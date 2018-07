Devotionalie: Den Jüngern im George-Kreis galten Fotografien, Skulpturen und Prachtausgaben des Meisters als sakrosankt. (dpa)

„Niemandem glauben, der behauptet, Stefan George sei vergessen. Nicht zustimmen, nur weil man seine Gedichte nicht kennt. Georges Werk ist gegen das Vergessen immunisiert wie vielleicht kein anderes“. Diese Zeilen voller Überschwang und Zuneigung formuliert im August 2007 ein Mann, der sich wie kaum ein anderer intellektuell und poetisch ambitionierter Zeitgenosse als Jünger des elitären Dichters im Geiste verstand: Frank Schirrmacher (1959-2014), seinerzeit der für Feuilleton zuständige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Vordergründiger Anlass für die schwärmerische Eloge des glühenden Verehrers von ausgesprochen konservativen, wenn nicht reaktionären Dichtern wie Stefan George (und Ernst Jünger) ist das Erscheinen einer spektakulären Biografie, die das Blatt in Auszügen vorabdruckt. Beworben wird das von Thomas Karlauf geschriebene Buch mit der Verheißung, allerlei Geheimnisse aufzudecken: Denn als Dichter, Prophet („des sehers wort ist wenigen gemeinsam“) und charismatischer Mittelpunkt eines Kreises ihm höriger Jünger gehörte Stefan George (1868-1933) nicht nur zu den einflussreichsten Gestalten der deutschen Geistesgeschichte, sondern war zudem über lange Zeit das, als was er sich gab: ein Mysterium par excellence.

Seiner Sprachgewalt huldigten selbst ihrerseits kryptische Schriftgelehrte wie Theodor W. Adorno, der ihm freilich „Edelnationalismus“ nachsagte. Georges großer Begabung im Menschenfischen setzte wiederum der Soziologe Max Weber im Jahr 1919 mit der – affirmativen – Erläuterung eines charismatischen Herrschertyps ein – ambivalentes – Denkmal. Lies: Weber deutete den mehr berüchtigten als berühmten Kreis als Sekte, Stefan George als dessen sakrales, kultisch verehrtes Zentrum, schwang sich aber nicht zu Kritik auf, die diesen Namen verdient.

Am 12. Juli jährt sich der Geburtstag des unzeitgemäßen Lyrikers Stefan George, der mannigfaltige literarische und lebensgeschichtliche Rätsel aufgab und aufgibt, zum 150. Mal. An diesem Sonnabend zeigt der Kulturspartensender 3sat daher um 21.55 Uhr eine Dokumentation mit dem programmatischen Titel „Das geheime Deutschland“.

Delikater Distinktionsdünkel

Geboren wurde der Mann, dem ein delikater Distinktionsdünkel offenbar direkt in die Wiege gelegt worden war, in Büdesheim, einem Örtchen am Rhein, das sich Bingen im Jahr 1929 als Stadtteil einverleibte. Als Sohn des Weinhändlers und Gastwirts Stephan George und dessen Frau Eva musste Stefan keine Not leiden. Das erklärt freilich nur bedingt die Neigung des Jungen, sich anderen Kindern gegenüber königsgleich zu gerieren. Ein regelrechtes Herrschaftsverhältnis habe er installiert, um seine Mitschüler kleinzuhalten, heißt es in Karlaufs Studie „Stefan George. Die Entdeckung des Charisma“, erschienen bei Blessing (München).

Dabei handelt es sich übrigens nicht von ungefähr um den Leib- und Magenverlag des sendungsbewussten Zeitdiagnostikers Frank Schirrmacher („Payback“, „Minimum“). Schirrmacher war es auch, der – wie George-Biograf Karlauf – ein inniges Verhältnis zu einem verderbten Kreis kultivierte, der in bewundernder Nachfolge zu Georges schwülem Männerbund entstanden war: das 1957 von dem Dichter, Widerstandsheld und nachweislichen Triebtäter Wolfgang Frommel (1902-1986) in Amsterdam begründete Kulturzentrum „Castrum Peregrini – Intellectual Playground“. Aber wir schweifen ab. Auch wenn der Namenszusatz trefflich zur juvenilen Bildungsgeschichte des Stefan George passt.

