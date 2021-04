Die Choreografin, Tänzerin und Performerin Yolanda Morales bezieht sich in "2666" auf den gleichnamigen Roman des chilenischen Schriftstellers Roberto Balaño. (Daniel Dömölky)

Theater, Tanz, Musik und Performances. Ja, all das macht live besonders viel Spaß - dann, wenn man mit den Künstlern im gleichen Raum ist, die Energie spürt, das Gesehene unmittelbar miterlebt. Doch in Zeiten von Corona müssen immer mehr Kulturschaffende auf den digitalen Raum ausweichen, um Zusammenkünfte für Kulturerlebnisse überhaupt möglich zu machen. Diesen Weg geht nun auch das Performing-Arts-Festival „Out Now!“, das 1994 erstmals stattfand und in diesem Jahr vom 21. bis zum 24. Mai zum mittlerweile fünften Mal als Kooperation zwischen der Schwankhalle und dem Theater Bremen initiiert wird.

Ein etwas anderer Einstieg für noch frische Künstler

Das Festival bringt aktuelle Produktionen von Künstlern, Gruppen und Kollektiven zusammen, die sich noch am Beginn ihrer professionellen Laufbahn befinden, gibt ihnen eine Plattform und die Möglichkeit des Austausches. Das diesjährige Programm setzt sich aus Livestreams, Mitschnitten und weiteren Online-Formaten zusammen. Zu vielen Aufführungen wird hinterher noch ein virtuelles Publikumsgespräch angeboten.

Das Choreografinnen-Duo Carolin Jüngst und Lisa Rykena begibt sich in "She Legend" auf die Suche nach den queeren Potenzialen der von Geschlechterklischees durchzogenen Comic-Welt. (Daniel Dömölky)

Den Auftakt des Festivals bildet am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr die Choreografin und Tänzerin Yolanda Morales mit ihrem Tanzstück „2666“, das von der Schwankhalle aus per Livestream übertragen wird. Es ist angelehnt an den gleichnamigen Roman des chilenischen Schriftstellers Roberto Bolaño und thematisiert die strukturelle Gewalt, der Frauen und Queers im öffentlichen Raum ausgesetzt sind. Um 20.30 Uhr geht es weiter mit noch mehr Tanz: Das Choreografinnen-Duo Carolin Jüngst und Lisa Rykena begibt sich in „She Legend“ auf die Suche nach den queeren Potenzialen in der von Geschlechterklischees durchzogenen Comic-Welt.

Am Samstag wird unter anderem ab 18.30 Uhr das Theaterstück „Hitler Baby One More Time“ des Schauspielers Dor Aloni live per Stream aus dem Theater Bremen gesendet. In dem Stück geht es um die Frage nach dem Zusammenhang von kollektivem Trauma und individueller Identität.

Am Sonntag laden Bastian Sistig und sein Team zu „How to excuse“, einem Theater für Zuschauer ab zehn Jahren ein. Das Stück mit Akteuren im Alter von neun bis 14 Jahren, dreht sich darum, wie man sich am besten entschuldigt und wagt dabei auch einen Blick in die Geschichte. Für alle, die in diesem Bereich noch Nachholbedarf haben, gibt es am Montag, 24. Mai, ab 16 Uhr auch ein Entschuldigungs-Schnuppertraining als Zoom-Workshop.

Das Duo Locu & Ruth teilt eine Leidenschaft für gemeinsames Rumstehen und hat genau das zu ihrer Kunst gemacht. Seit drei Jahren stehen die beiden einfach so herum. An verschiedenen Orten, die sie durch die Dokumentation ihres Rumstehens in Szene setzen. Ein Teil ihrer Arbeit "Still Standing" wird am Sonntag, 23. Mai, ab 21 Uhr in einem Film gezeigt. Ergänzt wird die Arbeit durch einen Performance-Zoom-Vortrag.

Das Duo Locu&Ruth steht gerne rum. Das sieht man in ihrem Projekt "Still Standing". (Locu&Ruth)

Am letzten Festivaltag beschäftigt sich das Choreografie- und Performance-Duo Janna Pinsker und Wicki Bernhardt mit dem Thema Paar-sein und der Frage, was es eigentlich bedeutet, zu zweit zu sein. Die Performance „Paare sind feindliche Inseln - rette sich wer kann!“ (Montag, 24. Mai, 18 Uhr, per Livestream aus der Schwankhalle) richtet sich an ein Publikum ab zehn Jahren.

Um 20 Uhr steht dann noch das Musiktheater „Prächtiger Vogel Leierschwanz“ der Sängerin und Performerin Pauline Jacob auf dem Festival-Programm, in dem Feminismus auf Naturwissenschaft trifft und Beyoncé auf große Oper.

Weitere Informationen

Der Vorverkauf für das „Out Now!“-Festival startet am 7. Mai. Tickets und das vollständige Programm gibt es unter www.outnowbremen.de sowie auf den Homepages der Schwankhalle und des Theaters Bremen.