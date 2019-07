Bevor Jade (Thaïs Alessandrin, r.) nach Kanada zieht, sammelt ihre Mutter Héloïse (Sandrine Kiberlain) noch viele Erinnerungen, bevor die gemeinsame Zeit vorbei ist. (Alamode Film/dpa)

Bremen. Héloïse (Sandrine Kiberlain) lebt mit ihrer Tochter Jade (Thaïs Alessandrin) in Paris. Ihr Kind will nach dem Schulabschluss in Kanada studieren. Die leidenschaftliche Mutter beunruhigt das: Sohn Theo (Victor Belmondo) und Tochter Lola (Camille Claris) sind schon ausgezogen, bald ist das Nest leer. Trotz der Angst vor der Einsamkeit unterstützt Héloïse ihre Tochter, so gut sie nur kann: Sie lernt mit ihrer Tochter für das Abitur, rast mit ihr im Auto durch Paris, um rechtzeitig zu einer Prüfung zu kommen. Héloïse hilft ihr sogar beim Schummeln – als Jade erwischt wird, schützt sie ihr Kind vor der Strafe, indem sie die Rektorin mit schauspielerischem Talent überlistet.

Die Mutter dokumentiert die Zeit der letzten gemeinsamen Monate mit ihrem Smartphone, um Erinnerungen für danach zu sammeln. Der rote Faden der Geschichte ist mit weiteren Handlungssträngen verwoben: Héloïse betreibt neben ihrer aufopfernden Rolle als Mutter nicht nur ein schickes Restaurant, sie sorgt sich auch um ihren Vater, dem eine schwierige Operation bevorsteht. Währenddessen verliebt sich Jade in Louis (Mickael Lumiére), den besten Freund Theos.

Rückblenden zeigen die Vergangenheit der Familie: Wie Héloïse und ihr Noch-Ehemann Franck (Yvan Attal) ihren kleinen Kindern die Scheidung beibringen. Oder wie die geschiedene Frau später Mehdi (Arnaud Valois) kennenlernt, mit dem sie eine Liasion hat. Eine Szene in der Gegenwart zeigt eine aufgebrachte Héloïse, die ihr Smartphone verloren hat – samt all der teuren Erinnerungen. In diesem Augenblick der Schwäche tröstet Jade „ihre Maman“. Gemeinsam mit ihren Geschwistern hilft sie ihrer Mutter auf der Suche nach dem Telefon.

Der Film „Ausgeflogen“ (Originaltitel: Mon Bébé) erzählt weniger eine Geschichte, sondern ist mehr ein Poesiealbum aus alten und neuen Erinnerungen. Grund dafür ist wohl auch der Hintergrund des Films: Die französische Drehbuchautorin und Regisseurin Lisa Azuelos hat die Geschichte mit ihrer Tochter selbst erlebt. Deswegen habe sie sich auch niemand anderes für die Rolle der Jade vorstellen können, als ihre eigene Tochter Thaïs Alessandrin, sagt Azuelos in einem Interview.

Manchmal verunsichert, meistens cool

„Ausgeflogen“ lebt vor allem durch die Figur der Héloïse: Sie ist nicht nur eine tolle Mutter und eine starke Frau, sondern auch witzig. Sandrine Kiberlain spielt ihre Rolle überzeugend, indem sie die vielen Facetten von Héloïse glaubwürdig vermittelt: manchmal verunsichert, meistens cool, immer liebenswert. Als sie auf ihrer Geburtstagsparty ihre schon erwachsenen Kinder mit Freunden beim Kiffen erwischt, gibt es eine kurze Standpauke – gefolgt von der Aufforderung: „Kommt ihr jetzt Tanzen?“ Dass der antiautoritäre Erziehungsstil ihre Kinder nicht verdorben hat, zeigen die Szenen, in denen die Kinder zu ihrer Mutter stehen. Als Sohn Theo ihr erklärt, dass er für seine Mutter ein Cloud-Backup eingerichtet hat, eine automatische Sicherung ihrer Bilder und Videos im Internet, ist Héloïse skeptisch: „Was ist wenn ich sterbe, bleiben die Daten dann gespeichert? Können das andere dann sehen?“ Theo beruhigt seine Mutter – auch ihre Enkel und Urenkel könnten die Videos dann später anschauen: „Alle werden wissen, dass Du eine tolle Mutter bist.“

Insgesamt betrachtet ist „Ausgeflogen“ eine kurzweilige Komödie, die jedoch wegen fehlender Wendungen der Geschichte und der Extraportion Harmonie etwas seicht bleibt. Wen das nicht stört, den erwarten viele berührende Szenen, in denen Kinder mit ihrer Mutter spielen, streiten und Spaß machen – oder ihre liebe „Maman“ einfach nur umarmen.