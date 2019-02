Er ist ein Stargast des Festivals: der klassische Gitarrist Marco Socías aus Spanien. (Xxx)

Bremen. Die Gitarre ist nach dem Klavier das beliebteste Musikinstrument der Deutschen. Zu diesem Ergebnis kam der Verband deutscher Musikschulen im vergangenen Jahr. „Aber die Konzertgitarre ist in Bremen zu wenig präsent“, sagt Pia Gazarek Offermann. Es fänden sich kaum Gitarrenkonzerte im Bremer Veranstaltungskalender.

Das soll das Bremen Guitar Art-Festival ändern, das sie mit der Bremer Hochschule für Künste (HfK) und dem Instituto Cervantes vom 22. bis zum 24. Februar veranstaltet. Und in diesem Jahr hält die 16. Ausgabe des jährlich stattfindenden Festivals nach Angaben Offermanns noch mehr Programmpunkte bereit.

Ein Highlight ist wieder die Lange Nacht der Gitarren am Freitag, 22. Februar, mit zwei internationalen Gitarrenstars. Einer ist Marco Socías aus Malaga, der bereits in einigen der wichtigsten internationalen Wettbewerbe ausgezeichnet wurde, darunter findet sich der Infanta-Cristina-Wettbewerb in Madrid. Der spanische Gitarrist gab bereits Konzerte in mehr als 40 Ländern weltweit und wurde mit 21 Jahren der jüngste Musikhochschuldozent Spaniens. „Er ist ein extrem feinsinniger Künstler“, sagt Offermann. Spezialisiert habe er sich auf die spanische Musik des 20. Jahrhunderts. Passend dazu wird Socías in Bremen unter anderem drei Stücke von Manuel de Falla, dem Erfinder einer Art neuen spanischen Volksmusik, präsentieren.

Auch Krzysztof Pełech hat sich spezialisiert, allerdings auf südamerikanische Musik. Er gilt als außergewöhnlicher Gitarrist der neuen Generation. Neben den Werken zeitgenössischer argentinischer Komponisten spielt er am Freitag den „Danza del Altiplano“ des bedeutenden kubanischen Komponisten Leo Brouwer. Mit Alexandre Tansmanns „Mazurka“ spielt der international bekannte Künstler auch ein Stück aus seiner polnischen Heimat. Das ganze Wochenende über werden die beiden außerdem an der Hochschule für Künste Meisterkurse für Studierende, Gitarrenlehrerinnen und -lehrer aus der Region sowie für fortgeschrittene Hobbygitarristen geben. Die Kurse sind nach Angaben der Festivalleitung bereits ausgebucht. Interessierte können bei den Kursen jedoch mit den entsprechenden Tickets zuhören.

Unter der Anleitung von Pełech und Socías können Kursteilnehmer dort ihre Technik verfeinern. „In den Meisterkursen wird an der Interpretation gearbeitet“, sagt Offermann. Studierende der klassischen Gitarre werden ihre Stücke am Sonnabend und Sonntag präsentieren. Ebenfalls klassische Konzerte geben werden die Gitarren-Dozentin Offermann sowie Professor Jens Wagner. Sie unterrichten außerdem in der Young Academy, die das zweite Mal bei dem Festival angeboten wird. Dort haben junge begabte Gitarristen zwischen zehn und 21 Jahren nach Anmeldung die Möglichkeit, Unterricht von Profis an der Hochschule zu nehmen. „Das Angebot wird extrem gut angenommen“, sagt Offermann. Sogar ein Kammerorchester von „Jugend musiziert“ sei in diesem Jahr Teil der Academy.

Für Interessierte frei zugänglich sind am Wochenende die Ausstellung der Meistergitarren. Tipps zur Pflege des Instruments und zur Oktavreinheit gibt der Bremer Gitarrenbauer Karsten Görbig in seinen Vorträgen am Sonnabend. Das Festival bietet ein Rundumpaket zur Gitarre. Offermann hofft auf große Wirkung: „Wir wollen den Stellenwert der klassischen Gitarre in Bremen erhöhen.“

Weitere Informationen

Das Bremen Guitar Art-Festival findet vom 22. bis zum 24. Februar an der Hochschule für Künste in der Dechanatstraße 13-15 statt. Weitere Infos unter www.bremenguitarart.de