Nur eine Eigenschaft scheint seine beredte Selbstherrlichkeit bisweilen überformt zu haben: der Hang zur Eigenbrötelei. Was ihn emotional (und sexuell) umtrieb, vertraute er lieber Kladden als Menschen an. Neben einem Dutzend geläufiger Sprachen, die sich der begnadete Autodidakt bereits als Schüler aneignete, entwickelte Stefan George mehrere Geheimsprachen. Es sind esoterische Elemente wie diese, die erheblich zu jener Mythenbildung und Stilisierung beigetragen haben, die seine hohe Stirn im Licht der Literaturwissenschaft bis heute umranken.

Frühe Lyrik – zunächst vom Symbolismus, später vom Ästhetizismus inspiriert – veröffentlichte er Anfang der 1890er-Jahre; zumal in der 1892 von ihm begründeten Literaturzeitschrift „Blätter für die Kunst“. Sein künstlerischer Durchbruch erfolgte, als 1897 der zyklische Band „Das Jahr der Seele“ herauskam, der mit dem populären Natur- und Vergänglichkeitsgedicht „Komm in den totgesagten Park und schau“ anhebt. Und doch war es neben seinem Faible für irrationale (und ein ums andere Mal reaktionäre Strömungen) vor allem sein überbordender Hang zur weihevollen Selbstinszenierung, der auf sein Umfeld weit mehr Eindruck machte als sein literarisches Werk. Bereits 1892 hatten sich geistig gleichgesinnte Dichter und Denker in männerbündischer Manier um George geschart, darunter der Lebensphilosoph Ludwig Klages.

Pädagogischer Eros

Gut acht Jahre später änderte sich der Charakter des Kreises signifikant – wie auch die Art seiner Zusammenkünfte. Neue und deutlich jüngere Mitglieder traten bei, scharten sich dankbar als Auserwählte um den Meister, dessen Gedichtbandprachtausgaben ebenso als Devotionalien galten wie Skulpturen und Fotografien. Stefan George, der jahrelang dem um sechs Jahre jüngeren Wiener Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal nachgestellt hatte und der sich folgerichtig in der Rolle eines poetisch gestimmten Bildners der Jugend gefiel, ließ sich wie selbstverständlich mit Meister anreden – und gab sich cool und kontrolliert wie auch in Versen und Lesungen.

Männer wie der Dichter und Literaturwissenschaftler Friedrich Gundolf wiederum verstanden sich als und verhielten sich wie intellektuelle Jünger. Elitäre, ein ums andere Mal auch homosexuelle Neigungen in Tateinheit mit Knabenliebe einten die stolzen Vertreter des geheimen Bundes. In Thomas Karlaufs Biografie heißt es entsprechend: Der Stern des Bundes war der ungeheuerliche Versuch, die Päderastie mit pädagogischem Eifer zur höchsten pädagogischen Daseinsform zu erklären.“ Es verwundert leider kaum, dass es hierzulande erst der Aufdeckung des massiven Missbrauchsskandals an der Odenwaldschule bedurfte, um weitere akademisch bemäntelte Schweigekartelle in den Blick zu nehmen. Merke: Pädagogischer Eros ist – von Platon bis hin zu manchem Grünen der 60er- und 70er-Jahre – ein unsäglicher Euphemismus für Kinderschänder.

Doch nicht nur in sexueller Hinsicht ist Stefan Georges Wille zur Macht als äußerst problematisch zu werten. Sein in Taten umgemünzter Drang, sich an die Spitze einer geistigen Elite zu setzen, um die deutsche Kultur zu retten – was auch immer das im Detail sein sollte – rückt ihn die ideologische Nähe der nationalsozialistischen Bewegung, deren entscheidender Aufschwung sich in seinen letzten Lebensjahren vollzog. Stefan George, der in seinen letzten Jahren in raschem Wechsel bei Weggefährten lebte, starb nach langem Kränkeln am 4. Dezember 1933 am Lago Maggiore. Dass er den ihm zeitweilig hörigen Offizier und späteren Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in dessen Abwendung vom Nationalsozialismus bestärkt hat, kann übrigens ausgeschlossen werden.

Was von Stefan George und seinen schmutzigen Geheimnissen für die Gegenwart bleibt, beschrieb der Literaturwissenschaftler Gert Mattenklott bereits 1970 eindringlich in seiner Habilitationsschrift „Bilderdienst. Ästhetische Opposition bei Beardsley und George“. Der Personenkult um den elitären Meister sei als qualitativ neue Form der Produktreklame lesbar, heißt es darin. Man könnte hinzufügen: Auch dieser mannigfach missbräuchliche Möchtegern-Kaiser war nackt.