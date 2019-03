Der Künstler Hartwig Schwarz setzt sich in seiner Arbeit mit Fragen des fotografischen Bildes auseinander. In einer Fotoserie ohne Titel (2010/2018) macht er seine eigene Hand zum Teil der Landschaft. (Gesellschaft für Aktuelle Kunst)

Bremen. Rote Fäden spinnen sich quer durch die Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK), von Wand zu Wand, vom Film zur Fotografie, von der Fotografie zur Fotokopie, von der Fotokopie zum Objekt und immer weiter. Es sind keine physischen Fäden, die hier gesponnen werden, es sind inhaltliche Verbindungen, Bezüge, Zitate die die einzelnen Werke der Ausstellung „Straub/Huillet/Cézanne. Seelen malt man nicht“ in der GAK miteinander verbinden. Einige sieht man sofort, andere sind sehr fein gesponnen und erfordern ein genaues Hinsehen und eine gewisse Recherche.

Recherchiert hat Regina Barunke, die seit Januar die neue Direktorin der GAK ist, viel. Bereits im vergangenen Jahr hat sie die Ausstellung noch in ihrer alten Position an der Temporary Gallery – Zentrum für zeitgenössische Kunst in Köln gezeigt. In Bremen ist sie nun in den frisch renovierten und lichtdurchfluteten Räumen der GAK mit einigen Veränderungen zu sehen.

Grob zusammengefasst stellt die Ausstellung die Frage, was Malerei eigentlich ist, und untersucht das Verhältnis von Malerei, Fotografie und Film. Ausgangspunkt hierfür sind zwei Filme des Filmemacherpaares Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, die sich mit Paul Cézanne beschäftigen: „Cézanne“ von 1989, der sich vor allem um Cézanne und seine Kunst selbst in seinen letzten Lebensjahren dreht, und der vierzehn Jahre später entstandene „Une visite au Louvre“, in dem der Zuschauer sich quasi mit dem Blick Paul Cézannes durch den Louvre bewegt und dessen Gedanken und Erläuterungen zu diversen Künstlerkollegen lauscht. Sprachliche Grundlage dieses Films sind die gesammelten Briefe und Gesprächsniederschriften des Schriftstellers und Kunstkritikers Joachim Gasquet, den eine enge Freundschaft mit Cézanne verband.

Distel und Faden

Doch was hat zum Beispiel eine getrocknete Distel mit all dem zu tun? wird man sich beim Gang durch die Ausstellung fragen. Antwort gibt das niederländische Künstlerkollektiv gerlach en koop. Das Kollektiv beschäftigt sich mit Dingen, die sich „einem unmittelbaren Verständnis“ entziehen „aber vom Wissen geprägt“ sind. Wie die Distel zum Beispiel oder der schwarze Faden, der in einer Vitrine ausgestellt ist. Beides wurde in Museen dieser Welt, die Distel zum Beispiel im Sir John Soane's Museum in London, verwendet, um Besucher davon abzuhalten, sich auf bestimmten Sitzgelegenheiten niederzulassen. Was das alles mit Cézanne zu tun hat? Das Künstlerkollektiv entdeckte auf einer Abbildung von Cézannes Atelier in Aix einst einen Apfel, der als „Anti-Sitz“ auf einem Stuhl platziert war. Durch ihn kamen die Künstler auf die Idee zu ihrem Schaffensschwerpunkt. Und das ist nicht die einzige Verbindung: In der Landschaft um Aix-en-Provence – Cézannes Landschaft – wurden Disteln in großem Umfang angebaut und exportiert.

Die portugiesische Künstlerin Ana Jotta hat in ihrer 1993 entstandenen Arbeit „Ohne Titel“ die Silhouette der Montagne Sainte-Victoire auf Stoff nachgestickt – dem Gebirge, das die Malerei von Cézanne stark prägte und zu dem noch diverse andere Bezüge in der Ausstellung zu finden sind. Zum Beispiel in einer Arbeit der belgischen Künstlerin Joëlle Tuerlinckx, in der sie eine Dia-Projektion auf Ansichtskarten von Cézannes „Hausberg“ richtet.

„Die Kamera ist nichts als eine empfindliche Platte, auf die sich die ganze Landschaft einschreibe; ein Registrierapparat“, soll Cézanne gesagt haben. Der deutsche Künstler Hartwig Schwartz durchbricht dieses reine Abbilden in einer Fotoserie von 2010/2018, in dem er seine eigene Hand zu einem Teil des Bildmotivs macht und damit Teile der sich dahinter verbergenden Landschaft verdeckt und neu formt. Der Künstler Rémy Zaugg beschäftigte sich in den Sechzigern mehrere Jahre lang mit Paul Cézannes Bild „La maison du pendu“ (Das Haus des Gehenkten). Er hatte das Bild als Student in einem Kunstbuch entdeckt, welches zusammen mit einigen aus dieser Entdeckung gefolgten Arbeiten in der GAK zu sehen ist. Über die Jahre fertigte Zaugg 27 perzeptive Skizzen an, auf denen er sprachlich beschrieb, wie er das Bild wahrnahm.

Weil es so viel zu entdecken gibt, ist „Seelen malt man nicht“ eine Ausstellung, für die man sich genügend Zeit nehmen sollte und die im Rahmen einer Führung noch mehr Spaß macht.

„Straub/Huillet/Cézanne. Seelen malt man nicht“: 9. März bis 26. Mai in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Teerhof 21. Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr. Die Ausstellung wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet. Mehr unter www.gak-bremen.de