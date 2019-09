Caroline Link und Julius Weckauf ("Der Junge muss an die frische Luft") bei der Verleihung des Kinder-Medien-Preises "Der weiße Elefant" auf dem Münchner Filmfest. (Ursula Düren)

Frau Link, diverse Filmpreise können Sie schon Ihr eigen nennen, nun wird Ihnen am kommenden Donnerstag eine weitere Ehre zuteil: Sie bekommen den erstmals verliehenen „Großen Preis“ des Filmfests Bremen für besondere Verdienste um das Humoristische, Satirische und Komödiantische im Film überreicht. Freut Sie das?

Caroline Link: Mich freut das sehr. Vor allem, weil ich ja gar nicht so viel Erfahrung mit Komödie habe. Dass die Beschäftigung mit Hape Kerkeling und dessen lustiger, aber eben auch emotionaler Kindheit – also einer Mischform aus Komödie und Drama – zu diesem Preis führt, freut mich ganz besonders.

Der Zuschauer will bei „Der Junge muss an die frische Luft“ wirklich abwechselnd lachen und weinen. Wir gelingt es Ihnen als Regisseurin, auch traurigen Filminhalten die richtige Prise Humor zu geben, ohne albern zu wirken?

Ich glaube ja grundsätzlich, dass die deutschen Filme ein bisschen mehr Humor vertragen könnten. Das macht sie nicht weniger seriös. Es ist sehr schade, wenn wir den Humor nur platten Komödien überlassen, so ist das Leben ja auch nicht. Es gibt immer Platz für Leichtigkeit, Ironie oder Situationskomik. Bei „Der Junge muss an die frische Luft“ habe ich zum ersten Mal ein Drehbuch von jemand anderem verfilmt. Ruth Toma ist eine sehr gute Drehbuchautorin.

... und mit Julius Weckauf als Kinderdarsteller hatten Sie auch ziemliches Glück.

Ja. Julius hat genau wie Hape Kerkeling ein gutes Gefühl für Sprache. Das war beim Casting schon sehr auffällig. Er ist unglaublich trocken und versucht gar nicht so sehr komisch zu sein. Das macht ihn lustig.

Sie haben einmal gesagt, der Dreh mit Kindern mache Ihnen besonders viel Spaß. Wie kommt das?

Er fällt mir auf jeden Fall leicht. Am liebsten ist es mir, wenn die Kinder noch nicht so viel gespielt haben, noch keine Meinung von sich haben, nicht wissen, was genau an ihnen niedlich oder lustig ist. Es ist wichtig, dass sie mir vertrauen und wir eine kumpelhafte Beziehung zueinander haben. Ich mag Kinder einfach sehr gerne, und ich glaube, wenn man Kinder als Freunde empfindet, muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal streng ist. Aber es muss auch Platz sein, um zu lachen, rumzuknuddeln und Späßchen zu machen.

„Der Junge muss an die frische Luft“ stand bis vor Kurzem auch in der engeren Auswahl als deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar 2020. Sind Sie enttäuscht, dass es nicht geklappt hat?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe nie gedacht, dass das der richtige Film für das Oscar-Rennen ist. Er funktioniert sehr über Sprache und Dialekt. So eine Geschichte funktioniert nicht so gut mit Untertiteln. Er hat emotionale Größe, aber die lässt sich nur schwer in andere Länder übertragen, weil sie vom Charme des Ruhrgebiets der damaligen Zeit lebt. Dass er nicht ins Rennen geschickt wird, ist die absolut richtige Entscheidung.

Oscar, Bundesverdienstkreuz, Deutscher Filmpreis – haben Sie alles schon. Wie muss man sich das bei Familie Link zu Hause vorstellen? Hat jeder Preis seinen Ehrenplatz, oder legt man alle irgendwann doch in eine Kiste auf dem Dachboden?

Nein, da liegt nichts in einer Kiste, die Preise stehen alle in einem Regal. Manche Preise sind auch von ausgesuchter Scheußlichkeit, aber natürlich freue ich mich trotzdem über die Anerkennung und stelle sie alle in mein Regal. Der Oscar hat auch einen Ehrenplatz: Er steht auf dem Boden und hält die Wohnzimmertür auf. Weil er dort so unscheinbar steht, denken viele Gäste, er sei nicht echt.

Ist da nicht ein gewisser Druck, den man sich selbst macht, wenn man einmal einen Oscar gewonnen hat?

