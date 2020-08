Claudia Beiißwanger sieht in digitalen Angeboten auch eine Möglichkeit, neue Publikumskreise anzusprechen. (Frank Thomas Koch)

Frau Beißwanger, Sie sind im Management des Kammerensembles Konsonanz und Mitglied im Landesmusikrat, haben also einen Überblick, was die Situation der kleinen klassischen Ensembles in Bremen angeht. Wie geht es denen momentan?

Claudia Beißwanger: Alle Ensembles mussten sich zunächst einmal daran gewöhnen, dass Auftritte seit Beginn der Pandemie abgesagt wurden und dann irgendwann unter veränderten Vorzeichen stattfinden konnten. Der Vorteil kleinerer Ensembles ist: Sie haben weniger Menschenmasse zu bewegen, sie konnten daher schneller als die großen Orchester kleinere Formate veranstalten. Inzwischen gibt es zudem wieder ein paar Spielräume.

Die einzelnen Mitspieler und Mitspielerinnen mussten sich individuell um die staatlich gewährten Hilfen für Selbstständige kümmern, das ist ein Unterschied zu Orchestern wie den Bremer Philharmonikern, die im öffentlichen Dienst sind und Kurzarbeitergeld beantragen konnten.

Na ja, viele mussten ihre Ersparnisse angreifen. Durch die coronabedingt abgesagten Konzerte und Projekte fiel der Großteil der Verdienstmöglichkeiten für freie Musikerinnen und Musiker weg. Nur sehr wenige der Ensembles werden kontinuierlich von der öffentlichen Hand, durch Stiftungen oder Sponsoren gefördert. Und es gibt nach wie vor Einschränkungen, was Auftrittsmöglichkeiten angeht. Jetzt geht es auf den Herbst zu; die Existenzangst bleibt. Bisher gab es den „Sommer summarum“ mit seinen vielen Auftrittsmöglichkeiten und auch neu erdachte Formate wie die musikalische Radtour, die wir vom Kammerensemble Konsonanz anbieten. Open Air sind die Hygieneregeln einfacher einzuhalten, als wenn man demnächst wieder drinnen auftritt.

Alle werden damit konfrontiert sein, dass nur ein Drittel oder ein Viertel des ansonsten üblichen Publikums zugelassen werden kann. Wir haben aber nicht drei oder vier Mal so viele Produktionsorte, sondern so viele wie vorher. Wir müssten also wesentlich mehr Konzerte spielen oder mehr Veranstaltungen anbieten, da bleibt ein großes Fragezeichen.

Viele machen es, damit sie sichtbar bleiben. Es lohnt sich finanziell nicht immer, weil beispielsweise Räume länger angemietet werden müssen und daher höhere Kosten anfallen. Keins der kleineren Ensembles hat eine eigene Spielstätte. Man kann natürlich immer mit den Veranstaltungsorten verhandeln, aber die hatten ebenfalls eine Zeit lang keine Einnahmen. Da sitzen alle in einem Boot.

Doch, es gab ja schon ein tolles Signal vom Land Bremen: die neu eingeführte Förderung für freie Ensembles und Orchester. Man kann sich ab jetzt dafür bewerben, für einen Förderzeitraum von bis zu drei Jahren. Im ersten Jahr stehen insgesamt 70 000 Euro Fördermittel bereit. Das gibt ein wenig Stabilität. Generell geht es uns als Landesmusikrat aber auch darum, auf die Arbeitsbedingungen kleiner Ensembles hinzuweisen, die sich stark unterscheiden von den öffentlich geförderten Orchestern. Bundesweit gibt es mit der Vereinigung „Freo – freie Orchester und Ensembles“ mittlerweile eine Neugründung, die sich da sehr engagiert und bei der Staatsministerin für Kultur für diese Belange trommelt.

Wenn ich mir die einzelnen Ensembles anschaue, ist die Bandbreite sehr groß. Wir haben kleinere und größere Orchester, und alles von Barock bis zu Neuer Musik ist vertreten. Ich denke schon, dass es für alle einen Markt gibt; viele sind zudem nicht nur in Bremen tätig, sondern bundesweit. Die Fülle an freien Ensembles hat natürlich etwas damit zu tun, dass pro Jahr 150 Stellen bundesweit in den großen Orchestern frei werden, aber 800 Orchestermusiker ihr Studium beenden...

