Hamburg. Die Kirchengemeinde in Hamburg-Lohbrügge war sicher sehr beschaulich, bevor Jonas Goebel seinen Dienst antrat. Doch nun ist er hier Pastor, in einem Stadtteil, den Wikipedia als „vorstädtisch“ bezeichnet und einer Gemeinde, die mit seinem Vorgänger zusammen alterte, 38 Jahre lang.

Goebel ist gerade 32 geworden, er arbeitet anders, er denkt anders. Seine Gemeinde stehe „mindestens für Umbruch, bestenfalls für Aufbruch“, sagt er. Um junge Menschen für Gottesdienste zu begeistern, setzt er auf Youtube und Instagram, seinen Blog und seinen Podcast, empfangbar via Spotify und Itunes. Wer bereit ist Geld auszugeben, kann sein neues Buch „Jesus, die Milch ist alle“ kaufen oder sich bei Ebay das Privileg ersteigern, ein Thema für seine nächste Predigt vorgeben zu dürfen. Am Telefon erzählt er von seinem Roman, von Online-Auktionen und seinem Selbstverständnis als Pastor.

„Jesus, die Milch ist alle“

Das Schreiben liegt Goebel. Er wollte früher Journalist werden, schrieb Musik-Theaterstücke und trat auf bei Predigt-Slams, der theologischen Version der Poetry-Slams. 2017, beim Kirchentag in Berlin, saß eine Lektorin im Publikum als Goebel einen solchen Slam gewann. „Kurz darauf bekam ich einen Anruf und das Angebot, ein Buch zu veröffentlichen“, sagt er. Allein, ihm fehlte die Zeit. Dabei war eigentlich klar, worum es gehen soll. Die Basis war sein Predigt-Podcast „Eine vorhimmlische WG“, in der er darüber spricht, wie es wäre, mit Jesus und Martin Luther zusammen zu wohnen. Dann kam der Lockdown und mit ihm die Zeit zu schreiben. Doch wie kommt man auf die Idee einer Jesus-WG? Goebel: „Oft frage ich mich bei Passagen in der Bibel, wie sie zu verstehen sind. Dann denke ich: Jetzt ein Jesus, der mir das erklären könnte, wäre schon praktisch.“

Sein Buch ist ein Versuch, sich theologischen Fragen humoristisch zu nähern. Und man kann verraten: Goebels Jesus stellt sich dabei nicht besonders bibelfest an. Hauptsache, der Sinn bleibt erhalten, zumindest grob. Der Roman gewährt dabei Einblicke in das Leben und Denken des Pastors. Wenn er davon erzählt, wie er eines Nachts durch einen schwedischen Wald irrte und dabei ein prägendes Glaubenserlebnis hatte, ist das genauso autobiografisch, wie wenn beschrieben wird, dass beim Besuch im Seniorinnenstift der Eierlikör fließt.

Predigten bei Ebay

Mit der Versteigerung eines frei wählbaren Predigtthemas sorgte Jonas Goebel 2019 erstmals überregional für Aufsehen. 205 Euro zahlte ein Bieter damals, bei der zweiten Auktion in diesem Januar wurden es 750 Euro für die Kollekte. Er hatte sich schon länger gefragt, was die Themen wären, wenn nicht er, sondern seine Zuhörer entschieden, worüber gepredigt würde. Nun weiß er es: „Mit einer 4- kommt man auch in den Himmel“ und „In der Welt habt ihr viel Bekümmernis“. Überhaupt, seine Predigten: Bei einem Kneipenbesuch sah Goebel einmal einen Autor und dessen Lektor, die sich über ein Buch unterhielten. Er stellte sich die Grundsatzfrage: „Wer stellt etwas in die Öffentlichkeit, ohne vorher darüber zu reden, außer wir Pastoren?“ Neben den Auktionen nutzt er seitdem auch seinen Internet-Blog, um Interessierte in die Entstehung seiner Predigten einzubeziehen. „Sie dürfen Testlesen“, sagt er, „und im besten Fall muss ich danach nicht noch einmal von Vorne anfangen.“

Der Pastor Goebel

Spricht Goebel über seine Kirche, nimmt er kein Blatt vor den Mund. „Ich muss noch 40 Jahre arbeiten, aber wurde ausgebildet, ein Pastor von gestern zu sein“, sagt er. Dabei würde er selbst auch nicht auf die Idee kommen, sonntagmorgens um zehn in der Kirche zu sitzen, „um 500 Jahre alte Lieder zu singen“. Also muss sich etwas tun, das Angebot, das Kirche macht, muss moderner, zugänglicher werden. Denn dass die Menschen weiterhin empfänglich für den Glauben sind, glaubt Goebel schon. „Aber diejenigen, die eine Sehnsucht und ein spirituelles Bedürfnis haben, sind viel mehr als wir aktuell erreichen“, sagt er. Deshalb wünscht er sich mehr Begeisterung und eine bunte Vielfalt an Pastoren in den Gemeinden, „Craft-Beer-Kirche“, nennt er das.

Sein Stil ist der theologische Austausch auf Augenhöhe. Darum predigt er nicht von der Kanzel, darum trägt er beim Gottesdienst keinen Talar, auch nicht, wenn der NDR ihn im TV überträgt. Das würde ihm auch gar nicht liegen, das wäre nicht echt. Goebel hat andere Prioritäten: „Wenn jemand zu mir sagt, das war heute authentisch, dann habe ich alles richtig gemacht.“