Für mich spielt der Oscar eigentlich keine Rolle mehr. Das ist ein Erlebnis aus der Vergangenheit. Ich mache meine Filme für den deutschen und nicht für den internationalen Markt. Ein Oscar verändert nicht die Welt. Es ist ja nicht so, dass man ein gemachter Mann ist, sobald man ihn hat. Auch künstlerisch ist der Preis zum Teil fragwürdig. Ich würde sagen, die Goldene Palme in Cannes ist kritischer und anspruchsvoller als der Oscar. Ich kann diesen übertriebenen Oscar-Mythos nicht nachvollziehen.

Was muss Ihr Film denn mitbringen, damit Sie selbst am Ende mit Ihrer Arbeit zufrieden sind?

Wenn es mir gelingt, eine authentische Welt zu beschreiben und die Figuren glaubwürdig und komplex sind. Das ist mir sogar wichtiger als die Geschichte. Ich möchte über diese Menschen etwas von meinem Blick auf das Leben er­zählen.

An welchen Projekten arbeiten Sie aktuell?

Gerade habe ich die Geschichte „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ der in diesem Jahr verstorbenen Autorin Judith Kerr verfilmt. Der Film ist fertig und kommt zu Weihnachten in die Kinos. Außerdem entwickle ich gerade ein Serienkonzept.

Gibt es irgendein Thema, das Sie unglaublich gerne mal auf die Leinwand bringen würden?

Nee. Wenn es das gäbe, dann würde ich es machen. Wer meine Filme kennt, weiß, dass ich mich sehr gerne mit Familie beschäftige, mit Generationen. Das interessiert mich auch immer wieder. Außerdem gehe ich mit meinen Filmen gerne auf Reisen. Das muss nicht geografisch sein, es kann zum Beispiel auch eine Reise in die Welt der Gehörlosen sein, wie in „Jenseits der Stille“. Ich entdecke mit meinen Filmen vorab bei der Recherche und vor Ort bei den Dreharbeiten gerne eine neue Welt.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Caroline Link ist eine deutsche Regisseurin. Für ihrem Film „Nirgendwo in Afrika“ bekam sie 2003 den Oscar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“. Zuletzt feierte sie große Erfolge mit „Der Junge muss an die frische Luft“, der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Hape Kerkeling über dessen eigene Kindheit. Nächsten Donnerstag wird sie beim Filmfest Bremen geehrt.

Zur Sache

Filmfest Bremen: Ganz viel Kino an unterschiedlichen Orten

Wann? Das Filmfest Bremen findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. An vier Festivaltagen, von Donnerstag, 19. September, bis Sonntag, 22. September, stehen rund 120 Filme aus mehr als 40 Ländern, verteilt über alle Kontinente, auf dem Programm. 25 der gezeigten Filme feiern in Bremen ihre Deutschlandpremiere.

Was? Das Programm setzt sich aus Filmen quer durch alle Genres zusammen, vom Kurzfilm über Musik-, Experimental oder Dokumentarfilm bis hin zum mal lustigen, mal ernsten Spielfilm. Außerdem gibt das Festival Bremer Filmschaffenden eine Bühne und dem Publikum die Möglichkeit, Menschen vor und hinter der Kamera im Kino persönlich kennenzulernen.

Für wen? Während des Festivals, das sich an Filmschaffende genauso richtet wie an ein allgemein filmbegeistertes Publikum, werden Preise in fünf lokalen sowie internationalen Wettbewerben verliehen. Ausgezeichnet werden Filme in den Bereichen „Humor und Satire“, „Innovation“, „Bester Bremer Film“ und in der Sondersektion „Musik“. Außerdem steht wie schon in den Vorjahren der 48-Stunden-Kurzfilmwettbewerb „Klappe!“ auf dem Programm. Alle für den Wettbewerb eingereichten Filme werden am Donnerstag, 19. September, im Rahmen der Festivaleröffnung im Theater Bremen gezeigt. Um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung, bei der auch erstmals der „Große Preis“ an die diesjährige Preisträgerin Caroline Link übergeben wird. Das Festival findet im Theater Bremen, in der Schauburg, im Atlantis und im Cinema Ostertor statt.

Das Programm sowie Informationen zu Festivalpässen und Tagestickets gibt es im Internet unter der Adresse www.filmfestbremen.com. ­Tickets sind unter anderem bei Nordwest-Ticket erhältlich.