Ich finde es wichtig, dass den jungen Menschen klare Perspektiven in der Ausbildung vorgegeben werden. Es muss von den Professoren kontinuierlich angesprochen werden, dass nicht alle hinterher einen Platz in einem großen Orchester bekommen können. An der Hochschule für Künste läuft das übrigens sehr gut. Da gibt es sogenannte Professionalisierungsmodule. Aber es kommt auch immer auf den jeweiligen Typ an: Einigen liegt es, ihr ganzes Leben in einem Tariforchester angestellt zu sein. Andere entscheiden sich bewusst für die freie Szene. Das ist nicht unbedingt eine Zwangssituation, in einem freien Ensemble zu arbeiten; man möchte experimenteller und selbstbestimmter arbeiten.

Das ist dann immer ein unternehmerisches Risiko, aber es kann klappen, wie man an der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen ­exemplarisch sieht. Die ist aus diesem Impuls heraus entstanden, relativ basisdemokratisch ihr Repertoire zu bestimmen. Viele Ensembles probieren auch andere Strukturen aus und arbeiten beispielsweise ohne künstlerische Leitung, ohne Dirigenten. Die künstlerische Verantwortung liegt dann viel stärker bei ­jedem einzelnen Musiker und jeder einzelnen Musikerin. Manche reizt genau das.

Ich habe das Gefühl, dass da momentan Dinge in Bewegung geraten. Die Kultur wird mit dem neuen Haushalt stärker gefördert, die Musikszene bekommt etwas davon ab. Auch der Landesmusikrat erhält mehr Geld, damit wir eine Geschäftsstelle aufbauen können. Das ist wichtig, damit der Landesmusikrat noch engagierter für die Szene als bisher auftreten kann, auch als Ansprechpartner für den Senator für Kultur.

Ich finde, es müsste mehr Runde Tische geben, weil es dazu sehr viele und gute Ideen gibt in der Stadt. Die müssten zu einer gemeinsamen Strategie gebündelt werden, das würde ich mir wünschen.

Es funktioniert sicher nicht, analoge Formate einfach abzufilmen. Da geht zu viel verloren. Man muss für die digitale Präsenz von Orchestern eine eigene Dramaturgie erfinden, es muss über eine Storyline nachgedacht werden, darüber, wie man den Raum inszeniert, und wie man solche Beiträge schneidet. Ich finde es gut, dass sich da jetzt viele auf den Weg machen und das ausprobieren – es wird über neue Formate und eine andere Ansprache des Publikums nachgedacht. Da brechen jahrzehntelange Strukturen auf, das ist eine große Chance, vieles zu hinterfragen.

Es war sicher zunächst legitim, weil die Künstlerinnen und Künstler sichtbar bleiben wollten. Aber da muss man wirklich aufpassen, weil es sonst heißt: Super, das bekommen wir alles umsonst. Es geht aber darum, dass Kultur einen Wert hat und die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlerin honoriert werden muss. Außerdem ist es, wie gesagt, sehr aufwendig, ein Konzert digital ansprechend aufzubereiten.

Das gemeinsame Live-Erleben von Musik in einer Community ist so grundsätzlich anders als digitale Angebote und eine jahrtausendealte Kulturtechnik, das wird daneben immer bestehen bleiben, da bin ich mir sicher. Da kommen Emotionen ins Spiel, dieses direkte Gänsehaut-Erlebnis, das geht besonders gut gemeinsam in einem physisch geteilten Raum. Aber auch hier ist es wichtig, über neue Formate nachzudenken, um andere Zielgruppen anzusprechen, die Konventionen wie schicke Garderobe oder den Sekt in der Pause nicht unbedingt attraktiv finden. Wir müssen immer wieder überlegen, wie sich alle bei uns willkommen fühlen können.

Zur Person

Claudia Beißwanger

arbeitet im Management des Bremer Kammerensembles Konsonanz, einem freien professionellen Klassik-Ensemble. Außerdem ist sie im Vorstand des Bremer Landesmusikrats. Claudia Beißwanger spielt Cello, Blockflöte, und sie singt im Chor.

Zur Sache

Der Landesmusikrat Bremen

wurde 1978 von Klaus Bernbacher, Horst Menzel, Wolfgang Schäfer, Otto Thein und Peter Schulze gegründet. Als Dachverband vertritt der Landesmusikrat die Interessen aller Organisationen und Institutionen, die zum Bremer und Bremerhavener Musikleben beitragen. Der Verein sieht es als seine Aufgabe an, die musikalische Ausbildung zu fördern und eine vernehmbare Stimme der Laien- und Profi-Ensembles zu sein. Er veranstaltet verschiedene Wettbewerbe, beispielsweise den Europäischen Klavierwettbewerb oder den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“, und vergibt den Bremer Komponistenpreis. Auch die 25 kleineren klassischen Bremer Profi-Ensembles, die sich in die Bereiche Klassik, Barock, Neue Musik und Interkulturelle Ensembles einteilen lassen, liegen dem Landesmusikrat am Herzen.

