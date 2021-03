Horst Eckert, besser bekannt als Janosch, steht nicht gerne im Mittelpunkt. Lieber wäre er unsichtbar. (Angelika Warmuth/dpa)

„Man braucht sich vor nichts zu fürchten, wenn man einen Freund hat“; „Regt euch nicht auf, und gehorcht euren Eltern nicht“, oder auch ganz einfach: „Das Leben ist schön“. Das sind nur einige der unzähligen Weisheiten von Deutschlands wohl bekanntestem Kinderbuchautor Janosch. Er nimmt die Dinge, wie sie eben kommen und dabei weder das Leben noch sich selbst allzu ernst. Nie weiß man genau, welche Aussage er wirklich so meint und wann er einfach nur ein bisschen Unsinn daher reden will – ähnlich wie bei seiner Figur Lari Fari Mogelzahn. Genau das ist sein Erfolgsrezept, genau das macht ihn so sympathisch: dass er eigentlich gar nicht unbedingt sympathisch sein will.

Geboren an einem Donnerstag

Janosch, der eigentlich Horst Eckert heißt und am 11. März 1931, also am Donnerstag vor 90 Jahren, im einstigen Hindenburg in Oberschlesien (heutiges Zabrze in Polen) geboren wurde, ist gleichzeitig zu der Lebensfreude, die er in seiner Arbeit ausstrahlt, auch ein ziemlicher Misanthrop. Er möge zwar Kinder, ihre Eltern aber nicht, hat er einmal gesagt. Was wahrscheinlich auch an den Erfahrungen liegt, die Janosch mit seinen eigenen Eltern gemacht hat. „Man müsste die Eltern abschaffen, die machen alles falsch“, findet er. Auch seine eigene Tigerente findet er eigentlich doof, verriet er einmal in einem Interview – ach ja: Interviews, die hasst er auch. Dort stehe er zu sehr im Mittelpunkt. Viel lieber würde er unsichtbar sein.

Janosch Kindheit war alles andere als schön. Er wuchs in einer Bergarbeitersiedlung auf, wo es weder Wasser noch elektrisches Licht gab. Das Verhältnis zu seinen Eltern – der Vater war Kleinhändler, Schmuggler und Trinker, die Mutter träumte von einer Schauspielkarriere und trank auch – war nicht besonders gut. Beide schlugen ihn. Erlebnisse, die auch Eingang in Janosch‘ Bücher fanden, in denen dann aber die Kinder die Macht übernehmen. Auch die Schulzeit und die Katholische Kirche machten Janosch seine Kindheit nicht leicht. „Katholisch geboren zu sein, ist der größte Unfall meines Lebens“, sagte er später unter anderem im Filmporträt „Ja ist gut, nein ist gut“ von Joachim Lang (verfügbar in Mediathek des Bayerischen Rundfunks), in dem der Autor und Illustrator an die wichtigsten Orte in seinem Leben zurückkehrt.

„Mangelnde Begabung“

Schon mit 13 machte Janosch eine Lehre zum Schmied und arbeitete in einer Schlosserei. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete die Familie nach Westdeutschland. Janosch landete in Bad Zwischenahn, wo er in Textilfabriken arbeitete und eine Textilfachschule in Krefeld besuchte, wo er auch einen Lehrgang für Musterzeichnen belegte.

1953 begann er ein Kunststudium an der Akademie der Bildende Künste in München, musste das Studium aber nach einer Weile wegen „mangelnder Begabung“ abbrechen und begann, als freischaffender Künstler zu arbeiten. In dieser Zeit entstand auch der Name Janosch. Wie und warum genau? Auch hier hat Janosch selbst natürlich mehr als eine Variante der Wahrheit auf Lager, spricht mal von einer Verwechslung, mal davon, dass es der Rat seines Verlegers gewesen sei. Ob es ihm Spaß mache, zu provozieren, wurde er einmal gefragt, worauf er nur „ja“ sagte und schelmisch grinste.

