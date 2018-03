Michael Wrasmann will mit dem Apollon-Theater ein neues Angebot für junge Theaterbesucher schaffen. (Christina Kuhaupt)

Noch sieht es etwas wüst aus im Theaterraum des alten Bunkers in der Lessingstraße im Bremer Viertel. Der Raum gleicht einer Baustelle, die Stühle, auf denen bis zu 70 Zuschauer pro Aufführung sitzen sollen, stehen gestapelt in der Ecke, herumliegendes Werkzeug, farbbekleckste Planen auf dem Boden und leere Kaffeebecher auf dem Tisch, erzählen von langen Nächten mit jeder Menge Arbeit. Viel Zeit bleibt nicht mehr: Am 23. Februar will Michael Wrasmann in seinem neuen Theater Premiere feiern. Apollon-Theater soll es heißen und sich vor allem an ein junges und filmisch geprägtes Publikum richten.

Seit vielen Jahren ist in der Lessingstraße das Theater 62 beheimatet und wird es auch weiterhin bleiben. Das Apollon-Theater hat sich jetzt quasi als Dauergast eingemietet. Was das Programm angeht, will Intendant Wrasmann auf Komödien mit Tiefgang setzen. Als erstes Stück haben er und sein Team eine moderne Version von Frank Pinkus‘ „Von Ma(i)l zu Ma(i)l“ auf den Spielplan gesetzt. Im Zentrum der Geschichte stehen der fiktive Werder-Bremen-Fußballer Knut Schneider, sein Bruder Mark und die Buchhändlerin Nina. Es geht um Internetdating und eine verzwickte Dreiecksbeziehung. Das Stück wurde im Jahr 2000 bereits erfolgreich am Bremer Packhaustheater gespielt.

Raumfahrtingenieur und Theaterleiter

Aber wie kommt ein 31-Jähriger, der eigentlich als Raumfahrtingenieur arbeitet, auf die Idee, sich plötzlich nebenher als Theaterleiter zu versuchen? „Ich habe schon als Schüler viel Theater gespielt“, erinnert sich Wrasmann. Spätere Theaterbesuche im Rahmen der Schulzeit hätten ihn dann aber eher abgeschreckt; Theater war für ihn lange eine „abgehobene Form von Unterhaltung“. Bis er vor einigen Jahren seinen Cousin Kay Kruppa, Intendant des Weyher Theaters, in dessen Spielstätte besucht hat. „Da hatte ich plötzlich das Gefühl, zuhause zu sein“, sagt er.

Wrasmann wollte selbst wieder Theater spielen und begann an verschiedenen Amateurtheatern mitzuwirken. Nach einer Weile reichte ihm dies allerdings nicht mehr. „Ich wollte professioneller werden, mehr proben, junge Leute ansprechen und moderne Kanäle nutzen, um auf Aufführungen aufmerksam zu machen“, sagt er. Überall, wo er spielte, kamen nur wenige Zuschauer von außen, darum beschloss Wrasmann kurzerhand sein eigenes Theater auf die Beine zu stellen und begab sich auf Raumsuche, bis er in der Lessingstraße fündig wurde.

Und auch ein Ensemble hat er bereits um sich versammelt – ein bunt gemischtes Team aus Bremer Theaterschaffenden, darunter eine professionelle Schauspielerin, genau wie Darsteller vom Unitheater und auch eine Schülerin. „Semiprofessionell, aber mit Amateuren auf hohem Niveau“, wie Wrasmann selbst sagt. Wer will, könne sich gerne auch noch anschließen. Wichtig sei hierbei eine gewisse Erfahrung und der Wille, sich weiterzuentwickeln.

Apollon oder Apoll ist in der griechischen und römischen Mythologie unter anderem als Gott des Lichtes und der Künste bekannt. Ein passender Name für ein Theater also. Das klassische griechische Sprechtheater ist außerdem ein Vorbild für Wrasmann. Der Name stehe für eine Verbindung von alt und neu, sagt er, will quasi moderne Stücke in alter Form produzieren. „Vielen Theatern geht es mehr um Selbstverwirklichung als darum, was das Publikum will“, sagt Wrasmann.

In seinen Augen setzen viele Theatermacher heute entweder auf postdramatisches oder auf Boulevard-Theater. Der Bereich dazwischen käme oftmals zu kurz genauso wie ein junges Publikum und Zuschauer mittleren Alters. „Dabei bietet die Gegenwart so viele spannende Themen für diese Zielgruppe: Digitalisierung, Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, sinkende Geburtenrate, um nur einiges zu nennen“, sagt der Apollon-Initiator.

Vorstellung in 3D und ganz ohne Brille

Das Theater will sich komplett selbst finanzieren. Zehn Euro soll eine Karte für das Apollon-Theater kosten, in etwa so viel wie ein Kinobesuch. „Hier bekommt man die Vorstellung sogar in 3D und ganz ohne Brille“, sagt Wrasmann scherzend. Auch das Handy dürfe man während der Vorstellung eingeschaltet lassen, denn durch die drei Meter dicken Wänden des Bunkers gebe es sowieso keinen Empfang.

Wrasmann ist auch dabei, neben dem Theaterraum den Foyer- und Garderobenbereich des Theaters aufzuhübschen und übersichtlicher zu gestalten. Auch einen kleinen Kiosk wird es geben. Mindestens vier Stücke pro Jahr will das Apollon-Theater auf die Bühne bringen, die Proben für das zweite Stück im April laufen schon. Auch Gastspiele, Lesungen oder Musikperformances kann Wrasmann sich vorstellen. Wie genau sich das Angebot weiterentwickeln wird, läge aber auch in der Hand des Vermieters. So oder so: Wrasmann hat viel vor. Bis es richtig losgehen kann, heißt es aber noch ein paar Tage: Pinsel schwingen und Kaffeebecher leer trinken.

Von Ma(i)l zu Ma(i)l: Vorführungen immer Freitags und Sonnabends um 20 Uhr, erste Termine am 23. und 24. Februar sowie am 2. und 3. März. Weitere Infos unter www.apollonbremen.de