Die Wissenschaft hat festgestellt, dass „Untitled“ (Ohne Titel) die häufigste Bezeichnung von Werken in der zeitgenössischen Kunst darstellt. Dabei ist diese Benennung gar keine; zumindest nicht im strengen Sinne. Umso weniger, als sie in keiner Weise jenem Versprechen entspricht, als das der französische Philosoph Jacques Derrida die Titel kultureller Hervorbringungen verstanden wissen will.

Titellosigkeit entspringt nicht zwingend der Saumseligkeit oder Ideenlosigkeit eines Künstlers, sondern kann ein Statement sein, um Erwartungen zu unterlaufen und Rezipienten zu irritieren. Unerreicht in dieser Verstörungsdisziplin ist der Romancier Michel Houellebecq („Unterwerfung“), dessen jüngstes Werk dem Titel-Mysterium eine drollige Variante hinzufügt: Sein neues Buch, das am 7. Januar 2019 erscheint, kündigt der Dumont-Verlag mit einem Cover-Entwurf an, auf dem der spektakuläre Schriftzug „Titel folgt“ prangt. Ähnlich scharf konturiert sind weitere bibliografische Daten („ca. 340 Seiten; ca. 24 €“).

Man hätte den Titelseiten-Dummy auch „Platzhalter“ oder „Arbeitstitel“, „Autor ohne Werk“ oder „Schreck lass nach“ nennen können. Aber „Titel folgt“ passt zu einem Buch, dessen Inhalt bald jede Frage nach der Verpackung erübrigen dürfte.