es, unterschiedliche Spielzüge auszuführen. Und so ist es ja auch, denn Spiel, Übermut und Fassade prägen die Stimmung an diesem Königshof. Weshalb die eigentliche Gefahr lange verkannt wird.

Grundsympathischer Monarch

Eine Fassade, die im Laufe des Abends in sich zusammenstürzen wird, hat denn auch Barbara Steiner als Bühnenbild gebaut. Vor einer Häuserfront agiert und regiert Gustavo, den Luis Olivares Sandoval als fidelen, grundsympathischen Monarchen gibt und mit umwerfend strahlender Stimmgewalt singt, die bei Bedarf auch ganz sanft klingen kann. In seiner von hellen, leicht verblichenen Farbtönen bestimmten Welt (Kostüme: Regine Standfuss) sieht er die schwarzgewandeten Verräter nicht. Sie werden angeführt von Graf Ribbing, den Stephen Clark mit kräftigem Bass singt; Daniel Ratchev als Graf Horn beeindruckt ebenfalls mit solider Stimmführung. Doch damit nicht genug. Dieser leichtfertige König verstrickt sich auch noch heil- wie kopflos in einer Liebes- und Eifersuchtsgeschichte; denn er hat sich in Amelia verguckt, die Frau seines besten Freundes Renato.

Talke hat einmal mehr stimmige Bilder für die Geschichte gefunden, hat zudem die Gewichtung zwischen dem Agieren seiner Sänger und ihrem zeitweiligen Festfrieren in Tableaus gut abgewogen. Ein erster Höhepunkt ist die Szene um die Wahrsagerin Ulrica, die Gustavo den baldigen Tod voraussagt. Talke setzt ganz auf den Hell-Dunkel-Kontrast und vertraut der beeindruckenden Romina Boscolo, die in schlichtem, weißem Nachthemd und mit bodenlangem schwarzem Haar aussieht wie eine Zwillingsschwester von Anjelica Houston in der Horrokomödie „Addams Family“. Kehlig und fest ist ihr sehr tief angesiedelter Mezzo, wissend ihr Blick, wenn Gustavo ihre Warnung ignoriert. Die failed family von Renato und Amelia siedelt Talke in einer großen Puppenstube an und gibt dem Paar so einen eigenen, auch mal giftig grün angestrahlten Raum für seine durch ein Missverständnis erodierende Beziehung. Patricia Andress singt eine Amelia, die gerne mal in Schockstarre verfällt, mit viel Verzweiflung in ihrer festen, glasklaren Stimme, und hat überhaupt keine Mühe, die große Varietät ihrer Partie zu meistern. Birger Radde ist eher ein getriebener denn ein durchtriebener Renato. Zunächst ist er unverbrüchlich loyal, dann, durch die vermeintliche Affäre Gustavos mit seiner Frau, in seiner Männlichkeit erschüttert – blindwütig wirft er sich einen schwarzen Ledermantel über und schließt sich den Verrätern an. Raddes satter Bariton trägt diese Stimmungsschwankungen mit großer Festigkeit und Farbigkeit. Erwähnt werden muss zudem noch Iryna Dzhiashko als wunderbar vorlauter und witziger Page Oscar, sie glänzt mit ihrem leicht metallischen Sopran. Der HfK-Absolvent Dongfang Xie hat als Matrose einen charismatisch gestalteten Kurzauftritt.

Am Ende ist der König tot, die Ballgesellschaft singt ihm ein Trauerlied. Doch das ist auch nur Maskerade, gefaked. Denn alle gehören zum schwarzen Schwarm und greifen sich die Krone. Was aber nach dem blanken Protest kommen soll, bleibt im Dunkeln. Viel Applaus, Bravo-Rufe für das Ensemble und das Regie-Team.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 26., 30. Oktober, 1., 7., 17., 25. November, jeweils um 19.30 Uhr.