Die Tigerente von Janosch (Illustration: Janosch film & medien AG)

Janosch begann zu schreiben. Doch alles, was er anfangs machte, blieb ohne großen Erfolg. Sein erstes Kinderbuch „Die Geschichte von Valek dem Pferd“ (1960) blieb weitgehend unbekannt, auch die Nachfolger wie sein erster Roman „Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm“, erreichten nicht die breite Masse. Bis zur Veröffentlichung von „Oh, wie schön ist Panama“ 1978. Laut Janosch selbst war das Buch nur eine Rache an der Welt, er wollte mit Absicht ein Kitsch-Buch herausbringen. Doch genau dieses Kitsch-Buch um den kleinen Bären, den kleinen Tiger und seine Tigerente machte ihn berühmt. ­Janosch hat insgesamt mehr als 300 Bücher für Kinder und – was viele gar nicht wissen, auch ernste Geschichten – für Erwachsene geschrieben. Seine Bücher wurden in rund 40 Sprachen übersetzt. Auch einige Märchen, darunter „Die Bremer Stadtmusikanten“, legte Janosch neu auf und versah sie mit seinen Zeichnungen.

Seit rund vierzig Jahren lebt er auf Teneriffa, seinem persönlichen Panama quasi, denn um Schreiben zu können, braucht er genügend Sonne, wie er einmal verriet. Auch er habe, wie seine Eltern, früher einmal viel getrunken, vor seiner Abreise auf die Insel aber damit aufgehört und sich von allen Altlasten getrennt. Mitgenommen habe er nur, was in eine kleine Tasche passte. „Was man nicht braucht, das muss man anzünden“, sagt Janosch rückblickend in „Ja ist gut, nein ist gut.“ Genau das habe er auch gemacht.

Schon vor einigen Jahren kündigte Janosch in einem Interview an, keine Bücher mehr schreiben, sondern nur noch reisen und in der Hängematte rumliegen zu wollen. Daran scheint er sich weitestgehend zu halten. Auch so kommen seine Arbeiten immer wieder in neuen Auflagen auf den Markt. Und ganz zurückgezogen hat er sich auch nicht: Von 2013 bis 2019 erschienen im „Zeit“-Magazin wöchentlich seine Wondrak-Weisheiten. Ein Best-Of daraus, „Wondrak für alle Lebenslagen“ ist gerade anlässlich des Geburtstags bei Reclam erschienen, und das Magazin selbst kündigte an, dass in der Donnerstagausgabe bisher unveröffentlichte Texte und Bilder von Janosch erscheinen werden. Auch der Buch- und Kinderfilmmarkt stürzt sich anlässlich des Geburtstags aktuell auf Neuauflagen.

Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg plant ab Oktober sogar eine Janosch-Ausstellung, in deren Mittelpunkt die „Lebenskunst“ des Illustrator und Autors stehen soll. Was Janosch selbst zu alledem sagt? Nicht viel. Und das ist ihm wahrscheinlich auch am liebsten so.

Zur Sache

Janosch-Zitate

Herr Janosch, was wäre eigentlich gewesen, hätten Tiger und Bär Smartphones gehabt?

„Sie hätten Panama einfach gegoogelt und wären im Übrigen am Tisch sitzen geblieben.“ (Kolumne aus dem „Zeit“-Magazin)

„Was gehört zum perfekten Fernsehabend dazu? Man braucht jemanden, mit dem man sich vor den Fernseher setzen kann. Und wenn man genau den Richtigen hat, braucht man eigentlich gar keinen Fernseher mehr.“ (Aus dem Buch „Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe!“)

„Mein Lieblingswein ist der rote. Habe ich aber keinen, kommt es zu keiner Trauer, dann trinke ich weißen. Habe ich keinen weißen, trinke ich Wasser. Habe ich auch kein Wasser, vergesse ich den Durst. Das sind so die Kunststücke meiner Seligkeit.“ (Aus dem Buch „Von dem Glück, als Herr Janosch überlebt zu haben“)

„Einen würde ich auf jeden Fall verschenken an den, der einen Wunsch braucht. Ich brauch doch nichts, was soll ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ich weiter nichts mehr brauche.“ (Im Filmporträt „Janosch - Ja ist gut, nein ist gut“ auf die Frage, was er für Wünsche hat.)

„Herr Janosch, wie sagt man Tschüss? Man dreht sich um mit einer Träne im Auge und sagt: “Ich geh dann mal.„“ (Kolumne im „Zeit“-Magazin)