Ruhig, Brauner: Brady Blackburn (Brady Jandreau) ist außergewöhnlich talentiert im Umgang mit Reittieren. (JOSHUA JAMES RICHARDS)

Bremen. Auf den ersten Blick erfüllen die Blackburns alle Vorurteile, die in den USA über „white trash“ kursieren, jene weiße Unterschicht, zu deren prekären Lebensumständen verkorkste Familienverhältnisse, Mobil Homes, Suchtprobleme, körperflächendeckende Tattoos und eine überbordend zucker- und fetthaltige Ernährung zählen. Zwar leben sie nicht in den Südstaaten, wo der umstrittene (und doch passgenaue) Begriff geprägt wurde, doch auch die kargen Badlands im US-Bundesstaat South Dakota sind nur bedingt vergnügungssteuerpflichtig.

Dort, sozusagen in der Mitte von Nirgendwo, hausen sie in einem Trailer: Wayne Blackburn (Tim Jandreau), verwitwetes Familienoberhaupt, verspielt die letzten Geldreserven. Seine 14-jährige Tochter Lilly (Lilly Jandreau) ist offenbar dezent zurückgeblieben und würde sich gern dauerhaft in der Rolle des Kindes einrichten, und sein Sohn Brady (Brady Jandreau) ein trotz Bartflaums milchgesichtiger Springinsfeld, dessen waghalsige Leidenschaft, das Rodeo-Reiten, ihm just schwere Verletzungen eingetragen hat. Abgeworfen ist auch nicht besser als abgehängt.

Zugleich rau und innig ist der Blick der Kamera, die den desolaten Alltag der Blackburns ebenso gründlich einfängt wie die zwar ziemlich eintönige und doch pittoreske Prärielandschaft. In ihrem zweiten Langspielfilm macht sich die 36-jährige Regisseurin Chloé Zhao zur mitfühlenden Komplizin ihrer beschädigten Helden und deren Umfeld. Der fantastische Film, gegen dessen Güte die vorgeführte Trostlosigkeit nichts besagt, hebt mit einer Zeitlupe an, die den Donnerhufen und der Flattermähne eines galoppierenden Pferdes gilt. Ein scharfer Schnitt – und Protagonist Brady ist dabei zu sehen, wie er sich an dem Pflaster auf seinem dutzendfach getackerten Kopf zu schaffen macht.

Stimmungsvoller Neowestern

Zhao, das zeigen die Eingangsszenen sozusagen eingängig, geht es weder um einen Imagefilm für wüste Ländereien noch um Sozialkitsch für empfindsame Cineasten. Vielmehr zielt ihr stimmungsintensiver Neowestern auf eine Schulung des Sehens und seiner vielen Abstufungen: Denn abgebildet wird eine Leidenschaft, die Leiden schafft, mithin ein für Mensch und Tier riskantes Passionsspiel namens Rodeo (was dessen Bullen-Variante aus Menschen machen kann, erfährt der Zuschauer, wenn Brady in peinigenden Szenen seinen verunglückten Freund Lane Scott besucht; ein Hasardeur und gescheiterter amerikanischer Träumer auch er).

Dabei enthält sich der Film wohltuend jener Süßlichkeit, die einschlägigen Genrefilmen von Robert Redfords „Der Pferdeflüsterer“ (1998) bis zu Steven Spielbergs „Die Gefährten“ (2011) unterlegt ist. Das liegt auch daran, dass sich Chloé Zhao, die auch das wunderbar lakonische Drehbuch geschrieben hat, durch die Spezifik der Stoffauswahl zu einer gewissen Wahrhaftigkeit verpflichtet hat.

Denn entstanden ist die berührende Geschichte nach Erlebnissen von Brady Jandreau, der sozusagen ein Reenactment in eigener Sache leistet – und dessen Schwester und Vater ebenfalls an dieser atmosphärisch dichten Moritat mitwirken, die sich an sprechenden Orten wie Lagerfeuer und Tresen, Pferch und freiem Feld zuträgt. Entsprechend beglaubigt wirken noch die unappetitlichsten Symptome, die Brady nach dem Unfall nahelegen, sein Leben (und vor allem seine Erwerbsarbeit) neu auszurichten, wenn nicht gar neu zu erfinden.

Bestechend ist der semidokumentarische Gestus dieses ökonomisch aufgebauten Filmes, der in 103 atmosphärisch dichten Minuten die mythisch bekränzten, faktisch indes begrenzten Möglichkeiten in diesem weiten Land überzeugend dekonstruiert.

Selbstverwirklichung kann in einem solchen Kontext nur eine hehre Floskel sein; der Traum des begnadeten Pferdeflüsterers, sich und seine Familie durch Reitkunst ernähren zu können, wäre eines nicht allzu fernen Tages wohl auch ohne einschlägige Blessuren zerstoben. Dass der jenseits seiner Leidenschaft ungelernte Brady in seiner Not als Aushilfe in einem Supermarkt arbeitet, markiert das Ende einer Illusion, die in den USA gleichwohl großen Einfluss hat.

Indem Brady notgedrungen umsattelt, rührt der Film nicht nur an das Selbstverständnis von Abermillionen verträumter Pferdemädchen zwischen Alaska und Texas, sondern an ein politisch und medial gestreutes nationales Selbstbildnis, das sich längst überlebt hat.